Florian Wirtz scheitert an der Latte - Kai Havertz schockt den FC Liverpool nach Alissons Fehler

Nationalspieler Kai Havertz hat seine außergewöhnliche Qualität in großen Spielen einmal mehr unterstrichen. Der 27 Jahre alte Angreifer erzielte nach gut einer Viertelstunde den Führungstreffer für seinen FC Arsenal im Kracher der Premier League beim FC Liverpool.

Havertz und seine Londoner profitierten an der Anfield Road von einem schlampigen Pass von Reds-Keeper Alisson. Der Brasilianer wollte aus dem eigenen Sechzehner mit einem Zuspiel ins Zentrum eröffnen. Sein Pass aber geriet viel zu kurz. Arsenal spielte nach dem einfachen Ballgewinn raus auf die rechte Seite. Von dort flankte Mittelfeldstar Declan Rice an den langen Pfosten, wo Havertz im Rücken Alexis Mac Allisters die Kugel nur noch über die Linie drücken brauchte (16.).

Für den ehemaligen Leverkusener war dies sein dritter PL-Treffer in dieser Saison. Havertz gilt als Spieler, der gerne in wichtigen Partien netzt: Unter anderem ist er einer von nur drei Spielern, die in zwei Endspielen der Champions League für unterschiedliche Vereine (2021 für Chelsea, 2026 für die Gunners) getroffen haben.

Seine Oberschenkelprobleme aus der vergangenen Länderspielpause, die ihn drei Einsätze für die Nationalelf in der Nations League kosteten, hat er also offensichtlich überwunden.

Wenige Minuten nach seinem Führungstor kam es auf dem Feld auch zum ersten direkten Aufeinandertreffen zwischen Havertz und seinem DFB-Mitspieler Florian Wirtz. Arsenals Stürmer brachte den Liverpooler Spielgestalter nach einem Ballverlust zu Fall und unterband mit diesem taktischen Foul einen vielversprechenden Angriff der Gastgeber. Havertz kam für seinen Einsatz ohne Gelbe Karte davon.

Florian Wirtz scheitert am Aluminium

Um ein Haar hätte er in einem höchst unterhaltsamen Spiel nach einem Guimaraes-Schuss in der 24. Minute den Doppelpack geschnürt, allerdings schoss er den Ball wenige Zentimeter an Alissons Kasten vorbei. Auf der anderen Seite hatte Wirtz Pech, als er mit einem traumhaft getretenen Freistoß aus halblinker Position die Latte traf (39.).

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Arsenal kann mit einem Auswärtssieg am Sonntag ein Ausrufezeichen im Kampf um die Meisterschaft in der Premier League setzen: Nicht nur könnte der Titelverteidiger weitere drei Punkte zwischen sich und den Tabellenfünften Liverpool bringen. Auch bedeutete ein Sieg, dass Arsenal den Patzer von Tabellennachbar ManCity am Samstag (0:1 gegen Brighton & Hove Albion) ausnutzt und an der Spitze auf drei Zähler davonzieht.