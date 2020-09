FIFA 21 Stadien: Welche Arenen sind im Spiel enthalten?

Nicht mehr lange und FIFA 21 wird veröffentlicht. Goal wirft einen Blick auf alle Stadien in FIFA 21

FIFA 21 steht in den Startlöchern, vor wenigen Tagen hat EA zwei neue Stadien aus vorgestellt, in denen Ihr die Fußballsimulation spielen könnt: Die Alte Försterei (Union Berlin) und die Benteler Arena (SC Paderborn) sind nun im Spiel enthalten. Wir haben für Euch alle Stadien aus allen Ligen in FIFA 21 zusammengetragen.

Insgesamt gibt es 95 Arenen, in denen in FIFA 21 virtuell Fußball gespielt werden kann. Mit dabei sind natürlich wieder einige der größten und legendärsten Stadien im Weltfußball.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, welche Arenen in FIFA 21 enthalten sind. Wer wissen will, wer die besten 100 Spieler in FIFA sind, dem haben wir hier einen separaten Artikel verlinkt.

FIFA 21 Stadien der : Diese Arenen sind im Spiel

Stadion Verein Kapazität Alte Försterei 22.012 BayArena 30.210 Borussia Park Mönchengladbach 54.022 Deutsche-Bank-Park 51.500 Mercedes-Benz Arena 60.449 Olympiastadion 74.400 Opel Arena 1. FSV 34.000 PreZero Arena 30.150 Red Bull Arena 42.558 Rhein-Energie-Stadion 50.997 Signal Iduna Park Borussia Dortmund 81.365 Veltins Arena 62.751 Volkswagen Arena 30.000 wohninvest Weserstadion 42.100 WWK Arena 30.660

In der Bundesliga sind 15 von 18 möglichen Stadien in FIFA 21 vertreten, schmerzlich vermisst wird natürlich die Allianz Arena des FC Bayern München, die aus rechtlichen Gründen nicht im Spiel sein kann (mehr dazu erfahrt Ihr weiter unten im Text). Des Weiteren fehlt die Schüco Arena aus Bielefeld und das neue Stadion des SC Freiburgs.

FIFA 21: Die Stadien der

Die zweite Bundesliga ist nicht die stärkste der Welt - dafür aber die beliebteste. Die Gamer können in fünf Arenen der 2. Liga FIFA zocken, primär sind das die Stadien der Top-Klubs.

Stadion Verein Kapazität Benteler-Arena 15.000 HDI-Arena Hannover96 49.000 Max-Morlock-Stadion 50.000 Merkur Spielarena 54.600 Volksparkstadion 57.000

Quelle: EA Sports

FIFA 21: Diese Arenen aus der Premier League sind im Spiel enthalten

Stadion Verein Kapazität Anfield Road 54.074 Bramall Lane 33.000 Craven Cottage 25.700 Emirates Stadium 60.362 Elland Road 37.890 Etihad Stadium 55.097 Goodison Park 40.157 King Power Stadium 32.500 London Stadium 60.000 Molineux Stadium Wolverhampton 31.700 Old Trafford 75.731 Selhurst Park 32.689 St. Mary's Stadium Southampton 26.255 St. James' Park 52.409 Stamford Bridge 41.837 The AMEX Stadium Brighton & Hove 30.750 The Hawthorns West Bromwich 26.445 Stadium Tottenham Hotspur 62.062 Turf Moor 22.546 Villa Park Aston Villa 42.788 Wembley Stadium Nationalmannschaft 90.000

Die Premier League ist traditionell stark vertreten in den Spielen von EA, so auch dieses Jahr. Neben den ganzen lizensierten Stadien genießen die Engländer auch hervorragende Werte in den Spielerratings - die Premier League ist das Nonplusultra in FIFA 21.

FIFA 21: Weitere Stadien aus , League 1, League 2

Stadion Verein Kapazität Stadium Cardiff City 33.000 Carrow Road 27.244 Fratton Park FC Portsmouth 20.688 KCOM Stadium Hull City 25.404 Kirklees Stadium 24.500 Loftus Road Queens Park 18.439 Liberty Stadium Swansea City 20.750 Stadium of Light AFC Sunderland 48.707 Britannia Stadium Stoke City 30.089 Vicarage Road 22.100 Vitality Stadium AFC 11.464

Bei den Zockern sind auch die restlichen Ligen aus beliebt, hier genießt man im Karrieremodus zum Beispiel einfach finanzielle Vorteile - dementsprechend viele Stadien sind aus dem englischen Unterhaus im Spiel vertreten.

