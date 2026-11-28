Fulham gegen AFC Bournemouth mit einem VPN sehen

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. Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Premier League - Spielwoche 12 29. Nov. 2026 - 09:05 Craven Cottage

Fulham empfängt Bournemouth am Sonntag, 29. November, im Craven Cottage in London. In diesem Premier-League-Spiel trifft eine Mannschaft, die nach Konstanz sucht, auf eine, die eine Vereinsrekordserie hingelegt hat.

Bournemouth reist nach bemerkenswerten Wochen unter Marco Rose an. Das Team hat wettbewerbsübergreifend zehn Spiele in Folge gewonnen, zuletzt am Donnerstag in der Europa League bei Celta Vigo.

Beim 2:1 gelang Bournemouth ein Comeback. Die Mannschaft geriet in Rückstand, verlor Bafode Diakite in der ersten Halbzeit durch eine Rote Karte und drehte das Spiel dennoch durch Tore von Alvaro Rodriguez und dem eingewechselten Rayan.

Fulhams Leistungen unter Alvaro Arbeloa sind schwerer einzuschätzen. Die Mannschaft hat in den vergangenen drei Ligaspielen jeweils unentschieden gespielt, darunter beim 1:1 gegen Manchester City, und steht auf Tabellenplatz 16.

Arbeloa hat noch weitere Themen zu klären. Er sagte diese Woche, dass Kapitän Calvin Bassey im Januar nicht zum Verkauf stehe, und bestätigte, dass der Klub an einem neuen Vertrag für den Verteidiger arbeite.

Bournemouths Spielplan ist dicht: Auf die Partie unter der Woche in Spanien folgt am Sonntag das Auswärtsspiel. Fulham hatte dagegen eine volle Woche Zeit, sich zu Hause vorzubereiten.

Hier erfahrt ihr alles über die TV- und Livestream-Optionen sowie die Anstoßzeit, das Personal und die Form der Teams.

Offizielle Informationen zur Übertragung von Fulham gegen Bournemouth liegen derzeit nicht vor. Sobald TV-Sender und Livestream bestätigt sind, ergänzen wir die Angaben.

Personal & Kader