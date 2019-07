Schalke 04: Schick will wohl nicht kommen, Trainer Wagner noch nicht zufrieden – alle News und Gerüchte zu S04

Transferkandidat Patrik Schick will angeblich bei seinem Klub bleiben und nicht zum FC Schalke 04 wechseln. Alle News und Gerüchte.

Der hat am Freitag den ersten Rückschlag in der Vorbereitung kassiert. In Lotte unterlag die Mannschaft von Trainer David Wagner dem Premier-League-Aufsteiger mit 1:2. Wagner gab danach zu, dass er mit seinem Team noch jede Menge Arbeit vor sich habe.

Parallel zu Testspielen und Trainingslager bastelt Sportvorstand Jochen Schneider am Kader für die kommende Spielzeit. Roma-Stürmer Patrik Schick, der in den vergangenen Wochen bei den Schalkern und anderen Bundesligisten gehandelt wurde, wird aller Voraussicht nach nicht kommen. Er soll sich in durchsetzen wollen.

Weitere Namen, die bei S04 angeblich auf der Liste stehen, sind die von Matheus Pereira, der in der vergangenen Saison noch für den aufgelaufen war, und von Miguel Trauco.

In diesem Artikel versorgen wir Euch mit allen wichtigen News und Transfergerüchten rund um Schalke 04 am Sonntag.

Patrik Schick entscheidet sich angeblich gegen Schalke-Transfer

Patrik Schick hat sich angeblich für einen Verbleib bei der entschieden. Der tschechische Stürmer möchte sich einem Bericht von ForzaRoma.it, das zur Gazzetta dello Sport gehört, bei seinem Klub unter dem neuen Trainer Paulo Fonseca durchsetzen, anstatt in die zu wechseln.

In den vergangenen Wochen war Schick nicht nur durch die Bild mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht worden, sondern vom kicker auch mit .

S04-Coach Wagner: "Noch eine Menge zu tun"

Nach dem 1:2 im Testspiel gegen Norwich am Freitag hat Schalkes neuer Trainer David Wagner bekannt, dass er noch viel mit seinem Team vor dem Saisonstart arbeiten müsse. "Wir wissen, dass noch eine Menge zu tun ist", bestätigte Wagner der WAZ.

"Klar ist natürlich, dass wir von den leichten Fehlern schnellstmöglich wegkommen sollten", ergänzte er nach dem Duell und fügte hinzu: "Fußball macht nur Spaß, wenn du gewinnst."

VIDEO: Meister BVB? Julian Draxler hofft auf die Konkurrenz

Neben : Auch wohl an Schalkes Yevhen Konoplyanka interessiert

Der ukrainische Flügelspieler Yevhen Konoplyanka ist in der wohl heiß begehrt. Neben Fenerbahce soll wohl auch Stadtrivale Besiktas am 29-Jährigen interessiert sein, wie Sky -Reporter Dirk große Schlarmann berichtet.

Die Gespräche zwischen Fener und Konoplyankas Berater Fali Ramadani sollen bereits in vollem Gange sein. Eine Einigung zwischen den beiden Vereinen steht wohl allerdings noch aus.

Schalke 04 soll Angebot für Ex-Nürnberger Matheus Pereira abgegeben haben

Bundesligist Schalke 04 hat offenbar Interesse an Flügelspieler Matheus Pereira. Wie die portugiesische Tageszeitung Record berichtet, will S04 den 23-jährigen Offensivmann von Lissabon ausleihen.

Dem Bericht zufolge wollen die Gelsenkirchener darüber hinaus eine Kaufoption für den Brasilianer vereinbaren. Sporting soll jedoch einen Verkauf bevorzugen und 10 Millionen Euro für Pereira verlangen. Schon soll mit einem Leih-Angebot abgeblitzt sein.

Schalke 04: Clemens Tönnies kündigt weitere Transfers an

Aufsichtsratschef Clemens Tönnies hat beim FC Schalke 04 weitere Transfers in Aussicht gestellt. "Wer das Geschäft kennt, der weiß, dass häufig kurz vor Schluss die wichtigsten Transfers vollzogen werden können“, sagte er im Interview der Tageszeitung Die Glocke. "Daran arbeiten wir, müssen aber sehen, wie sich alles entwickelt. Die Konkurrenz ist ja nicht geringer geworden."

Bislang verpflichtete Schalke Markus Schubert (von ), Benito Raman (von ), Ozan Kabak (vom ) und Jonjoe Kenny (Leihe vom ).

Kommt Miguel Trauco zu Schalke 04? Jochen Schneider äußert sich

Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider hat sich zu einer möglichen Verpflichtung von Linksverteidiger Miguel Trauco von Flamengo Rio de Janeiro geäußert.

"Es gibt so viele Gerüchte derzeit, dazu kann ich nichts sagen", sagte Schneider nach der 1:2-Niederlage im Testspiel gegen Norwich auf Nachfrage von Funke Sport. Kaderplaner Michael Reschke hält die Augen nach Verstärkungen allerdings weiter offen.