FIFA 21: Die spielbaren Stadien aus

Stadion Verein Kapazität Coliseum Alonso Perez 17.393 Estadio Abanca-Balaidos 29.000 Estadio Benito Villamarin Betis Sevilla 60.720 Estadio Ciutat de Valencia Levante 25.354 Estadio de la Ceramica FC Villareal 23.500 Estadio de Mendizorrotza 19.840 Estadio Jose Zorilla 26.512 Estadio Mestalla 55.000 Estadio Ramon de Carranza FC Cadiz 23.000 Estadio San Mames 53.289 Martinez Valero Elche 36.017 Municipal de Ipurua 7.083 Ramon Sanchez-Pizjuan 43.883 Reale Seguros 39.500 Santiago Bernabeu 81.044 Wanda Metropolitano 68.000

gegen Real Madrid, das Classico im Fußball. Doch nicht im Camp Nou, denn EA hält keine Rechte am Stadion des FC Barcelona. Für das Classico muss bei einem Heimspiel in Katalonien also ein generiertes Stadion her. Ansonsten sind sämtliche Fußballtempel aus der La Liga im Game enthalten.

FIFA 21: Weitere Stadien aus - LaLiga 2

Stadion Verein Kapazität Estadio de Butarque Leganes 11.454 Estadio El Alcoraz SD 5.300 Estadio Abanca-Riazor Deportivo 32.912 Etsadio de Gran Canaria UD Las Palmas 32.400 Estadio de Vallecas Rayo Vallencano 14.505 Estadio La Rosaleda FC Malaga 30.044

Quelle: Imago Images / Icon SMI

Im Bild ist das Centurylink Field aus Seattle, USA. Das Stadion wird primär für die Heimspiele des US-amerikanischen Football-Klubs Seattle Seahawks genutzt. Der -Klub darf hier aber auch Spielen - das Stadion wird dann von einem Footballfeld auf ein Fußballfeld umgebaut. Das Centurylink Field ist eines der schönsten Stadien in FIFA 21.

FIFA 21 Stadien: Diese Arenen sind im Spiel - weitere Stadien aus Europa

Land Stadion Verein Kapazität Donbass Arena Schaktar Donezk 52.187 Italien Guiseppe-Meazza-Stadion / San Siro & 80.018 Stadio Olympico & 72.698 Amsterdam Arena 54.990 Frankreich Parc des Princes 47.929 Orange Velodrome 67.394 Otkrytie Arena 45.360

Neben den drei Topligen Bundesliga, LaLiga und Premier League sind wenige, lizensierte Stadien aus den anderen Ligen aus Europa enthalten. Vor allem italienische Arenen werden schmerzlich vermisst.

FIFA 21 Stadien: Diese Arenen sind im Spiel - weitere Stadien aus der Welt

Land Stadion Verein Kapazität El Monumental River Plate 70.074 Suita City Football Stadium Gamba Osaka 39.694 Kanada BC Place Stadium Vancouver Whitecaps 22.120 USA Centurylink Field Seattle Sounders FC 38.300 (MLS) - 72.000 (NFL) USA Dignity Health Sports Park 27.000 USA Mercedes-Benz Stadium Atalanta United 42.500 (MLS) - 71.000 (NFL) USA Providence Park Portland Timbers 25.218 USA Red Bull Arena New York Red Bulls 25.000

Quelle: Imago Images / Icon SMI

FIFA 21 Stadien: Diese Arenen sind nicht im Spiel - Allianz Arena, Camp Nou

Ausgerechnet das größte Stadion in Europa, das Camp Nou des FC Barcelona und das Stadion des Triple-Siegers , die Allianz Arena, sind nicht in FIFA 21 enthalten.

Grund dafür ist, dass der FC Barcelona und der FC Bayern München einen Vertrag mit Pro Evolution Soccer (PES) abgeschlossen haben, weshalb EA keine Rechte an den Stadien hat. Im Falle von ist das sogar noch schlimmer, denn bei Juve fehlt nicht nur das Stadion im Spiel, auch am Namen "Juventus Turin" und am Wappen des italienischen Meisters hat EA keine Rechte erhalten, weshalb Juventus unter dem fiktiven Namen Piemonte Calcio spielt.

