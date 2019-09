Lionel Messi zum Weltfußballer 2019 gewählt

Es ist entschieden: Bei der vierten Ausgabe der "The Best"-Zeremonie in Mailand ist Lionel Messi als Weltfußballer 2019 ausgezeichnet worden.

Lionel Messi vom ist der Weltfußballer 2019. Das wurde am Montag bei einer Gala in Mailand offiziell bekanntgegeben. Im Rahmen der vom Weltverband durchgeführten "The Best"-Zeremonie wurde Messi als bester Spieler ausgezeichnet. Er setzte sich gegen Cristiano Ronaldo ( ) und Virgil van Dijk (Liverpool) durch.

Abstimmen durften die Kapitäne und Trainer der Nationalmannschaften, deren Stimmen genauso zählten wie die von Online-Nutzern und mehr als 200 Medienvertretern.

Van Dijk war der Favorit auf die Auszeichnung

Van Dijk galt als Favorit auf die Auszeichnung, da er im Juni seinen Klub zum Sieg in der geführt hatte. Er war bereits als Spieler des Jahres vom europäischen Fußball-Verband UEFA und der Premier League geehrt worden.

Im vergangenen Jahr sicherte sich Luka Modric von den Preis.