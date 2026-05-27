Frankreich: TV-Programm zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Live-Streams, Sender, vollständiger Spielplan, Termine, Anstoßzeiten

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: So sehen Sie die Spiele live im französischen Free-TV

Um die lokalen Übertragungen der WM-Spiele Englands aus dem Ausland über ein Virtual Private Network (VPN) zu verfolgen, verbinden Sie sich mit einem Server in Frankreich, wo 54 Spiele live auf dem frei empfangbaren Sender M6 gezeigt werden.

Wer zeigt die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im französischen Fernsehen? In Frankreich verteilt sich die TV-Übertragung der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 anders als zuvor.

In Frankreich sieht die Übertragungslandschaft für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 diesmal ganz anders aus. Zum ersten Mal seit 1978 überträgt der traditionsreiche Sender TF1 keine Spiele. Stattdessen teilen sich ein großer frei empfangbarer Privatsender und ein etablierter Pay-TV-Sender die Rechte.

So können Sie das Turnier verfolgen:

Free-to-Air-TV: M6 besitzt die exklusiven Rechte für das terrestrische Free-to-Air-Fernsehen. Der Sender überträgt 54 Spiele live und kostenlos , darunter alle Partien der französischen Nationalmannschaft ( Les Bleus ), das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale.

Pay-TV (vollständige Berichterstattung): beIN Sports sicherte sich die Premium-Rechte und zeigt alle 104 Spiele live . Dazu liefert der Sender Studioanalysen und Kommentare vor den Spielen.

Live-Streaming: Wer lieber auf Smartphone, Tablet oder Smart-TV schaut

, nutzt diese Optionen:– Die 54 frei empfangbaren Spiele streamt M6+

kostenlos.– Das gesamte Turnier mit allen 104 Spielen streamen zahlende Abonnenten über die beIN CONNECT-App.

Molotov TV: Einfacher Zugang zur Fußball-WM 2026 in Frankreich Molotov TVist eine französische Streaming-Plattform und App, die Live-Fernsehkanäle über das Internet bündelt.

Im Zusammenhang mit der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Frankreich bietet Molotov eine bequeme, alternative digitale Möglichkeit, die Spiele zu verfolgen. Und so funktioniert es genau: