FIFA 21 Release: Wann erscheint der Nachfolger von FIFA 20? Alle Infos zur Veröffentlichung

Zockerfans können kaum erwarten, dass das neue FIFA-Game endlich in die Läden kommt! Goal präsentiert Euch alle Informationen, wann es soweit ist.

Es ist das Highlight des Jahres für viele Fußball- und Gaming-Fans: Die Veröffentlichung von EA Sports neuestem FIFA Game! Der Release von FIFA 21 war für Ende September geplant. Doch ist das aufgrund der Coronakrise überhaupt möglich?

Die Pandemie hat die ganze Welt fast zum Stillstand gebracht und macht auch vor der Zockerszene keinen Halt. Die Entwicklung und die Veröffentlichung neuer Spiele könnte sich verzögern.

Goal wirft deshalb einen Blick auf den neuesten Stand, wann FIFA 21 in die Läden kommen könnte. Außerdem lest Ihr hier, wie Ihr das Spiel schon vor Verkaufsstart testen könnt und was es kostet.

Hinweis: Dieser Artikel wird ständig mit neuesten Informationen aktualisiert - sobald es Neuigkeiten zu FIFA 21 gibt, findet Ihr sie hier!

FIFA 21 Release: Wann erscheint der Nachfolger von FIFA 20?

Entwickler EA Sports lässt alle Zocker derzeit noch schmoren. Eine offizielle Ankündigung, wann das Spiel in die Läden kommt und zum Download verfügbar sein wird, steht noch aus.

Schaut man sich Vorgänger FIFA 20 an, könnte man auf eine Ankündigung Anfang Juni hoffen. Ob EA jedoch auch in diesem Jahr schon im Juni weiß, wann das Game endgültig bereitstehen wird, bleibt abzuwarten. Aufgrund der Coronakrise könnten die Entwickler möglicherweise die Veröffentlichung erst später vorhersagen.

Geht man davon aus, dass es zu keinen Verzögerungen kommt, könnte die neueste Edition von FIFA wie üblich am letzten Freitag im September erscheinen - das wäre in diesem Jahr der 25. September 2020.

FIFA 21 Release: Kann ich die Demoversion von FIFA schon früher spielen?

Die Demoversion des Spiels ist üblicherweise schon zwei Wochen vor dem offiziellen Verkaufsstart verfügbar. Geht man in diesem Jahr von der Veröffentlichung am 25. September aus, könnte die FIFA 21 Demo schon ab dem 11. September zur Verfügung stehen.

In der kostenlosen vorläufigen Version findet Ihr erste Einblicke in das Spiel und könnt neue Modifikationen in begrenztem Umfang testen. Alles, was Ihr dafür tun müsst, ist im Playstation Store, Xbox Live Store oder Origin Store nach FIFA 21 zu suchen und die Demoversion herunterzuladen.

FIFA 21 Release: Was kostet das Spiel?

Der Preis für FIFA 21 ist noch nicht offiziell bekannt gegeben worden. Vermutlich wird er wie auch im vergangenen Jahr bei 69,99 Euro für die Standard-Version (Playstation 4 und Xbox One) liegen. Die Version für den PC wird voraussichtlich wieder für 59,99 Euro zu kaufen sein. Wer FIFA 21 auf der Nintendo Switch spielen möchte, zahlt vermutlich nur 49,99 Euro.

EA bringt üblicherweise verschiedenen Versionen heraus, die mit unterschiedlichen Ingame-Boni daherkommen. FIFA 21 wird somit wohl auch in einer Champions Edition und einer Ultimate Edition zu kaufen sein, die einen Vorabzugriff von drei Tagen auf das Spiel ermöglichen oder beispielsweise Gold-Packs für FIFA Ultimate Team mit sich bringen.

Hier findet Ihr eine Übersicht zu den verschiedenen Editionen und den jeweiligen voraussichtlichen Preisen:

PLATTFORM STANDARD EDITION CHAMPIONS EDITION ULTIMATE EDITION Playstation 4 69,99€ 89,99€ 99,99€ Xbox One 69,99€ 89,99€ 99,99€ PC 59,99€ - 89,99€ Nintendo Switch 49,9€ - -

Die Release-Historie vor FIFA 21

Der Termin zur Veröffentlichung der neuesten FIFA-Version Ende September hat sich bei vielen Zockerfans in der inneren Uhr schon tief verankert. Es gab jedoch auch Editionen, die erst kurz vor Weihnachten erschienen.

Schaut Euch in der Tabelle die Release-Entwicklung der FIFA-Reihe an: