WM 2026 in Katar im Fernsehen verfolgen

Um die lokalen Übertragungen der WM-Spiele Katars aus dem Ausland zu verfolgen, können Sie ein Virtual Private Network (VPN) nutzen. Verbinden Sie sich einfach über Ihr VPN mit einem Server in Katar und verfolgen Sie die Spiele live. Alle Spiele Katars zeigen die frei empfangbaren Kanäle von beIN SPORTS oder Alkass Sports Channels.

Wer überträgt die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im Fernsehen in Katar?

In Katar hält der regionale Sportsender beIN SPORTS die offiziellen Übertragungsrechte für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026.

So können Sie die Spiele verfolgen:

📺 Free-to-Air-Fernsehen

beIN SPORTS NEWS: Der unverschlüsselte Free-to-Air-Kanal des Senders sendet offene terrestrische und Satelliten-Updates, Turniernachrichten und Live-Reaktionen aus den Mannschaftslagern. Ausgewählte Spitzenspiele, darunter das WM-Finale und die Eröffnungszeremonie, könnten auch ohne Abonnement empfangbar sein.

📱 Digitale und Premium-Streaming-Optionen

beIN SPORTS MAX & CONNECT: Das Premium-Angebot bündelt den digitalen Zugang und zeigt alle 104 Spiele live. Den kompletten Turnierplan mit allen Gruppenspielen von Al-Annabi gegen die Schweiz, Kanada und Bosnien-Herzegowina finden Sie in der beIN SPORTS CONNECT App, auf der TOD Streaming-Plattform und auf den MAX Satellitensendern.



