FIFA 20, beste Verteidiger: Das sind die stärksten Abwehrspieler mit der höchsten Wertung

Virgil van Dijk, Sergio Ramos, Mats Hummels und Co. In diesem Artikel stellen wir Euch die besten Abwehrspieler im neuen FIFA 20 vor.

Wer sind die besten Abwehrspieler im neuen FIFA 20? Der Klassiker von EA Sports ist überall in Deutschland erhältlich. Habt Ihr es schon gezockt?

In diesem Artikel verraten wir Euch, an welchen Verteidigern Ihr in der neuen Ausgabe des EA-Sports-Klassikers nicht so leicht vorbeikommt. Virgil van Dijk , Sergio Ramos, Mats Hummels oder doch Giorgio Chiellini : Wer ist der beste Abwehrspieler bei FIFA 20?

Goal hat die bestbewerteten Verteidiger für Euch herausgesucht und Liste der besten Abwehrspieler in FIFA 20 zusammengestellt.

FIFA 20: Wer sind die besten Abwehrspieler?

Der FC Liverpool führt das Ranking der besten Verteidiger an: Virgil van Dijk ist mit einer Gesamtbewertung von 90 der beste Abwehrspieler in FIFA 20. Damit steht er in den Top-100 aller Spieler sogar auf dem neunten Platz. Doch das ist keine Überraschung: Schließlich hat der Niederländer in der abgelaufenen Saison mit beeindruckenden Leistungen in der Premier League und Champions League geglänzt.

Den Ballon d'Or, für den van Dijk nominiert war, konnte er allerdings nicht gewinnen. Dieser Titel ging in diesem Jahr an Lionel Messi.

Giorgio Chiellini , der aufgrund des exklusiven Namensrechtsvertrages von Konami und Juventus Turin als Verteidiger von Piemonte Calcio aufläuft, folgt mit 89 knapp hinter dem Liverpool-Abwehrboss. Zu ihm gesellen sich seine Verteidiger-Kollegen Kalidou Koulibaly (89) vom SSC Neapel aus der Serie A sowie Sergio Ramos von Real Madrid (89).

Diego Godin , der im Sommer Atletico Madrid zu Inter Mailand gewechselt ist, teilt sich zusammen mit Gerard Pique vom FC Barcelona eine Gesamtbewertung von 88. Der Spanier Pique hat im Vergleich zu FIFA 19 in FIFA 20 einen Rating-Punkt mehr.

FIFA 20: Wer sind die besten deutschen Abwehrspieler?

In der deutschen Nationalmannschaft wurde er ausgebootet. Im Sommer ist er vom FC Bayern München zu Borussia Dortmund gewechselt. Beim BVB ist er aktuell der Abwehrboss. Die Rede ist von Mats Hummels . Der Innverteidiger ist der beste deutsche Abwehrspieler in FIFA 20. Hummels wurde mit 87 bewertet.

Knapp dahinter weilt Joshua Kimmich . Der Abwehrspieler des FC Bayern München ist mit einer Gesamtbewertung von 86 der beste Rechtsverteidiger in FIFA 20 . Niklas Süle komplettiert das deutsche Trio in der Liste der besten Defensivakteuren. Der deutsche Nationalspieler überzeugt mit einem Rating von 85.

Teamkollege David Alaba - der zwar Österreicher ist, aber bekanntlich jahrelang in der Bundesliga spielt - ist mit einem Rating von 85 hinter Jordi Alba (87) vom FC Barcelona der zweitbeste Linksverteidiger in FIFA 20.

FIFA 20: Das sind die besten Abwehrspieler