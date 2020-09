FIFA 21: Die 20 schnellsten Spieler - Mbappe und Davies vorne beim Tempo mit dabei

Es ist die Frage, die sich viele Fans vor dem offiziellen Release stellen: Wer sind die 20 schnellsten Spieler bei FIFA 21? Goal hat die Antwort.

Fußball- und Gamingfans auf der ganzen Welt haben sich das Erscheinungsdatum des Konsolen-Klassikers FIFA 21 schon rot im Kalender angestrichen. Um die Wartezeit bis zum offiziellen Release zu verkürzen, hat der Spieleentwickler EA Sports nun die ersten Ratings veröffentlicht.

Ein Aspekt, auf den viele Zocker bei der Enthüllung der Spielerkarten achten, ist das Tempo - und gerade diese Kategorie hat in den vergangenen Tagen für große Diskussionen gesorgt. Spieler wie Serge Gnabry (Tempo 82 statt 90) haben im Vergleich zu FIFA 20 nämlich deutlich an Geschwindigkeit verloren.

Doch welche Spieler haben die besten Wertungen erhalten? Goal zeigt Euch in der folgenden Tabelle die 20 schnellsten Spieler bei FIFA 21. Eines sei an dieser Stelle bereits verraten: Aus der sind lediglich Alphonso Davies und Leon Bailey vertreten, BVB-Angreifer Jadon Sancho sucht man vergeblich.

FIFA 21: Die 20 schnellsten Spieler in der Übersicht

Spieler Verein Gesamtwertung Tempo Kylian Mbappe 90 96 Adama Traore 79 96 Alphonso Davies 81 96 Daniel James 77 95 Vinicius Jr. 80 95 Kensuke Nagai FC Tokyo 70 95 Anibal Chala FCO 69 95 Ismaila Sarr 78 94 Achraf Hakimi 83 94 Leon Bailey 80 94 Kim In Seong Ulsan Hyundai 71 94 Gelson Martins 80 94 Aurelio Buta Royal Antwerpen 76 94 Tom Barkhuizen Preston North End 72 94 Nikola Mileusnic Adelaide United 64 94 Sadio Mane 90 94 Chidara Ejuke 75 94 Krepin Diatta Club Brügge 77 94 Inaki Williams Athletic Club 81 94 Rafa Lissabon 83 94

FIFA 21, schnellste Spieler: Das sind die größten Gewinner unter den Top 20

Kylian Mbappe vom französischen Meister Paris Saint-Germain und Adama Traore von den Wolverhampton Wanderers haben ihr Tempo-Rating aus dem letzten Jahr behalten. Einen großen Sprung hat dagegen Bayerns Linksverteidiger Alphonso Davies gemacht, der seine Wertung um fünf Punkte von 91 auf 96 verbessern konnte.

Auch Daniel James von Manchester United konnte sein Rating um einen Punkt, Vinicius von Real Madrid sogar um zwei Punkte steigern. Dahinter sind mit Kensuke Nagai vom FC Tokyo und Anibal Chala von Dijon FCO zwei eher unbekannte Namen vertreten. Auch sie haben von EA Sports eine 95er-Wertung erhalten.

Die Liste wird von 13 Spielern mit einem Tempo 94 abgerundet. Darunter befinden sich mit Sadio Mane (FC Liverpool), Inaki Williams (Athletic Club), Ismaila Sarr (FC Watford) und Gelson Martins (AS Monaco) einige bekannte Angreifer aus Europas Top-Ligen, mit Achraf Hakimi von Inter Mailand aber auch ein Verteidiger.

FIFA 21 Release: Wann erscheint der Nachfolger von FIFA 20?

Durch die Coronakrise müssen sich Gamingfans länger gedulden als sonst, bis sie die neue Version der FIFA-Reihe in den Händen halten können: FIFA 21 erscheint in diesem Jahr erst am 09. Oktober, nicht wie in den letzten Jahren schon Ende September.

Wer sich nicht bis dahin gedulden möchte, kann sich die Probeversion von FIFA 21 aber schon ab dem 25. September herunterladen. Damit lassen sich die neuen Features schon zwei Wochen vor dem geplanten Verkaufsstart in begrenztem Umfang kostenlos testen.

FIFA 21: Die weiteren Ratings von EA Sports

