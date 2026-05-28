Fernsehprogramm zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko: Live-Streams, Sender, vollständiger Spielplan, Termine, Anstoßzeiten

Mexikanische TV-Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im Ausland sehen

Um die lokalen Übertragungen der WM-Spiele Mexikos aus dem Ausland zu verfolgen, nutzen Sie ein Virtual Private Network (VPN). Verbinden Sie sich einfach über Ihr VPN mit einem mexikanischen Server und streamen Sie die Spiele live. Die frei empfangbaren Sender Televisa (Canal 5 oder Las Estrellas) und TV Azteca (Azteca 7) zeigen alle Spiele der mexikanischen Mannschaft. Alternativ streamen ViX, TUDN En Vivo und Azteca Deportes En Vivo die Begegnungen.

Wer überträgt die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im Fernsehen in Mexiko?

In Mexiko teilen sich die großen Free-TV-Sender TelevisaUnivision und TV Azteca sowie Premium-TV-Anbieter die offiziellen Übertragungsrechte für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026.

So können Sie die Spiele verfolgen:

📺 Free-to-Air-Fernsehen

TelevisaUnivision und TV Azteca übertragen während des gesamten Turniers ausgewählte Spiele terrestrisch. Fans sehen wichtige Partien, alle Spiele von El Tri und das WM-Finale ohne Abo über die Digitalantenne auf Kanälen wie Canal 5, Las Estrellas und Azteca 7.

📱 Digitale & Premium-Streaming

ViX: Die Streaming-Plattform von TelevisaUnivision ist die zentrale Anlaufstelle für das Turnier in Mexiko und zeigt alle 104 Spiele des Spielplans live. ViX bietet den gesamten Turnierkalender, Berichte auf allen Kanälen und Studioanalysen von TUDN. Kostenlose Live-Streams der frei empfangbaren Spiele finden Sie über TUDN En Vivo undAzteca Deportes En Vivo.







