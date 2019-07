Twente Enschede vs. FC Schalke 04: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen – so wird das Testspiel übertragen

Der FC Schalke 04 testet gegen Twente Enschede. Hier erfahrt Ihr, wo die Begegnung im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Die Saisonvorbereitung der Knappen läuft auf Hochtouren: Im Rahmen eines Testspiels trifft der auf Twente Enschede. Anstoß der Begegnung ist am Dienstag, den 23. Juli, um 19 Uhr in der Grolsch Veste in Enschede.

Am vergangenen Freitag hat S04 seine erste Niederlage der Saisonvorbereitung kassiert. Im Testspiel gegen Premier-League-Aufsteiger Norwich City verlor die Mannschaft von Trainer David Wagner mit 1:2.

Hinter den Kulissen arbeiten die Klubverantwortlichen weiterhin an möglichen Zu- und Abgängen. Während das Trio um Nabil Bentaleb, Yevhen Konoplyanka und Hamza Mendyl vor dem Aus steht, bemüht sich Schalke offenbar um PSG-Talent Stanley Nsoki.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Testspiel zwischen Twente Enschede und dem FC Schalke 04 im LIVE-STREAM und TV sehen könnt. Zudem gelangt Ihr hier direkt zu den Mannschaftsaufstellungen, sobald sie feststehen.

Twente Enschede vs. Schalke 04: Das Testspiel auf einen Blick

Duell Twente Enschede - FC Schalke 04 Datum 23. Juli 2019, 19 Uhr Ort De Grolsch Veste, Enschede ( ) Zuschauer 30.205 Plätze

Twente Enschede vs. Schalke 04: Das Testspiel heute live im TV sehen - geht das?

Zunächst die schlechte Nachricht für alle Schalke-Fans: Leider wird das Testspiel in Enschede heute nicht live im frei empfangbaren TV übertragen, da sich kein Sender die Rechte an der Übertragung gesichert hat.

Pay-TV-Sender wie Sky oder Eurosport haben die Partie zwischen Twente Enschede und dem FC Schalke 04 ebenfalls nicht im Programm.

Trotzdem gibt es natürlich eine Möglichkeit, beim Testspiel live dabei zu sein - und zwar via LIVE-STREAM. Sämtliche Informationen hierzu findet Ihr im folgenden Abschnitt.

Twente Enschede vs. Schalke 04: Das Testspiel im LIVE-STREAM

Da das Testspiel zwischen Twente und Schalke nicht im TV gezeigt wird, muss man auf einen LIVE-STREAM zurückgreifen. Die beste Anlaufstelle hierfür lautet DAZN: Der Streamingdienst zeigt im Laufe der Vorbereitung insgesamt vier Testspiele der Knappen.

Die Übertragung beginnt bei DAZN bereits wenige Minuten vor Anpfiff, welcher auf 19 Uhr angesetzt ist. Kommentiert wird die Partie in Enschede von Ruben Zimmermann.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, müsst Ihr lediglich Kunde von DAZN sein. Die Mitgliedschaft kostet monatlich 11,99 Euro, ein Jahresabo ist für 119,99 Euro zu haben. Das Monatsabo ist jederzeit monatlich kündbar. Das Beste daran: Der erste Monat ist in jedem Fall kostenlos. Wenn Ihr noch heute Euren Probemonat aktiviert, könnt Ihr Twente gegen Schalke also gratis live sehen.

Neben zahlreichen Testspielen und dem International Champions Cup (ICC) hat DAZN aber noch deutlich mehr Highlights im Programm. Unter anderem zeigt der Streamingdienst in der kommenden Saison erneut die , , sowie zahlreiche Spiele in , und . Hinzu kommen auch NBA, NFL, UFC und eine Vielzahl an Boxevents.

Neben der Übertragung auf DAZN besteht zudem die Möglichkeit, das heutige Testspiel zwischen Twente und Schalke per LIVE-STREAM auf der offiziellen Homepage der Königsblauen anzuschauen. Diese Option ist komplett kostenfrei. Um das Schalker Gastspiel in Enschede mitverfolgen zu können, ist lediglich eine kostenlose Registrierung notwendig.

Auch hier beginnt die Übertragung wenige Minuten vor Anstoß.

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!