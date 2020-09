FIFA 21 Ratings: Das ist die Top 100

EA Sports hat die Liste der Top 100 Spieler für FIFA 21 rausgehauen. Goal zeigt Euch, welche Spieler dieses Jahr die besten Ratings bekommen haben.

EA Sports hat die Werte der 100 besten Spieler in FIFA 21 veröffentlicht. Lionel Messi ist nach wie vor der beste Spieler im Spiel mit einer Gesamtstärke von 93. Die Maximalstärke von 99 erreicht in der Regel keiner der Stars. Messi wird dicht gefolgt von Christiano Ronaldo (92) und Robert Lewandowski (91). Der beste deutsche Spieler ist Marc Andre ter Stegen, der Torwart des wurde mit einer 90 bewertet.

Rang Spieler Nationalität Team Bewertung 1 Messi FC Barcelona 93 2 Christiano Ronaldo 92 3 Lewandowski 91 4 De Bruyne 91 5 Neymar PSG 91 6 Oblak Slowenien 91 7 Van Dijk 90 8 Mbappe PSG 90 9 Salah Ägypten FC Liverpool 90 10 Mane FC Liverpool 90 11 ter Stegen FC Barcelona 90 12 Allison Brasilien FC Liverpool 89 13 Ramos 89 14 Neuer Deutschland FC Bayern München 89 15 Agüero Argentinien Manchester City 89 16 Benzema Frankreich Real Madrid 89 17 Casemiro Brasilien Real Madrid 89 18 Courtois Belgien Real Madrid 89 19 Kimmich Deutschland FC Bayern München 88 20 Kroos Deutschland Real Madrid 88 21 Kane Tottenham 88 22 E. Hazard Belgien Real Madrid 88 23 Dybala Argentinien Juventus Turin 88 24 Sterling England Manchester City 88 25 Ederson Brasilien Manchester City 88 26 Kante Frankreich 88 27 Handanovic Slowenien 88 28 Koulibaly Senegal 88 29 Modric Real Madrid 87 30 Immobile 87 31 Aubameyang Gabun 87 32 Bruno Fernandes Portugal 87 33 Sancho England 87 34 Di Maria Argentinien PSG 87 35 Son Tottenham 87 36 Suarez FC Barcelona 87 37 Alexander-Arnold England FC Liverpool 87 38 Griezmann Frankreich FC Barcelona 87 39 Laporte Frankreich FC Barcelona 87 40 Szczesny Polen Juventus Turin 87 41 Firmino Brasilien FC Liverpool 87 42 Bernardo Silva Portugal Manchester City 87 43 Robertson FC Liverpool 87 44 Fabinho Brasilien FC Liverpool 87 45 Keylor Navas PSG 87 46 Busquets Spanien FC Barcelona 87 47 Chiellini Italien Juventus Turin 87 48 Lloris Frankreich Tottenham 87 49 Müller Deutschland FC Bayern München 86 50 Vardy England 86 51 Pogba Frankreich Manchester United 86 52 Pique Spanien FC Barcelona 86 53 Verratti Italien PSG 86 54 Papu Gomez Argentinien 86 55 Henderson England FC Liverpool 86 56 Carvajal Spanien Real Madrid 86 57 Hummels Deutschland Borussia Dortmund 86 58 David Silva Spanien 86 59 De Gea Spanien Manchester United 86 60 Varane Frankreich Real Madrid 86 61 Alba Spanien FC Barcelona 86 62 Sommer Mönchengladbach 86 63 Gnabry Deutschland FC Bayern München 85 64 Marquinhos Brasilien PSG 85 65 Lukaku Belgien Inter Mailand 85 66 Thiago Spanien FC Bayern München 85 67 Havertz Deutschland FC Chelsea 85 68 Luis Alberto Spanien Lazio Rom 85 69 Mahrez Algerien Manchester City 85 70 Depay Niederlande 85 71 Donnarumma Italien 85 72 Ziyech Marokko FC Chelsea 85 73 Reus Deutschland Borussia Dortmund 85 74 Werner Deutschland FC Chelsea 85 75 Milinkovic-Savic Lazio Rom 85 76 Wjinaldum Niederlande FC Liverpool 85 77 De Ligt Niederlande Juventus Turin 85 78 Thaigo Silva Brasilien FC Chelsea 85 79 Pereira Portugal Leicester City 85 80 Insigne Italien SSC Neapel 85 81 Pjanic Bosnien-Herzegowina FC Barcelona 85 82 Rashford England Manchester United 85 83 Sane Deutschland FC Bayern München 85 84 Parejo Spanien 85 85 Skriniar Inter Mailand 85 86 Koke Spanien Atletico Madrid 85 87 Mertens Belgien SSC Neapel 85 88 Leno Deutschland FC Arsenal 85 89 Lenglet Frankreich FC Barcelona 85 90 Bonucci Italien Juventus Turin 85 91 De Jong Niederlande FC Barcelona 85 92 Rodri Spanien Manchester City 85 93 Gulacsi Ungarn 85 94 Alderweireld Belgien Tottenham 85 95 Godin Uruguay Inter Mailand 85 96 Icardi Argentinien PSG 85 97 Walker England Manchester City 85 98 Alex Sandro Brasilien Juventus Turin 85 99 Eriksen Inter Mailand 85 100 Haaland Borussia Dortmund 84

FIFA 21 Ratings: Die Besonderheiten

Wenn man sich diese Liste anschaut, fällt direkt auf, dass viele Spieler des FC Liverpool vertreten sind. Das Team von Jürgen Klopp hat neun Akteure in der Mannschaft, die mit einer 85 oder höher bewertet wurden. Der englische Meister wird also sicherlich eines der meistgespielten Teams in FIFA 21 sein. Der Champions-League-Sieger FC Bayern München hat überraschenderweise verhältnismäßig wenige Upgrades bekommen - stellt aber dennoch die meisten Spieler der in der Top 100.