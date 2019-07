Schalke 04: Angebot für Pereira, auch Besiktas wohl an Konoplyanka dran – alle News und Gerüchte zu S04

Gegen Norwich musste Schalke die erste Testspielniederlage hinnehmen. Im Hintergrund wird allerdings an Transfers gearbeitet. Alle News und Gerüchte.

Der hat am Freitag den ersten echten Rückschlag in der Vorbereitung kassiert. In Lotte unterlag die Mannschaft von Trainer David Wagner dem Premier-League-Aufsteiger mit 1:2.

Parallel zu Testspielen und Trainingslager bastelt Sportvorstand Jochen Schneider am Kader für die kommende Spielzeit. Ein neuer Name, der in diesem Zusammenhang fällt, ist Matheus Pereira, der in der vergangenen Saison noch für den aufgelaufen war.

Auch Gerüchte um den peruanischen Außenverteidiger Miguel Trauco halten sich hartnäckig. Schneider hat zu einer möglichen Verpflichtung Stellung bezogen.

In diesem Artikel versorgen wir Euch mit allen wichtigen News und Transfergerüchten rund um Schalke 04 am Samstag.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Neben : Auch wohl an Schalkes Yevhen Konoplyanka interessiert

Der ukrainische Flügelspieler Yevhen Konoplyanka ist in der wohl heiß begehrt. Neben Fenerbahce soll wohl auch Stadtrivale Besiktas am 29-Jährigen interessiert sein, wie Sky -Reporter Dirk große Schlarmann berichtet.

Die Gespräche zwischen Fener und Konoplyankas Berater Fali Ramadani sollen bereits in vollem Gange sein. Eine Einigung zwischen den beiden Vereinen steht wohl allerdings noch aus.

Schalke 04 soll Angebot für Ex-Nürnberger Matheus Pereira abgegeben haben

Bundesligist Schalke 04 hat offenbar Interesse an Flügelspieler Matheus Pereira. Wie die portugiesische Tageszeitung Record berichtet, will S04 den 23-jährigen Offensivmann von Lissabon ausleihen.

Dem Bericht zufolge wollen die Gelsenkirchener darüber hinaus eine Kaufoption für den Brasilianer vereinbaren. Sporting soll jedoch einen Verkauf bevorzugen und 10 Millionen Euro für Pereira verlangen. Schon soll mit einem Leih-Angebot abgeblitzt sein.

Schalke 04: Clemens Tönnies kündigt weitere Transfers an

Aufsichtsratschef Clemens Tönnies hat beim FC Schalke 04 weitere Transfers in Aussicht gestellt. "Wer das Geschäft kennt, der weiß, dass häufig kurz vor Schluss die wichtigsten Transfers vollzogen werden können“, sagte er im Interview der Tageszeitung Die Glocke . "Daran arbeiten wir, müssen aber sehen, wie sich alles entwickelt. Die Konkurrenz ist ja nicht geringer geworden."

Bislang verpflichtete Schalke Markus Schubert (von ), Benito Raman (von ), Ozan Kabak (vom ) und Jonjoe Kenny (Leihe vom ).

Kommt Miguel Trauco zu Schalke 04? Jochen Schneider äußert sich

Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider hat sich zu einer möglichen Verpflichtung von Linksverteidiger Miguel Trauco von Flamengo Rio de Janeiro geäußert.

"Es gibt so viele Gerüchte derzeit, dazu kann ich nichts sagen", sagte Schneider nach der 1:2-Niederlage im Testspiel gegen Norwich auf Nachfrage von Funke Sport . Kaderplaner Michael Reschke hält die Augen nach Verstärkungen allerdings weiter offen.

Testspiel gegen Norwich: Schalke 04 kassiert erste Niederlage der Vorbereitung

Bundesligist Schalke 04 hat seine erste Niederlage der Saisonvorbereitung kassiert. Im Testspiel gegen Premier-League-Aufsteiger Norwich City verlor die Mannschaft von Trainer David Wagner am Freitag 1:2 (0:1).

Das Tor für die Königsblauen schoss der walisische Nationalspieler Rabbi Matondo (48.). Der Ex-Schalker Teemu Pukki (13.) und der langjährige Bundesligaprofi Moritz Leitner (59.) trafen für das Team des deutschen Trainers Daniel Farke.

FC Schalke 04: Cenk Tosun wohl ein Thema bei S04

Everton-Angreifer Cenk Tosun hat offenbar das Interesse vom FC Schalke 04 geweckt. Dies berichtet die Fan-Webseite der Toffees, NSNO .

Demnach wird in der kommenden Woche ein offizielles Transferangebot der Königsblauen für den 28-Jährigen erwartet, der seit 2018 an der Merseyside kickt.

Der Deutsch-Türke, der im Januar 2018 zu Everton wechselte (22,5 Millionen Euro), konnte in der Premier League nicht an seine starken Leistungen anknüpfen. In 39 PL-Spielen erzielte der Rechtsfuß nur acht Treffer.

Tosuns Vertrag läuft noch bis 2022, unter 15 Millionen Euro dürfte der Angreifer wohl kaum zu haben sein.