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Kimmich leistet sich gegen HSV-Stürmer Alexander Rössing-Lelesiit eine grobe Unsportlichkeit und fliegt zu Recht vom Platz.

Es lief die 44. Minute im Bundesligaspiel des Hamburger SV gegen den FC Bayern, als tief in der Bayern-Hälfte Kimmich und Rössing-Lelesiit aneinandergerieten. Der 19-jährige Hamburger schubste den erfahrenen Münchner, worauf dieser seinem Gegenüber in die Haare griff und ihn rüde zu Boden zog.

Schiedsrichter Bastian Dankert zögerte keinen Augenblick und zeigte Kimmich die Rote Karte wegen dieser klaren Tätlichkeit.

"Wir brauchen nicht weiter auf der Situation herumzuhacken. Es war nicht richtig, was er gemacht hat. Das sieht er ein und das wissen wir alle. Weiter geht's", sagte Bayern-Verteidiger Jonathan Tah nach dem Schlusspfiff auf Kimmich angesprochen gegenüber Sky.

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Trainer Vincent Kompany wollte die Szene überhaupt nicht kommentieren: "Meine Einstellung zu dieser Situation ist: Wir werden intern alles besprechen, ich möchte der Öffentlichkeit nichts geben. Schluss. Nichts geben. Wir müssen zusammenstehen."

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In Unterzahl kamen die Bayern in einer kampfbetonten Partie nicht über ein 0:0 hinaus, das fünfte Remis für den deutschen Rekordmeister in dieser Spielzeit.

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FC Bayern bangt um weitere angeschlagene Spieler

Tah nannte die Reaktion der Mannschaft auf die Unterzahl "hervorragend". Der Nationalspieler fügte an: "Ich glaube, man hat nicht gespürt, dass wir in Unterzahl waren. Und wenn man das sagen kann, kann man schon stolz auf die Leistung sein."

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Für Kimmich war es der dritte Platzverweis in seiner Profikarriere. In der Saison 2022/23 hatte der 31-Jährige einmal Gelb-Rot gesehen, in der Spielzeit darauf eine direkte Rote Karte.

Neben der zu erwartenden Sperre für den Mittelfeldspieler mussten die Bayern in Hamburg zweimal verletzungsbedingt wechseln: So schieden sowohl Lennart Karl als auch Konrad Laimer vorzeitig aus.