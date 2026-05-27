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Kylian Mbappe France 2026Getty
Neil Bennett

Übersetzt von

Frankreich: TV-Programm zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Live-Streams, Sender, vollständiger Spielplan, Termine, Anstoßzeiten

Frankreich
Weltmeisterschaft

Alles, was du wissen musst, um Frankreich bei der Weltmeisterschaft zu verfolgen

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: So sehen Sie die Spiele live im französischen Free-TV

Um die lokalen Übertragungen der WM-Spiele Englands aus dem Ausland über ein Virtual Private Network (VPN) zu verfolgen, verbinden Sie sich mit einem Server in Frankreich, wo 54 Spiele live auf dem frei empfangbaren Sender M6 gezeigt werden.

🌎 Land

📺 Sender

🇦🇫 Afghanistan

ATN

🇦🇱 Albanien

TV Klan

🇩🇿 Algerien

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 Andorra

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 Argentinien

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 Australien

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 Österreich

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 Belgien

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 Bolivien

Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chile, Entel TV

🇧🇦 Bosnien und Herzegowina

Arena Sport

🇧🇷 Brasilien

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgarien

BNT

🇨🇦 Kanada

TSN+ | TSN1 | CTV | RDS App | CTV App | Crave

🇨🇱 Chile

Chilevision, DIRECTV Sports Chile, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+

🇨🇴 Kolumbien

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Kroatien

HRTi

🇨🇾 Zypern

Sigma TV

🇨🇿 Tschechien

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Dänemark

TV2 Dänemark | TV2 Play Dänemark

🇪🇨 Ecuador

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estland

Go3 Extra Sports Estland

🇫🇯 Fidschi

FBC Sports

🇫🇮 Finnland

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Frankreich

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Deutschland

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala, Azteca Deportes En Vivo, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo, Tigo Sports Honduras und FOX

🇭🇰 Hongkong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonesien

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irland

RTÉ

🇮🇹 Italien

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japan

DAZN Japan

🇽🇰 Kosovo

RTK1, ArtMotion und TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macau

ViuTV

🇲🇺 Mauritius

New World Sport App

🇲🇽 Mexiko

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 Naher Osten und Nordafrika

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Niederlande

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Niederlande

🇳🇿 Neuseeland

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Norwegen

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Peru

DIRECTV Sports Peru, DGO, Disney+ Premium Chile und Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Rumänien

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapur

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Südafrika

SABC 3 | SABC Plus | Sporty TV App

🇪🇸 Spanien

DAZN Spanien | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 Schweden

TV4 Schweden | TV4 Play

🇨🇭 Schweiz

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Türkei

tabii

🇬🇧 Vereinigtes Königreich

BBC iPlayer | ITVX |

🇺🇸 Vereinigte Staaten

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | FOX Sports App | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 Usbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela, DGO und inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

Wer zeigt die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im französischen Fernsehen? In Frankreich verteilt sich die TV-Übertragung der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 anders als zuvor.

In Frankreich sieht die Übertragungslandschaft für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 diesmal ganz anders aus. Zum ersten Mal seit 1978 überträgt der traditionsreiche Sender TF1 keine Spiele. Stattdessen teilen sich ein großer frei empfangbarer Privatsender und ein etablierter Pay-TV-Sender die Rechte.

So können Sie das Turnier verfolgen:

  • Free-to-Air-TV:M6 besitzt die exklusiven Rechte für das terrestrische Free-to-Air-Fernsehen. Der Sender überträgt 54 Spiele live und kostenlos, darunter alle Partien der französischen Nationalmannschaft (Les Bleus), das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale.
  • Pay-TV (vollständige Berichterstattung): beIN Sports sicherte sich die Premium-Rechte und zeigt alle 104 Spiele live. Dazu liefert der Sender Studioanalysen und Kommentare vor den Spielen.
  • Live-Streaming: Wer lieber auf Smartphone, Tablet oder Smart-TV schaut
    , nutzt diese Optionen:– Die 54 frei empfangbaren Spiele streamt M6+
    kostenlos.– Das gesamte Turnier mit allen 104 Spielen streamen zahlende Abonnenten über die beIN CONNECT-App.

Molotov TV: Einfacher Zugang zur Fußball-WM 2026 in Frankreich Molotov TVist eine französische Streaming-Plattform und App, die Live-Fernsehkanäle über das Internet bündelt.

Im Zusammenhang mit der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Frankreich bietet Molotov eine bequeme, alternative digitale Möglichkeit, die Spiele zu verfolgen. Und so funktioniert es genau:

  • Streaming der frei empfangbaren Spiele (M6): Da M6 die Free-TV-Rechte an 54 Topspielen besitzt, brauchen Sie nicht extra die M6+ App. Öffnen Sie einfach Molotov und streamen Sie den Live-Kanal von M6.
  • Inhalte vor dem Turnier: Molotov zeigt schon jetzt die offiziellen Vorberichte und Dokumentationen von M6, zum Beispiel die Serie "En route vers la Coupe du monde de la FIFA 2026".
  • Bezahlfernsehoptionen: Je nach deinen Molotov-Abonnementpaketen und Add-ons kannst du über das App-Ökosystem auch Premium-Sportpakete nutzen.