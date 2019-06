FIFA 20: Alles zu Release, Demo, Cover-Star, Trailer, Preis, Ratings, Ultimate Team und The Journey

In rund vier Monaten kommt schon wieder die neue Version von EA Sports FIFA auf den Markt. Goal hat alle Infos zu EA Sports FIFA 19.

Alle Jahre wieder findet das Videospiel FIFA von EA Sports zahlreiche Freunde und Fans, sodass auch für die neue Saison 2019/20 erneut ein Spiel auf den Markt kommen wird. In diesem Jahr dürfen sich die Zocker unter Euch auf FIFA 20 und ein paar neue Features freuen.

Es gibt so viele Fragen, die den regelmäßigen Zockern der FIFA-Reihe in den Gedanken umherkreisen: Wer ist in dieser Saison der Cover-Star, wann kommt das Spiel auf den Markt, für welche Konsolen gibt es das Spiel in diesem Jahr?

FIFA 20: Alles zu Release, Cover-Star, Preis, Trailer, Demo, Ratings - Goal liefert Euch alle Informationen, die Stand jetzt über das neue Game bekannt sind. Kommen neue Fakten an die Öffentlichkeit, erfahrt Ihr diese in diesem Artikel.

FIFA 20 Release: Wann erscheint das Spiel?

Im Jahr 2018 war der 28. September der Tag, an dem das Game FIFA 19 im freien Handel erhältlich war. In diesem Jahr steht der endgültige Termin zwar noch nicht fest, viele Online-Plattformen legen den 27. September 2019 als den Tag fest, an dem der Release von FIFA 20 stattfinden soll.

Wenn Ihr Euch einen Überblick verschaffen wollt, wann das Game in den letzten Jahren immer veröffentlicht wurde, dann könnt Ihr das hier tun. Ihr seht, dass sich das Veröffentlichungsdatum des Videospiels auch in seiner 27. Ausgabe an eine Tradition hält, nämlich im September auf den Markt zu kommen.

Mehr zum Release von FIFA 20 gibt es hier.

FIFA 20 Demo: Alles zur Probeversion

Wie jedes Jahr kommt die Demoversion von FIFA bereits rund zwei Wochen vor der Vollversion auf den Markt. Dies ist auch bei FIFA 20 der Fall, wenn voraussichtlich am 12. September die ersten Spiele von FIFA 20 gezockt werden.

Die Demoversion soll in diesem Jahr erneut auf den drei klassischen Konsolen verfügbar sein: PS4 , Xbox One und PC. Detaillierte Informationen zur Testversion des neuen EA-Sports-Schlagers gibt es in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

Kleiner Spoiler: In der diesjährigen FIFA-20-Demo könnt Ihr mit insgesamt zehn Mannschaften Euer Können unter Beweis stellen, darunter der FC Bayern, oder .

FIFA 20: Wer ist auf dem Cover zu sehen?

Noch sind es einige Monate, bis das neue Spiel FIFA 20 auf den Markt kommt. Zum jetzigen Zeitpunkt steht noch nicht fest, wer der neue Star auf dem Cover des Games wird und damit Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) ablöst. Natürlich gilt der Portugiese auch in dieser Saison als einer der Favoriten auf die Rolle des Cover Models. Zudem sind Lionel Messi und Neymar Junior im Gespräch. Bei einer Umfrage auf www.fifaplay.com (FIFA-Community-Seite) wird nach aktuellem Stand der Dinge Tottenham-Star Heung-Min Son als oberster Kandidat geführt. Der Südkoreaner führt das Ranking knapp vor CR7 an.

Hier könnt Ihr sehen, wie die Cover der vergangenen Jahre ausgesehen haben.

Im vergangenen Jahr 2018 wurde der Coverstar für FIFA 19 Anfang Juni bekanntgegeben, womit auch in diesem Jahr wieder zu rechnen ist.

Alle Coverstars der FIFA-Geschichte auf einen Blick:

FIFA-Teil Spieler 20 ? 19 Cristiano Ronaldo 18 Cristiano Ronaldo 17 Marco Reus 16 Lionel Messi 15 Lionel Messi 14 Lionel Messi 13 Lionel Messi 12 Lukas Podolski / Mats Hummels 11 Mesut Özil / Rene Adler 10 Bastian Schweinsteiger / Wayne Rooney 09 Ronaldinho / Kevin Kuranyi 08 Miroslav Klose / Ronaldinho 07 Lukas Podolski / Ronaldinho 06 Lukas Podolski / Wayne Rooney / Ronaldinho 2005 Patrick Vieira / Fernando Morientes / Andrij Schevtchenko 2004 Alessandro del Piero / Thierry Henry / Ronaldinho 2003 Roberto Carlos / Ryan Giggs / Edgar Davids 2002 Gerald Asamoah 2001 Lothar Matthäus 2000 Mehmet Scholl 99 Olaf Thon 98 Andreas Möller 97 David Ginola 96 Frank de Boer / Jason McAteer 95 Erik Thorstvedt International Soccer (94) David Platt / Piotr Swierczewski

FIFA 20: Der Trailer zur neuen Version

Im vergangenen Jahr kam der Trailer zu FIFA 19 erst Anfang Juni zum Vorschein. Das bedeutet gleichzeitig, dass für das neue Game FIFA 20 noch kein Trailer vorhanden ist.

