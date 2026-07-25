Im Rahmen der Sommervorbereitung treffen der SC Paderborn und der 1. FC Magdeburg am heutigen Samstag, den 25. Juli, in einem Testspiel aufeinander. Die Begegnung wird um 14 Uhr auf dem Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum des Bundesliga-Aufsteigers in Paderborn angepfiffen.

Wo Ihr das Vorbereitungsspiel live im TV oder Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

FCM heute live sehen: SC Paderborn vs. 1. FC Magdeburg im Live Stream und TV





Wer das Testspiel zwischen dem SC Paderborn und dem 1. FC Magdeburg live verfolgen möchte, wird leider nicht fündig. Weder im TV noch im Livestream ist die Begegnung zu sehen. Hintergrund ist, dass das Vorbereitungsspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Zudem wird in einem ungewöhnlichen Modus über viermal 30 Minuten gespielt.

FCM heute live sehen: SC Paderborn vs. 1. FC Magdeburg im Live Stream und TV - Wichtigste Infos





Begegnung SC Paderborn vs. 1. FC Magdeburg Wettbewerb Testspiel Datum 25. Juli 2026 Uhrzeit 14 Uhr Ort Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum, Paderborn Livestream -

FCM heute live sehen: SC Paderborn vs. 1. FC Magdeburg im Live Stream und TV - Die Testspiele der Paderborner im Überblick





Datum / Anpfiff Gegner 5. Juli 18:0 SC Ostenland (S) 11. Juli 3:2 Hannover 96 (S) 17. Juli 3:1 Fagiano Okayama (S) 25. Juli / 14 Uhr vs. 1. FC Magdeburg 1. August / 15.30 Uhr vs. VfL Osnabrück 8. August / 14 Uhr vs. Werder Bremen 8. August / 16 Uhr vs. Werder Bremen



