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Zwischen Angelo Angelo und dem VfB könnte die Zusammenarbeit nach der laufenden Spielzeit vorzeitig enden.

In der Ehe zwischen Bundesligist VfB Stuttgart und Mittelfeldspieler Angelo Stiller soll es kriseln. Die Sport Bild schreibt von Vorwürfen, die es von Verantwortlichen der Schwaben gegen den 25-Jährigen gebe.

So sei im Rahmen einer Aufsichtsratssitzung bemängelt worden, dass Stiller "mehr Fleiß an den Tag legen" könne. Auf dem Rasen verrichte der zentrale Mittelfeldspieler meist Dienst nach Vorschrift und auch an seinem Auftreten sei sich gestört worden: Stiller soll seiner Rolle als Führungsspieler nicht mehr gerecht werden und "seine Mannschaftskollegen durch die negative Art seiner Ansprache immer wieder runterziehen".

Allerdings, so die Sport Bild, sei Stiller bei seinem Mitspielern nach wie vor "unumstritten und respektiert", wenngleich er nicht mehr zum Mannschaftsrat um den vor der Saison neu gekürten Kapitän Deniz Undav gehöre.

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Als Konsequenz aus der Unzufriedenheit einiger Verantwortlicher mit Stiller und der Tatsache, dass es noch keine Gespräche wegen einer Verlängerung seines 2028 auslaufenden Vertrags gab, sei die Zukunft des ehemaligen Bayern-Spielers beim VfB "unsicher" und ein Transfer im Sommer "für beide Seiten denkbar".

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In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Gerüchte um das Interesse namhafter Vereine aus dem Ausland an Stiller. Unter anderem wurde er beim italienischen Rekordmeister Juventus als Neuzugang gehandelt. Laut Sport Bild bemühte sich im Sommer auch Brighton & Hove Albion, aktuell die große Überraschungsmannschaft der Premier League, um Stiller. Dorthin habe dieser aber nicht wechseln wollen, weil er 2026/27 mit Stuttgart in der Champions League auflaufen kann. Mit den Seagulls wäre dies nicht möglich.

Getty Images

Noch vor wenigen Tagen schrieb die Tuttosport, Stiller sei bei Juves Serie-A-Rivale Milan ein heißer Kandidat auf die Nachfolge von Ballon-d'Or-Gewinner Luka Modric (41), dessen Verbleib über den Sommer hinaus aus als unwahrscheinlich gilt.

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Wie teuer war Angelo Stiller bei seinem Wechsel zum VfB Stuttgart?

Stiller ist nach der Trennung von Volker Struth von der Agentur 'Sports360' aktuell ohne Berater. Mögliche (lukrative) Engagements in der türkischen Süper Lig oder der nordamerikanischen Major League Soccer, um die es ebenfalls Spekulationen gab, seien aber für Stiller in diesem Stadium seiner Karriere nicht vorstellbar. Auch fühle er sich in Stuttgart wohl.

Der VfB holte ihn im Sommer 2023 für 5,5 Millionen Euro Ablöse vom Bundesligakonkurrenten 1899 Hoffenheim. Seitdem war er Leistungsträger sowie Stammkraft und entwickelte sich zum deutschen A-Nationalspieler (neun Einsätze).

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Stiller war unter anderem Teil des deutschen Kaders bei der verkorksten WM in den USA, Kanada und Mexiko im Sommer. Dort kam er in der letzten Vorrundenpartie gegen Ecuador zum Einsatz. Vom neuen Bundestrainer Jürgen Klopp wurde er anschließend noch nicht nominiert. Aktuell laboriert Stiller an einer Adduktorenverletzung, die ihn seit Ende Oktober außer Gefecht setzt und ihn mutmaßlich auch noch mindestens den Einsatz im Bundesligaspiel gegen Aufsteiger Schalke 04 am Wochenende kosten wird.

Beim VfB sammelte er unter Cheftrainer Sebastian Hoeneß in der laufenden Saison zwölf Einsätze in Pflichtspielen. Dabei steuerte er vier Assists bei.