Der Preis: Wie viel kostet FIFA 20?

Bei den Preisen für FIFA 20 auf den unterschiedlichen Plattformen sollte es in diesem Jahr in der Regel im Vergleich zu FIFA 19 keine großen Änderungen geben. Das würde bedeuten: Der Preis für FIFA 20 liegt offenbar für die Standard-Version bei 69,99 Euro für die Playstation 4 und die Xbox One.

Dagegen kostete diese Version für PC und Nintendo Switch gerade einmal 59,99 Euro. Genaue Informationen zu den Preisen erweiterter Versionen gibt es allerdings noch nicht.

FIFA 20 Ratings: Wer wird der beste Spieler?

Bislang ist noch vollkommen offen, wer in der neuen FIFA-Version der beste Spieler wird. Cristiano Ronaldo scheiterte mit Juventus Turin in der früh, Neymar war lange Zeit verletzt und Lionel Messi holt auch in diesem Jahr keinen CL-Titel. Dennoch ist davon auszugehen, dass CR7 und der Offensivmann des erneut die beiden wertstärksten Spieler des Games darstellen.

Wie kommen die Werte der FIFA-Spieler zustande?

Mithilfe eines Netzwerkes von Scouts, Trainern und Fans werden so viele Spiele wie möglich ausgewertet. Statistiken spielen für die Bewertung keine Rolle, da es einfach nicht zu jedem Spieler statistische Daten gibt, Deswegen werden subjektive Eindrücke gesammelt, welche dann jeder Einzelne auf einer EA Website hochladen kann.

Im Jahr 2018 äußerte sich Michael Müller-Möhring, Chef des Netzwerks, im Interview mit sportbuzzer dazu: "Weltweit sind es ungefähr 250 Datenbankeditoren und rund 8000 Menschen, die sich die Daten anschauen und Feedback geben können, sogenannte Reviewer. Die besten von ihnen machen wir dann zu Datenbankeditoren. Und die besten von denen hole ich mir dann in meine Teams in Köln, , Rumänien oder Kanada."

Äußere Umstände würden dabei nicht herangezogen, manchmal muss auch einfach geraten werden, wieviel ein Spieler bei den einzelnen Werten bekommt. Das gesamte Feedback zu einem Spieler wird gesammelt und dann in die 35 Wertekategorien verbaut.

FIFA 20: Was gibt es Neues?

Nachdem bei FIFA 19 neu war, dass die UEFA Champions League und die UEFA Europa League gespielt werden konnten, gibt es bis dato noch keine handfesten Neuigkeiten, was denn bei FIFA 20 das Besondere sein wird.

Blake Jorgensen, Finanzchef bei Electronic Arts, sprach Anfang des Jahres 2019 von signifikanten Neuerungen bei FIFA 20 und ließ so die Fans der Reihe voller Vorfreude sein.

Zudem ist ein Update für den Karrieremodus im Gespräch, während auch ein neuer Modus im Gespräch ist. Dabei soll der Spieler sein eigenes Team aufbauen können, die volle Kontrolle über das Trikotdesign haben, die Mitarbeiter, Tickets und deren Preise bestimmen können und vieles mehr. Daher hätte dann jeder Verein sein eigenes Branding.

Ein weiterer einflussreicher Faktor in FIFA 20 könnte das dynamische Wetter sein: Dies würde zum einen das Spiel realistischer werden lassen (mehr Fehler bei schlechten Platzbedingungen) und könnte auch taktische Variationen stärker in den Vordergrund spielen.

Ein letzter, vielseits diskutierter Punkt ist die Virtual Reality, die mit FIFA 20 in Verbindung gebracht wird.

FIFA 20: Ultimate Team

"FIFA 20 wird einige wichtige Neuerungen enthalten und wir planen, dass sowohl FIFA als auch FIFA Ultimate Team in diesem Jahr wachsen werden", hieß es zuletzt von Blake J. Jorgensen (EA Sports). Es ist zu erwarten, dass auch in FIFA 20 wieder einige ehemalige Fußball-Superstars mehr mit einer Ikonen-Karte ausgestattet werden.

Die detaillierten Weiterentwicklungen werden hier im Laufe der Zeit eingepflegt.

FIFA 20 The Journey: Wie geht es mit Alex Hunter weiter?

Es steht bereits fest, dass der Story-Modus "The Journey" mit FIFA 19 ein Ende genommen hat. In den vergangenen Teilen konnte der Spieler in die Rolle des jungen Alex Hunter schlüpfen und ihn auf seinem Weg an die Weltspitze begleiten.

Im Finanzbericht für das Jahr 2018 gaben die Entwickler von EA bekannt, dass der Modus ein Erfolg war und man sich in dieser Richtung etwas Neues einfallen lassen werde.

Hier gibt es alle ausführlichen Informationen zu The Journey sowie die Handlung der letzten beiden Teile zum Gedächtnis auffrischen.