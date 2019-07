Schalke 04: Mascarell bekennt sich zu S04, Testspiel gegen Enschede live bei DAZN - alle News und Gerüchte zu S04

Omar Mascarell bekennt sich zum FC Schalke 04. Zudem wird das Testspiel der Schalker gegen Enschede live übertragen. Alle News und Gerüchte zu S04.

Der befindet sich inmitten der Vorbereitung auf die neue Saison 2019/20. Die Kaderplanungen sind laufen weiter - auf Hochtouren.

Für die Defensive bemüht sich der Bundesligist offenbar um die Dienste eines PSG-Verteidigers. Gleichzeitig hat Omar Mascarell über seine aktuelle Situation bei den Knappen gesprochen und einen Verbleib angekündigt.

Am Dienstag testet Königsblau gegen Twente Enschede. Das Spiel läuft live im Stream von DAZN.

Der FC Schalke 04 am Dienstag: Alle wichtigen News und Transfergerüchte rund um S04 erfahrt Ihr hier.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Omar Mascarell bekennt sich zu Schalke 04: "Ich bin zu 100 Prozent richtig"

Mittelfeldspieler Omar Mascarell hat seine Verbundenheit zu Schalke 04 klar zum Ausdruck gebracht. "Ich bin zu 100 Prozent richtig hier auf Schalke. Das ist jetzt meine zweite Saison. Ich bin glücklich hier", versicherte er.

Zuletzt wurde der Ex-Frankfurter immer wieder mit einem Transfer zu in Verbindung gebracht: "Bremen? Ich weiß nicht, woher das kommt."

Dabei will sich Mascarell unter Neu-Coach David Wagner im defensiven Mittelfeld durchsetzen: "Da fühle ich mich wohl. Der Trainer weiß, wo ich am besten spielen kann. Ich will für meinen Platz in der Mannschaft arbeiten wie ein Tier."

Sein Vertrag in Gelsenkirchen läuft noch bis 2022.

Twente Enschede vs. FC Schalke 04: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen – so wird das Testspiel übertragen

Der FC Schalke 04 testet gegen Twente Enschede. Hier erfahrt Ihr, wo die Begegnung im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Die Saisonvorbereitung der Knappen läuft auf Hochtouren: Im Rahmen eines Testspiels trifft der FC Schalke 04 auf Twente Enschede. Anstoß der Begegnung ist am Dienstag, den 23. Juli, um 19 Uhr in der Grolsch Veste in Enschede.

Bericht: Schalke 04 zeigt Interesse an PSG-Verteidiger Nsoki

Der FC Schalke 04 ist offenbar an einer Verpflichtung von PSG-Verteidiger Stanley Nsoki interessiert. Das berichtet das französische Portal Soccerlink.fr.

Der 20-jährige Defensiv-Allrounder, der als Linksverteidiger ausgebildet wurde, kam in der vergangenen Saison lediglich auf zwölf Einsätze. Sein Vertrag beim französischen Meister läuft noch bis 2021.

Neben den Königsblauen seien dem Bericht zufolge auch der sowie Saint-Etienne an einem Transfer interessiert.

Bericht: S04-Neuzugang Kabak droht Saisonstart zu verpassen

Schalke-Neuzugang Ozan Kabak droht nach seiner Verletzung wohl länger auszufallen als ursprünglich angedacht. Wie die Bild berichtet, wird der Innenverteidiger den Pflichtspiel-Auftakt am 10. August im gegen Drochtersen/Assel "mit großer Wahrscheinlichkeit" verpassen.

Der 19-Jährige, der kürzlich vom verpflichtet worden war, hatte sich am 2. Juli im Training am linken Fuß verletzt. Über eine genaue Diagnose machte der Verein keine Angaben. Ursprünglich rechneten die Königsblauen jedoch mit einer Ausfallzeit von etwa zwei bis drei Wochen.