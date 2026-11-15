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Borussia Dortmund v SV Werder Bremen - DFB Cup 2026/27Getty Images
Jochen Tittmar

"Finde ich auch nicht gut": Felix Nmecha muss beim BVB nach kontroversem Jubel noch einmal vorsprechen

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Nach Präsident Hans-Joachim Watzke hat nun auch Borussia Dortmunds Geschäftsführer Carsten Cramer über den umstrittenen "Kronen-Jubel" von Felix Nmecha gesprochen.

Im Podcast von "colourFIELD tell-a-vision" sagte Cramer: "Es waren schon intensive Tage, das beschäftigt uns schon. Man merkt ja, dass es auch die Menschen beschäftigt. Es ist eine Bandbreite an Meinungen, die da aufeinandertreffen. Ich hatte auch mit Felix Kontakt. Wir werden sicherlich auch noch einmal mit ihm sprechen, um ihm aufzuzeigen, was so etwas auslösen kann."

Cramer führte aus: "Ob das, was es auslöst, berechtigt ist - für mich ist am Ende das tatsächliche Verhalten maßgeblich. Das Verhalten von Felix Nmecha ist absolut tadellos. Wie er innerhalb der Mannschaft wohlgelitten ist, völlig unabhängig von seinem Glauben, sondern als Typ. Das ist ein tadelloser Mensch, der extrem respektvoll allen Menschen gegenüber tritt, der ein super unterhaltsamer, lustiger Typ ist, der durch sein Verhalten nullkommanull Anlass zu Kritik gibt."

Der 57-Jährige weiter: "Diese Symbolik, die jetzt gerade dazu beiträgt, dass sich viele Menschen gepiesackt fühlen, löst etwas aus, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Es wäre unfair, dass jetzt einfach laufen zu lassen und zu sagen: Mein Gott, das ist eure Wahrnehmung. Das ist nicht unsere Art und Weise, wie wir bestimmte Situationen als Borussia Dortmund angehen wollen. Ich gebe aber zu, dass es herausfordernd ist."

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Cramer gab auch den Tenor preis, den der Verein vonseiten der Fans und anderer Leute zu dem Thema erhalten habe. "Ich persönlich habe eher den Eindruck, dass sich die Mehrheit der Menschen an dem Thema weder stört, noch die Kritik an Felix nachvollziehen kann", sagte er und schob hinterher: "Wenn ich das auswerte an Zuschriften, was ich wirklich jetzt die letzten Tage mit den Kollegen getan habe, dann muss ich ganz objektiv und nüchtern festhalten, dass 80 Prozent der Menschen, die sich an uns richten, die ganze Diskussion nicht verstehen und auch noch sagen: Wir sind ein Fußballverein - was diskutiert ihr da eigentlich?"

FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-LEVERKUSENGetty Images

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Jubel von Felix Nmecha: "Da muss man Grenzen ziehen"

Verständnis für diejenigen, die sich an Nmechas Jubel stören, bringt Cramer jedoch genauso auf: "Trotzdem kann ich natürlich auch verstehen, dass es Menschen gibt, die wegen dieser Symbolik, die dann eben auch eine Beziehung zu einem ganz spitzen Segment in dieser Glaubensrichtung hat, Befindlichkeiten haben. Die Einheit von Borussia Dortmund liegt mir am Herzen. Dann muss ich halt die Befindlichkeiten aller ernst nehmen und dann ist es die Aufgabe von Aki und mir, diese Prozesse bestmöglich zu moderieren, damit wir möglichst viele Menschen mitnehmen."

Cramer machte abschließend deutlich: "Uns ist wichtig - und dabei bleibe ich: Felix ist ein super toleranter Mensch. Es bleibt ein komplexes Thema. Was natürlich nicht glücklich ist: Wenn diese Symbolik, die der Felix bei seinem Jubel wählt, von einer Truppe für Marketingzwecke genutzt wird, die dann eben auch Positionen einnimmt, die ich persönlich auch nicht gut finde. Da muss man Grenzen ziehen, das ist unsere Aufgabe im Innenverhältnis."

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Nach seinem Doppelpack am Samstag beim 2:1-Sieg des BVB gegen die SV Elversberg war Nmecha erneut mit einer Jubel-Geste aufgefallen, mit der er seine Unterstützung für "The King's Return" kundtat, die zu "Ballers in God" gehört. Dabei deutete er an, eine Krone von seinem Kopf zu nehmen und diese kniend vor sich auf den Rasen zu legen.

Dem evangelikalen Netzwerk "Ballers in God" wird vorgeworfen, christlich-konservative Positionen zu vertreten, unter anderem Homosexualität als Sünde und Abtreibung als "Satans Plan" zu verteufeln.

Geschrieben vonJochen Tittmar

Reporter SPOX und GOAL DE

📝 Mein beruflicher Werdegang:

Ich wusste sehr lange Zeit nicht, womit ich einmal mein Geld verdienen möchte - zahlreiche Berufe ausschließen konnte ich aber locker. Nach meinem Studium der französischen sowie englischen Literatur und Sprache an der Universität Konstanz hatte ich im Oktober 2007 das Glück, ein Praktikum in der Online-Redaktion des kicker in Nürnberg zu bekommen. Dort stand nach Tag eins fest: Sport-Redakteur soll's sein! Im Februar 2008 wechselte ich als erster Praktikant außerhalb der Gründungscrew zu SPOX nach München. Ein halbes Jahr später wurde ich fester freier Mitarbeiter, ab 2010 folgte (endlich) das Volontariat, 2012 dann die Festanstellung als Redakteur.

🎯 Meine Kerngebiete:

Berichterstattung über Borussia Dortmund

Interviews mit aktuellen und ehemaligen Fußball-Protagonisten

Artikel über aktuelle und ehemalige Fußball-Protagonisten oder -klubs

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Mein Vater war fußballbegeistert und tat das einzig Richtige: Er infizierte von Beginn an auch den Sohn damit. Da wir ein kicker-Abo besaßen, las ich von klein auf über die Bundesliga und den internationalen Fußball. Jahrelang verpasste ich kein Tor in der Sportschau, ab 1991 kamen auch erste Stadionbesuche dazu. Dass mich meine Eltern zum WM-Finale 1990 ins Bett schickten, ist heute noch hitziger Streitpunkt. Kurz darauf schloss ich mich dem großartigen SV Nufringen an und kickte als lauffauler (andere über Tittmar), technisch hoch begabter (Tittmar über Tittmar) Zehner mit der Nummer 6 selbst viele Jahre.

🌟 Meine liebsten Fußball-Momente:

Ich leide unter chronischem Fernweh und kombiniere daher seit Jahren beide Leidenschaften: Reisen und dabei Fußball gucken. Ein neues Reiseziel gepaart mit einem unbekannten Stadion - das hat sich mit den Jahren fast schon zur Sucht ausgeweitet.

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