Fernsehprogramm zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Südkorea: Live-Streams, Sender, vollständiger Spielplan, Termine, Anstoßzeiten

WM 2026 in Südkorea live im Fernsehen

Um die lokalen Übertragungen der WM-Spiele Südkoreas aus dem Ausland zu verfolgen, nutzen Sie ein Virtual Private Network (VPN). Verbinden Sie sich einfach über Ihr VPN mit einem südkoreanischen Server und streamen Sie die Spiele live. Alle Spiele Südkoreas übertragen der nationale öffentlich-rechtliche Sender KBS (über KBS+) und der Pay-TV-Sender JTBC (über JTBC NOW).

Wer überträgt die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im Fernsehen in Südkorea?

In Südkorea teilen sich der Hauptrechteinhaber, der Pay-TV-Sender JTBC, und der nationale öffentlich-rechtliche Sender Korean Broadcasting System (KBS) die offiziellen Übertragungsrechte für die bevorstehende FIFA-Weltmeisterschaft 2026.

So können Sie die Spiele verfolgen:

📺 Free-TV

KBS (KBS 1 & KBS 2): Der öffentlich-rechtliche Sender berichtet während des gesamten Turniers kostenlos über die wichtigsten Spiele. Sie sehen alle Gruppenspiele der Taegeuk Warriors gegen Mexiko, Südafrika und die Tschechische Republik sowie das WM-Finale. Dafür brauchen Sie nur Ihre normale Digitalantenne.

📱 Digitale und Premium-Streaming-Optionen

JTBC & KBS+: Für den vollständigen Zugang zum gesamten Turnier sind JTBC und seine Sportkanäle die Hauptadresse für den Wettbewerb und übertragen alle 104 Spiele live. Über die JTBC NOW-App und KBS+erhalten Sie exklusiven Zugang zum gesamten Spielplan, zu Multi-Feed-Berichterstattung und zu Studioanalysen mit erfahrenen Kommentatoren. Außerdem zeigt dieChzzk-Plattform von Naver Live-Übertragungen und Optionen zum gemeinsamen Anschauen in der Community.











