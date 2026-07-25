Im Rahmen der Sommervorbereitung treffen der SC Paderborn und der 1. FC Magdeburg am heutigen Samstag, den 25. Juli, in einem Testspiel aufeinander. Die Begegnung wird um 14 Uhr auf dem Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum des Bundesliga-Aufsteigers in Paderborn angepfiffen.
Wo Ihr das Vorbereitungsspiel live im TV oder Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei GOAL.
FCM heute live sehen: SC Paderborn vs. 1. FC Magdeburg im Live Stream und TV
Wer das Testspiel zwischen dem SC Paderborn und dem 1. FC Magdeburg live verfolgen möchte, wird leider nicht fündig. Weder im TV noch im Livestream ist die Begegnung zu sehen. Hintergrund ist, dass das Vorbereitungsspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Zudem wird in einem ungewöhnlichen Modus über viermal 30 Minuten gespielt.
FCM heute live sehen: SC Paderborn vs. 1. FC Magdeburg im Live Stream und TV - Wichtigste Infos
Begegnung
SC Paderborn vs. 1. FC Magdeburg
Wettbewerb
Testspiel
Datum
25. Juli 2026
Uhrzeit
14 Uhr
Ort
Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum, Paderborn
Livestream
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FCM heute live sehen: SC Paderborn vs. 1. FC Magdeburg im Live Stream und TV - Die Testspiele der Paderborner im Überblick
Datum / Anpfiff
Gegner
5. Juli
18:0 SC Ostenland (S)
11. Juli
3:2 Hannover 96 (S)
17. Juli
3:1 Fagiano Okayama (S)
25. Juli / 14 Uhr
vs. 1. FC Magdeburg
1. August / 15.30 Uhr
vs. VfL Osnabrück
8. August / 14 Uhr
vs. Werder Bremen
8. August / 16 Uhr
vs. Werder Bremen