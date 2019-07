FC Schalke 04: Nübel hat kein BVB-Angebot, wird McKennie neuer Kapitän? Alle News und Gerüchte zu S04

Alexander Nübel bleibt vorerst beim FC Schalke und hat kein BVB-Angebot. Neuer Kapitän könnte Weston McKennie werden. Alle News zu S04.

Nach der verkorksten vergangenen Saison will der in der kommenden Spielzeit wieder für positive Schlagzeilen sorgen. Mit dem neuen Trainer David Wagner arbeiten die Knappen in der Vorbereitung daher derzeit hart, um topfit zu starten.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Alexander Nübel wird für die Mission Wiedergutmachung zur Verfügung stehen. Der Keeper bleibt vorerst Schalker und hat auch entgegen einiger Berichte kein Angebot vom BVB vorliegen. Neuer Kapitän von S04 könnte derweil Weston McKennie werden.

Der FC Schalke 04 am Mittwoch: Alle relevanten News und Gerüchte rund um S04 findet Ihr in diesem Artikel.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

FC Schalke: Wird McKennie neuer Kapitän?

Weston McKennie könnte den FC Schalke 04 trotz seiner erst 20 Jahre kommende Saison als Kapitän auf den Platz führen. Das berichtet die Sport Bild.

Demnach sei McKennie bei den Verantwortlichen als Gesicht von S04 eingeplant, vor allem aufgrund seiner Vergangenheit im Nachwuchs der Königsblauen. Der US-Amerikaner selbst würde sich die Kapitänsrolle wohl auch zutrauen: "Ich denke, dass ich Eigenschaften eines Leaders besitze. Ich dirigiere jetzt schon gerne meine Vorderleute", sagte McKennie.

Neben dem Mittelfeldmann sind laut Sport Bild auch Alexander Nübel und Benjamin Stambouli aussichtsreiche Kandidaten auf die Binde. Stambouli trug diese bereits vergangene Saison, nachdem Ralf Fährmann von Nübel auf die Bank verdrängt wurde.

Alexander Nübel bleibt bei S04 - kein BVB-Angebot

Alexander Nübel bleibt Schalker – zumindest vorerst. Trotz auslaufenden Vertrags und lukrativer Anfragen wollen die Gelsenkirchener den Stammtorwart auf gar keinen Fall abgeben, um noch eine Millionen-Ablösesumme zu erzielen.

"Er wird auf jeden Fall in dieser Saison beim FC Schalke spielen. Einen Wechsel schließe ich aus“, sagte S04-Sportvorstand Jochen Schneider am Dienstag. "Unser Ziel ist es, mit ihm den Vertrag zu verlängern. Daran arbeiten wir."

Nach Informationen von Goal und SPOX hat auch Nübel die Entscheidung getroffen, seinen Vertrag bei den Königsblauen bis Sommer 2020 ungeachtet des Interesses mehrerer Topklubs zu erfüllen. Ob der U-21-Nationalkeeper allerdings das vorliegende Angebot zur Verlängerung um drei Jahre mit einer deutlichen Gehaltserhöhung annimmt, ist noch offen. Angeblich ist darin auch eine Ausstiegsklausel für 2021 enthalten.

Aktuell haben unter anderem der FC Bayern, der und mehrere Teams aus der Premier League Anfragen für den 22-Jährigen hinterlegt. gehört dagegen nicht dazu. "Das ist Quatsch“, sagte sein Berater Stefan Backs zu einer entsprechenden Meldung.

FC Schalke 04: Wagner erklärt Mega-Kader für Kurztrainingslager

Mit 30 Spielern an Bord feilt der FC Schalke 04 von Dienstag bis Freitag im Kurztrainingslager in Herzlake an seiner Form. Trainer David Wagner erklärte nun, warum er so viele Akteure mitgenommen hat.

"Wir haben die Entscheidung getroffen, dass es Sinn ergibt alle mitzunehmen – auch die Jungs, die nicht voll mit der Mannschaft trainieren können“, so Wagner.

FC Schalke 04: Markus Schubert will Nummer eins werden - Nübel-Verkauf ausgeschlossen

Torwart Markus Schubert will sich bei Bundesligist Schalke 04 einen Stammplatz sichern und auf Dauer Alexander Nübel als Nummer eins verdrängen. "Klar ist es mein Ziel, auch hier die Nummer eins zu werden", sagte der 21 Jahre alte Neuzugang von bei seiner offiziellen Vorstellung am Dienstag in Gelsenkirchen.

Schubert betonte zugleich, dass er zu seinem Konkurrenten ein ausgezeichnetes Verhältnis pflege: "Ich konnte Alex Nübel während der kennenlernen. Wir verstehen uns super - auch das war ein Grund hierherzukommen."

Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider wiederholte kurz vor der Abreise der Königsblauen ins Trainingslager nach Herzlake noch einmal, dass der Klub Nübel über das Vertragsende 2020 hinaus halten will und ein Verkauf in diesem Sommer kategorisch auszuschließen sei. "Das schließe ich aus", sagte er auf Nachfrage. "Wir haben ja sportliche Ziele in der nächsten Saison. Unser Ziel ist es, mit ihm den Vertrag zu verlängern."

FC Schalke 04: Sportvorstand Jochen Schneider fordert "anderes Auftreten"

Sportvorstand Jochen Schneider erwartet vom FC Schalke künftig eine bessere Außendarstellung. In einem Interview mit der Funke Mediengruppe sagte der 48-Jährige: "Wir brauchen ein anderes Auftreten, müssen uns anders präsentieren."

Dabei ist dem ehemaligen Leipziger vor allem die schlechte Ausbeute in der heimischen Veltins-Arena ein Dorn im Auge. "Wir können als Schalke 04 nicht zehn von 17 Heimspielen in der Fußball- verlieren, das ist nicht zu akzeptieren", so Schneider.

Der Vereinsboss appelliert besonders an die Schalker Malocher-Mentalität. So ginge es laut Schneider für die Fans nicht um "Zauberfußball", sondern um "eine Mannschaft, die alles gibt".