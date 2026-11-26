So seht Ihr Ferencváros gegen NK Celje mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und ladet die App auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

Anmelden und Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Europa League - Spielwoche 5 26. Nov. 2026 - 15:00 Groupama Arena

Ferencváros empfängt NK Celje in der Groupama Arena in Budapest zu einem Spiel der Ligaphase der Europa League.

Die Gastgeber stehen unter den ersten vier der Tabelle. Diesen Platz haben sie sich mit starken Leistungen auf europäischer Bühne erarbeitet. Das Team von Balazs Borbely besiegte AC Mailand Anfang des Monats in diesem Wettbewerb mit 2:0.

In der heimischen Liga lief es weniger rund. Ferencváros verlor am 21. November in der NB I bei Gyori ETO mit 1:3. Damit endete eine Serie von vier Siegen in Folge.

Celje reist als Tabellen-25. nach Ungarn, bringt aber reichlich Selbstvertrauen mit. Die Mannschaft von Zoran Zeljkovic gewann ihren letzten Auftritt auf europäischer Bühne bei Sturm Graz mit 3:2.

Das slowenische Team hat seine letzten fünf Spiele wettbewerbsübergreifend gewonnen. Dazu zählt ein 2:0 gegen Brinje Grosuplje in der Prva Liga am 22. November.