FIFA 21: Alle Infos zu Release, Preis, Cover-Star, neuen Features und Konsolen

Zockerfans blicken dem Release von FIFA 21 bereits gespannt entgegen! Goal präsentiert Euch einen Überblick, was bisher über das Game bekannt ist.

Zocker fiebern schon jetzt darauf hin, wenn endlich die neue Version von FIFA auf den Markt kommt! Im Vorfeld der Veröffentlichung von FIFA 21 stellen sich Fans jedoch einige Fragen, beispielsweise nach dem Release-Datum, dem Cover-Star und den neuesten Features.

Goal geht einigen Fragen auf den Grund und stellt Euch alle bereits bekannten Informationen zum neuesten Klassiker von EA Sports vor.

Jedoch macht die Coronakrise auch vor der Gaming-Industrie keinen Halt, weswegen es diesmal zur Verzögerung von Ankündigungen zum Spiel und der Veröffentlichung selbst kommen kann.

Mehr Teams

FIFA 21: Die neuesten Details zum Videospiel findet Ihr in diesem Artikel! Alle Infos zu Release, Cover-Star, Preis, Konsolen und der Demoversion findet Ihr hier - alle Details werden laufend aktualisiert.

FIFA 21 Release: Wann erscheint das Videospiel?

Zocker müssen derzeit noch auf eine offizielle Ankündigung von EA Sports warten. Das Datum, wann das Spiel veröffentlich wird, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Sollte EA ähnlich wie bei Vorgänger FIFA 20 vorgehen, könnte man auf eine Ankündigung im Juni hoffen. Vorausgesetzt, es kommt zu keinen coronabedingten Verzögerungen bei der Entwicklung des Spiels.

Sollte alles regulär ablaufen, könnte das Spiel wie üblich am letzten Freitag im September erscheinen - das wäre in diesem Jahr der 25. September 2020. Hier findet Ihr eine historische Übersicht, wann EA seine FIFA-Spiele in den letzten Jahren herausgebracht hat.

FIFA 21 Demo-Version: Alle Infos zur Probeversion

Erfahrene Zocker werden wissen, dass wenige Tage vor Veröffentlichung des Spiels bereits eine Demoversion herauskommt. Hier bekommt man bereits einen kleinen Einblick ins Spiel und kann neue Features in begrenztem Umfang kostenlos testen.

Erfahrungsgemäß erscheint die Demoversion zwei Wochen vor dem offiziellen Verkaufsstart. Geht man in diesem Jahr von einem Release am 25. September 2020 aus, könnte die FIFA 21 Demo bereits am 11. September zum Download zur Verfügung stehen.

FIFA 21: Wie viel kostet das Spiel?

Es gibt noch keine offiziellen Informationen dazu, wie viel FIFA in diesem Jahr kosten wird. Sollte es zu keinen Preiserhöhungen im Vergleich zu letztem Jahr kommen, können sich Konsolenspieler auf einen Preis von 69,99 Euro einstellen. Die Version für den PC war im vergangenen Jahr ab 59,99 Euro erhältlich.

EA Sports bringt gewöhnlich auch teurere Editionen heraus, die etwas mehr als die Standardversion kosten und einige Boni mit sich bringen. So können Zocker mit der Champions und Ultimate Edition drei Tage früher auf das Game zugreifen und erhalten Ingame-Features wie Gold-Packs für FIFA Ultimate Team oder spezielle Icons und Trikotsätze.

Sobald EA Sports die genauen Preise und Features der Standard Edition und der erweiterten Editionen bekannt gegeben hat, könnt Ihr sie hier lesen. Bis dahin könnt Ihr Euch einen Überblick zu den Kosten im vergangenen Jahr bei FIFA 20 verschaffen:

PLATTFORM STANDARD EDITION CHAMPIONS EDITION ULTIMATE EDITION Playstation 4 69,99€ 89,99€ 99,99€ XBox One 69,99€ 89,99€ 99,99€ PC 59,99€ - 89,99€ Nintendo Switch 49,99€ - -

Auf welchen Konsolen wird FIFA 21 verfügbar sein?

Alle Zocker auf der Playstation 4, Xbox One und auf dem PC können sich sicher sein, dass FIFA 21 auf ihrer Plattform spielbar sein wird. Darüber hinaus ist das Game auch auf der Nintendo Switch erhältlich.

Nachdem in diesem Jahr auch zwei neue Konsolen - die Playstation 5 und die Xbox Series X - auf den Markt kommen sollen, ist es wahrscheinlich, dass FIFA 21 auch mit diesen Plattformen kompatibel sein wird. Die Konsolen sollen jedoch erst Ende des Jahres zwischen Oktober und Dezember und damit vermutlich erst nach Veröffentlichung der neuesten FIFA-Edition erhältich sein.

Auf dem Cloud-Gaming-Dienst Google Stadia war FIFA bisher noch nicht erhältlich. Ob die Plattform sich die Rechte in diesem Jahr am FIFA-Spiel sichern wird, bleibt abzuwarten.

Wer wird der Cover-Star bei FIFA 21?

