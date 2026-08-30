Für 19 Millionen! HSV wohl mit spektakulärem Transfer-Doppelschlag

Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der Portugiese, der in der Vorsaison vom FC Arsenal ausgeliehen war, vor einem festen Wechsel nach Hamburg stehen. Demnach könnte der 26-Jährige bereits am Sonntag seinen Medizincheck beim HSV absolvieren.

Zudem deutet sich der Transfer des marokkanischen Nationalspielers Zakaria El Ouahdi (KRC Genk) für die Position des Rechtsverteidigers an. Für beide zusammen soll der HSV laut Bild-Angaben 19 Millionen Euro hinblättern.

Die HSV-Verantwortlichen um Sportdirektor Claus Costa und Trainer Merlin Polzin hatten in den vergangenen Wochen intensiv an einer Rückholaktion von Vieira gearbeitet, der Edeltechniker gilt trotz finanziell schwieriger Verhandlungen als der absolute Wunschspieler der Hamburger. Mit sieben Toren und fünf Assists war Vieira in der Vorsaison der zentrale Faktor in der HSV-Offensive.



