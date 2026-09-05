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imago-sport-1076186524.jpgSportfoto Rudel

Für mehr Spielpraxis: VfB Stuttgart leiht Stürmer an Klub von Thomas Müller aus

Bundesliga
Transfers
Jeremy Arévalo
Estrela da Amadora
Liga Portugal
VfB Stuttgart

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat den ecuadorianischen Stürmer Jeremy Arevalo bis Saisonende an den portugiesischen Erstligisten CF Estrela Amadora verliehen.

Der 21 Jahre alte WM-Teilnehmer war im Januar für 7,5 Millionen Euro von Racing Santander gewechselt, hat es bislang aber nur auf 32 Bundesliga-Minuten gebracht.

"Für Jeremy ist die Leihe zu Estrela Amadora zum jetzigen Zeitpunkt der richtige Karriereschritt, um in der ersten portugiesischen Liga Spielpraxis und weitere Erfahrungen zu sammeln", sagte Fabian Wohlgemuth, Vorstand Sport beim VfB.

Estrela Amadora, ein junger Klub aus einer Vorstadt Lissabons, war erst kürzlich zum größten Teil von einer Investorengruppe erworben worden, zu der auch die früheren Fußball-Nationalspieler Thomas Müller und Mats Hummels gehören.


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