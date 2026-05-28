Fernsehprogramm zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Neuseeland: Live-Streams, Sender, vollständiger Spielplan, Termine, Anstoßzeiten

WM 2026 in Neuseeland: So siehst du die Spiele im Fernsehen

Um die lokalen Übertragungen der WM-Spiele Neuseelands aus dem Ausland zu verfolgen, nutzen Sie ein Virtual Private Network (VPN). Verbinden Sie sich einfach über Ihr VPN mit einem neuseeländischen Server und streamen Sie die Spiele live. Alle Spiele Neuseelands zeigt der frei empfangbare nationale Sender TVNZ 1(oder Sie streamen sie über TVNZ+).

WM 2026 in Neuseeland: TVNZ zeigt alle Spiele Wer überträgt die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im Fernsehen in Neuseeland?

In Neuseeland hält der öffentlich-rechtliche Sender Television New Zealand (TVNZ) die exklusiven Übertragungsrechte für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026. So sehen Sie die Spiele:

📺 Free-to-Air-Fernsehen

TVNZ 1: Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt ausgewählte Spiele kostenlos im Free-TV. Sie sehen alle Gruppenspiele der All Whites und das WM-Finale ohne Abo.

📱 Digitale und Premium-Streaming-Optionen

TVNZ+: Die Streaming-Plattform bietet umfassenden digitalen Zugang und dient Fans in Aotearoa als zentrale Anlaufstelle. Nutzer können die Spiele der neuseeländischen Nationalmannschaft kostenlos streamen, während der vollständige Zugang zu allen 104 Spielen des Turnierplans über den Premium-Turnierpass erhältlich ist.