Wer wird Nachfolger von Eden Hazard und Virgil van Dijk? Das ist eine der heißesten Fragen im Vorfeld der Veröffentlichung von FIFA 21. Die offiziellen Cover-Stars stehen allerdings noch nicht fest.

Eine Reihe von Akteuren wird derzeit gehandelt. So könnten beispielsweise Hazard und van Dijk erneut auf der Standard- und Champions-Edition auftauchen. Vor allem van Dijk konnte in der aktuellen Saison mit dem erneut seinen Status und seine Beliebtheit bei Fans unter Beweis stellen.

Auch Neymar, Kevin de Bruyne oder Kylian Mbappe sind heiße Anwärter auf den Platz auf dem Cover. Namen wie Mohammed Salah, Paulo Dybala oder Antoine Griezmann sind ebenfalls im Rennen. Zudem können sich Fans der Youngster Jadon Sancho und Erling Braut Haaland berechtigte Hoffnungen machen.

Cristiano Ronaldo, der bei FIFA 18 und FIFA 19 das Cover schmückte, wird wohl kein Comeback feiern, nachdem sein Verein eine exklusive Partnerschaft mit EAs Rivalen Konami einging. Eine ähnliche Situation zwischen dem und Konami macht wohl auch das Gesicht von Weltfußballer Lionel Messi auf dem Cover eher unwahrscheinlich.

Hier findet Ihr alle vergangenen Cover-Stars der FIFA-Geschichte:

FIFA-TEIL SPIELER 21 Noch unbekannt 20 Eden Hazard / Virgil van Dijk 19 Cristiano Ronaldo 18 Cristiano Ronaldo 17 Marco Reus 16 Lionel Messi 15 Lionel Messi 14 Lionel Messi 13 Lionel Messi 12 Lukas Podolski / Mats Hummels 11 Mesut Özil / Rene Adler 10 Bastian Schweinsteiger / Wayne Rooney 09 Ronaldinho / Kevin Kuranyi 08 Miroslav Klose / Ronaldinho 07 Lukas Podolski / Ronaldinho 06 Lukas Podolski / Wayne Rooney / Ronaldinho 2005 Patrick Vieira / Fernando Morientes / Andrij Schevtchenko 2004 Alessandro del Piero / Thierry Henry / Ronaldinho 2003 Roberto Carlos / Ryan Giggs / Edgar Davids 2002 Gerald Asamoah 2001 Lothar Matthäus 2000 Mehmet Scholl 99 Olaf Thon 98 Andreas Möller 97 David Ginola 96 Frank de Boer / Jason McAteer 95 Erik Thorstvedt International Soccer (94) David Platt / Piotr Swierczewski

FIFA 21: Wer wird der beste Spieler?

Derzeit ist noch nicht absehbar, wer der beste Spieler der neuesten FIFA-Edition sein wird. Nachdem viele Wettbewerbe auch noch nicht zu Ende gespielt werden konnten, ist es schwierig vorherzusagen, wer der wertstärkste Spieler der Version werden könnte.

Eins ist sicher: Die beiden besten Spieler der vergangenen Version - Messi (94 GES) und Ronaldo (93 GES) - werden wohl auch in diesem Jahr wieder in den Top-Ratings zu finden sein. Als bester Spieler des Spiels werden zudem Mohamed Salah, Virgil van Dijk und Kylian Mbappe gehandelt.

Wer entscheidet über die FIFA-Ratings der Spieler?

Ein ganzes Netzwerk von Scouts, Trainern und Fans ist dafür verantwortlich, welche Werte die Spieler bei FIFA bekommen. Dafür werden Eindrücke über jeden einzelnen Akteur gesammelt, die auf der EA-Webseite hochgeladen werden. Statistiken spielen dabei keine Rolle, nachdem nicht für jeden Spieler statistische Werte verfügbar sind.

Chef dieser Datenakquise ist Michael Müller-Möhring, der 2018 dem sportbuzzer ein Interview gab und erklärte, wie sich das Netzwerk zusammensetzt: "Weltweit sind es ungefähr 250 Datenbankeditoren und rund 8000 Menschen, die sich die Daten anschauen und Feedback geben können, sogenannte Reviewer. Die besten von ihnen machen wir dann zu Datenbankeditoren. Und die besten von denen hole ich mir dann in meine Teams in Köln, , Rumänien oder Kanada."

Welche neuen Features wird FIFA 21 haben?

Nachdem noch keine neuen Features im Spiel offiziell bestätigt wurden, kann derzeit nur spekuliert werden, welche Neuerungen das neue FIFA haben wird.

Eine mögliche Neuheit könnte der Video-Assistent werden, der bereits seit einigen Jahren im Profifußball zur Anwendung kommt. Nachdem der Schiedsrichter bei FIFA computergesteuert ist, ist er zwar nicht wie im wirklichen Leben anfällig für menschliche Fehler, der Einsatz des Video-Assistant-Referee (VAR) würde das Game jedoch noch realistischer machen.

Sobald weitere Features und Ankündigungen zum neuen FIFA 21 bekannt werden, könnt Ihr sie hier jederzeit nachlesen!