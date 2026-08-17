Flieht er vor einem Neuzugang? BVB-Star heizt Transfer-Spekulationen an

Wie aus einem Bericht der Ruhr Nachrichten hervorgeht, war der Österreicher beim alljährlichen gemeinsames Essen zum Ende der Vorbereitung, bei dem neben den Profis auch deren Familie sowie Mitarbeiter der Borussia eingeladen sind, nur äußerst kurz zugegen.

Demnach verließ Sabitzer den sogenannten "Familientag" im Jägerheim am Niederhofer Kohlenweg bereits unmittelbar, nachdem die letzten Dortmunder Spieler um Ramy Bensebaini und Fabio Silva erst angekommen waren. Genaue Gründe dafür nannten die Ruhr Nachrichten nicht, dennoch lässt die Aktion reichlich Raum für Spekulationen.

Schließlich könnte Sabitzer den Klub noch vor Ablauf der Transferfrist am 1. September verlassen. Bereits in der vergangenen Saison hatte der 32-Jährige seinen Stammplatz unter Niko Kovac weitestgehend verloren, mit der bevorstehenden Verpflichtung von Joey Veerman könnte sich seine Lage noch einmal verschlechtern.

Der niederländische Mittelfeldspieler steht Medienberichten zufolge vor einer Vertragsunterschrift beim BVB. Dortmund macht von einer Ausstiegsklausel in Veermans Vertrag bei PSV Eindhoven Gebrauch und holt den 27-Jährigen für eine festgeschriebene Ablösesumme, die zwischen 22 und 25 Millionen Euro liegen soll.

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Will Marcel Sabitzer den BVB überhaupt verlassen?

Zuletzt hatte bereits die Bild berichtet, dass sich Sabitzer grundsätzlich einen Wechsel vorstellen könne, wenn eine Anfrage eines Champions-League-Teilnehmers oder von einem Klub in Saudi-Arabien einflattern würde.

In Dortmund kassiert der Österreicher dem Vernehmen nach immerhin ein Jahresgehalt von rund acht Millionen Euro - Geld, was viele andere Klubs ihm kaum zahlen könnten.

Der Vertrag des 32-Jährigen in Dortmund läuft noch bis 2027, für die Schwarzgelben wäre das laufende Transferfenster somit die letzte Chance, noch eine Ablösesumme zu generieren.

In der vergangenen Spielzeit stand Sabitzer wettbewerbsübergreifend 34-mal auf dem Platz. Dabei gelangen ihm ein Tor und vier Vorlagen.