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Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Falko Blöding

Florian Wirtz scheitert an der Latte - Kai Havertz schockt den FC Liverpool nach Alissons Fehler

Premier League
Liverpool - FC Arsenal
Liverpool
FC Arsenal
K. Havertz

Florian Wirtz fehlen wenige Zentimeter zum Treffer gegen Arsenal - besser macht es DFB-Kamerad Kai Havertz.

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Nationalspieler Kai Havertz hat seine außergewöhnliche Qualität in großen Spielen einmal mehr unterstrichen. Der 27 Jahre alte Angreifer erzielte nach gut einer Viertelstunde den Führungstreffer für seinen FC Arsenal im Kracher der Premier League beim FC Liverpool.

Havertz und seine Londoner profitierten an der Anfield Road von einem schlampigen Pass von Reds-Keeper Alisson. Der Brasilianer wollte aus dem eigenen Sechzehner mit einem Zuspiel ins Zentrum eröffnen. Sein Pass aber geriet viel zu kurz. Arsenal spielte nach dem einfachen Ballgewinn raus auf die rechte Seite. Von dort flankte Mittelfeldstar Declan Rice an den langen Pfosten, wo Havertz im Rücken Alexis Mac Allisters die Kugel nur noch über die Linie drücken brauchte (16.).

Für den ehemaligen Leverkusener war dies sein dritter PL-Treffer in dieser Saison. Havertz gilt als Spieler, der gerne in wichtigen Partien netzt: Unter anderem ist er einer von nur drei Spielern, die in zwei Endspielen der Champions League für unterschiedliche Vereine (2021 für Chelsea, 2026 für die Gunners) getroffen haben.

Seine Oberschenkelprobleme aus der vergangenen Länderspielpause, die ihn drei Einsätze für die Nationalelf in der Nations League kosteten, hat er also offensichtlich überwunden.

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Wenige Minuten nach seinem Führungstor kam es auf dem Feld auch zum ersten direkten Aufeinandertreffen zwischen Havertz und seinem DFB-Mitspieler Florian Wirtz. Arsenals Stürmer brachte den Liverpooler Spielgestalter nach einem Ballverlust zu Fall und unterband mit diesem taktischen Foul einen vielversprechenden Angriff der Gastgeber. Havertz kam für seinen Einsatz ohne Gelbe Karte davon.

Florian Wirtz scheitert am Aluminium

Um ein Haar hätte er in einem höchst unterhaltsamen Spiel nach einem Guimaraes-Schuss in der 24. Minute den Doppelpack geschnürt, allerdings schoss er den Ball wenige Zentimeter an Alissons Kasten vorbei. Auf der anderen Seite hatte Wirtz Pech, als er mit einem traumhaft getretenen Freistoß aus halblinker Position die Latte traf (39.).

Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images

Arsenal kann mit einem Auswärtssieg am Sonntag ein Ausrufezeichen im Kampf um die Meisterschaft in der Premier League setzen: Nicht nur könnte der Titelverteidiger weitere drei Punkte zwischen sich und den Tabellenfünften Liverpool bringen. Auch bedeutete ein Sieg, dass Arsenal den Patzer von Tabellennachbar ManCity am Samstag (0:1 gegen Brighton & Hove Albion) ausnutzt und an der Spitze auf drei Zähler davonzieht.

Häufig gestellte Fragen

Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.

Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.

Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.

Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.

Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.

Der Liverpool FC gehört mit 72 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.

Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.

Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub. 

Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.

Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.

Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.

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