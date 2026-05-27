Frankreich: TV-Programm zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Live-Streams, Sender, vollständiger Spielplan, Termine, Anstoßzeiten

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: So sehen Sie die Spiele live im französischen Free-TV
Um die lokalen Übertragungen der WM-Spiele Englands aus dem Ausland über ein Virtual Private Network (VPN) zu verfolgen, verbinden Sie sich mit einem Server in Frankreich, wo 54 Spiele live auf dem frei empfangbaren Sender M6 gezeigt werden.
🌎 Land
📺 Sender
🇦🇫 Afghanistan
ATN
🇦🇱 Albanien
TV Klan
🇩🇿 Algerien
beIN SPORTS Connect
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentinien
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australien
SBS | SBS On Demand
🇦🇹 Österreich
ORF eins | ORF ON
🇧🇪 Belgien
La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza
🇧🇴 Bolivien
Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chile, Entel TV
🇧🇦 Bosnien und Herzegowina
Arena Sport
🇧🇷 Brasilien
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgarien
BNT
🇨🇦 Kanada
TSN+ | TSN1 | CTV | RDS App | CTV App | Crave
🇨🇱 Chile
Chilevision, DIRECTV Sports Chile, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
🇨🇴 Kolumbien
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Kroatien
HRTi
🇨🇾 Zypern
Sigma TV
🇨🇿 Tschechien
ČT Sport | OnePlay
🇩🇰 Dänemark
TV2 Dänemark | TV2 Play Dänemark
🇪🇨 Ecuador
DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estland
Go3 Extra Sports Estland
🇫🇯 Fidschi
FBC Sports
🇫🇮 Finnland
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 Frankreich
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Deutschland
ZDF | MagentaTV
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala, Azteca Deportes En Vivo, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo, Tigo Sports Honduras und FOX
🇭🇰 Hongkong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonesien
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Iran
beIN SPORTS Connect
🇮🇪 Irland
RTÉ
🇮🇹 Italien
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japan
DAZN Japan
🇽🇰 Kosovo
RTK1, ArtMotion und TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macau
ViuTV
🇲🇺 Mauritius
New World Sport App
🇲🇽 Mexiko
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico
🌎 Naher Osten und Nordafrika
beIN SPORTS CONNECT
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Niederlande
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Niederlande
🇳🇿 Neuseeland
TVNZ 1 | TVNZ+
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Norwegen
TV 2 Direkte | TV 2 Play
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Peru
DIRECTV Sports Peru, DGO, Disney+ Premium Chile und Paramount+
🇵🇹 Portugal
Sport TV
🇷🇴 Rumänien
Antena 1 | Antena Play
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapur
Singtel TV GO | meWATCH
🇿🇦 Südafrika
SABC 3 | SABC Plus | Sporty TV App
🇪🇸 Spanien
DAZN Spanien | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España
🇸🇪 Schweden
TV4 Schweden | TV4 Play
🇨🇭 Schweiz
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Türkei
tabii
🇬🇧 Vereinigtes Königreich
BBC iPlayer | ITVX |
🇺🇸 Vereinigte Staaten
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | FOX Sports App | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+
🇺🇿 Usbekistan
Zo'r TV
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela, DGO und inter
🇻🇳 Vietnam
VTV 3 | VTV Go
Wer zeigt die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im französischen Fernsehen? In Frankreich verteilt sich die TV-Übertragung der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 anders als zuvor.
In Frankreich sieht die Übertragungslandschaft für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 diesmal ganz anders aus. Zum ersten Mal seit 1978 überträgt der traditionsreiche Sender TF1 keine Spiele. Stattdessen teilen sich ein großer frei empfangbarer Privatsender und ein etablierter Pay-TV-Sender die Rechte.
So können Sie das Turnier verfolgen:
- Free-to-Air-TV:M6 besitzt die exklusiven Rechte für das terrestrische Free-to-Air-Fernsehen. Der Sender überträgt 54 Spiele live und kostenlos, darunter alle Partien der französischen Nationalmannschaft (Les Bleus), das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale.
- Pay-TV (vollständige Berichterstattung): beIN Sports sicherte sich die Premium-Rechte und zeigt alle 104 Spiele live. Dazu liefert der Sender Studioanalysen und Kommentare vor den Spielen.
- Live-Streaming: Wer lieber auf Smartphone, Tablet oder Smart-TV schaut
, nutzt diese Optionen:– Die 54 frei empfangbaren Spiele streamt M6+
kostenlos.– Das gesamte Turnier mit allen 104 Spielen streamen zahlende Abonnenten über die beIN CONNECT-App.
Molotov TV: Einfacher Zugang zur Fußball-WM 2026 in Frankreich
Molotov TVist eine französische Streaming-Plattform und App, die Live-Fernsehkanäle über das Internet bündelt.
Im Zusammenhang mit der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Frankreich bietet Molotov eine bequeme, alternative digitale Möglichkeit, die Spiele zu verfolgen. Und so funktioniert es genau:
- Streaming der frei empfangbaren Spiele (M6): Da M6 die Free-TV-Rechte an 54 Topspielen besitzt, brauchen Sie nicht extra die M6+ App. Öffnen Sie einfach Molotov und streamen Sie den Live-Kanal von M6.
- Inhalte vor dem Turnier: Molotov zeigt schon jetzt die offiziellen Vorberichte und Dokumentationen von M6, zum Beispiel die Serie "En route vers la Coupe du monde de la FIFA 2026".
- Bezahlfernsehoptionen: Je nach deinen Molotov-Abonnementpaketen und Add-ons kannst du über das App-Ökosystem auch Premium-Sportpakete nutzen.