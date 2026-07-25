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Ralf Kettemann Paderborngetty
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FCM heute live sehen: SC Paderborn vs. 1. FC Magdeburg im Live Stream und TV

Bundesliga
Paderborn - Magdeburg
Paderborn
Magdeburg
Klub Freundschaftsspiele

Der SC Paderborn setzt seine Vorbereitung auf die neue Saison mit einem Testspiel gegen den 1. FC Magdeburg fort. Ob die Begegnung live im TV oder Livestream übertragen wird, erfahrt Ihr hier.

Im Rahmen der Sommervorbereitung treffen der SC Paderborn und der 1. FC Magdeburg am heutigen Samstag, den 25. Juli, in einem Testspiel aufeinander. Die Begegnung wird um 14 Uhr auf dem Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum des Bundesliga-Aufsteigers in Paderborn angepfiffen.

Wo Ihr das Vorbereitungsspiel live im TV oder Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

FCM heute live sehen: SC Paderborn vs. 1. FC Magdeburg im Live Stream und TV


Wer das Testspiel zwischen dem SC Paderborn und dem 1. FC Magdeburg live verfolgen möchte, wird leider nicht fündig. Weder im TV noch im Livestream ist die Begegnung zu sehen. Hintergrund ist, dass das Vorbereitungsspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Zudem wird in einem ungewöhnlichen Modus über viermal 30 Minuten gespielt.

FCM heute live sehen: SC Paderborn vs. 1. FC Magdeburg im Live Stream und TV - Wichtigste Infos


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FCM

Begegnung

SC Paderborn vs. 1. FC Magdeburg

Wettbewerb

Testspiel

Datum

25. Juli 2026

Uhrzeit

14 Uhr

Ort

Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum, Paderborn

Livestream

-

FCM heute live sehen: SC Paderborn vs. 1. FC Magdeburg im Live Stream und TV - Die Testspiele der Paderborner im Überblick


Datum / Anpfiff

Gegner

5. Juli

18:0 SC Ostenland (S)

11. Juli

3:2 Hannover 96 (S)

17. Juli

3:1 Fagiano Okayama (S)

25. Juli / 14 Uhr

vs. 1. FC Magdeburg

1. August / 15.30 Uhr

vs. VfL Osnabrück

8. August / 14 Uhr

vs. Werder Bremen

8. August / 16 Uhr

vs. Werder Bremen


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