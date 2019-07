FC Schalke 04: Schneider fordert "anderes Auftreten" , Wagner lobt Neuzugang Schubert - alle News und Gerüchte

Nach dem Remis gegen Wattenscheid gibt es Lob für Neuzugang Schubert. Außerdem fordert Sportvorstand Schneider ein besseres Auftreten. Alles zu S04.

Im dritten Test musste Bundesligist Schalke 04 am Sonntag den ersten Rückschlag hinnehmen. Trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung kam die Mannschaft von Trainer David Wagner gegen Wattenscheid nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Die Neuzugänge Jonjoe Kenny und Markus Schubert feierten im Lohrheidestadion ihr S04-Debüt.

Parallel feierte Ex-Schalker Ralf Fährmann sein Debüt für . Nach dem Spiel gegen Arminia Bielefeld betonte der Keeper noch einmal seine Verbundenheit zu S04 und verriet, dass er sogar ein Schalke-Tattoo hat.

Derweil spricht Sportvorstand Jochen Schneider über die Ziele für die kommende Saison und fordert dabei mehr Einsatz und eine bessere Außendarstellung.

Die Schalke-04-News der vergangenen Tage:

FC Schalke 04: Sportvorstand Jochen Schneider fordert "anderes Auftreten"

Sportvorstand Jochen Schneider erwartet vom FC Schalke künftig eine bessere Außendarstellung. In einem Interview mit der Funke Mediengruppe sagte der 48-Jährige: "Wir brauchen ein anderes Auftreten, müssen uns anders präsentieren."

Dabei ist dem ehemaligen Leipziger vor allem die schlechte Ausbeute in der heimischen Veltins-Arena ein Dorn im Auge. "Wir können als Schalke 04 nicht zehn von 17 Heimspielen in der Fußball- verlieren, das ist nicht zu akzeptieren", so Schneider.

Der Vereinsboss appelliert besonders an die Schalker Malocher-Mentalität. So ginge es laut Schneider für die Fans nicht um "Zauberfußball", sondern um "eine Mannschaft, die alles gibt".

Schalke-Trainer David Wagner lobt Neuzugang Markus Schubert

U21-Nationaltorwart Markus Schubert feierte am Sonntag sein Debüt für Schalke 04 und hielt den Kasten in der ersten Halbzeit sauber. Sein Trainer David Wagner hatte für den Ex-Dresdner im Anschluss lobende Worte parat.

"Markus ist erst seit drei Tagen im Training. Wir hatten schon überlegt, ob wir das heute machen. Er wollte aber unbedingt spielen und hat das richtig gut gemacht", erklärte der Coach.

Ex-Schalker Ralf Fährmann feiert Premiere für Norwich City

Der ehemalige Schalke-Kapitän Ralf Fährmann ist am Sonntag erstmals für seinen neuen Arbeitgeber Norwich City aufgelaufen. Der Torwart stand beim 2:2 gegen Arminia Bielefeld in Gütersloh in der Startformation der Canaries.

"Ich war schon nervös für einen neuen Klub zu spielen, aber es hat jede Menge Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächsten Aufgaben", sagte der 30-Jährige nach dem Spiel bei Sky.

Der Torhüter ist zunächst ein Jahr an den Premier-League-Aufsteiger ausgeliehen, wird in seinem Leben aber definitiv ewig mit Schalke verbunden bleiben. "Ich habe ein Tattoo, das Schalke symbolisiert. Jeder weiß, wie sehr ich mit dem Verein verwurzelt bin und wie sehr ich ihn liebe. Ich verlasse so ein wenig meine Komfortzone, aber ich glaube, dass der Wechsel mich in meiner persönlichen Entwicklung weiterbringt", macht Fährmann klar.

Schalke 04: Mark Uth vor Rückkehr ins Mannschaftstraining

Offensivspieler Mark Uth steht beim FC Schalke vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining. Wie die BILD berichtet, soll der 27-Jährige am heutigen Montag den Laktattest machen, bevor er Dienstag erstmals wieder mit dem Team trainieren soll.

Sportlich plant Trainer David Wagner mit dem Ex-Hoffenheimer als "verkappter Zehner", wie die BILD erfahren haben will. Dabei hofft Königsblau, dass Uth seine schnellen Offensivkollegen mit Vorlagen füttert und selbst als Torschütze in Erscheinung tritt.

Jonas Boldt erklärt seine Absage an Schalke 04

Im großen Interview mit Goal und SPOX hat Sportvorstand Jonas Boldt vom erklärt, warum es trotz Verhandlungen nicht zu einem Engagement beim FC Schalke gekommen ist.

"Ich habe mich mit Christian Heidel und Clemens Tönnies wirklich toll ausgetauscht, aber auch unterschiedliche Ansichten festgestellt. Zudem war der Zeitpunkt vielleicht nicht so ideal, da sie sehr früh auf mich zukamen, Christian Heidel dann aber bereits Anfang des Jahres gegangen ist. Ich dagegen wollte mir bewusst Zeit für die Reflektion nehmen und nicht direkt wieder ins Hamsterrad einsteigen", sagte er.

Das komplette Interview gibt es hier.

Paderborns Christopher Antwi-Adjei outet sich als Fan von Schalke 04

Offensivspieler Christopher Antwi-Adjei vom hat im Interview mit dem kicker verraten, dass er seit Kindertagen Fan des FC Schalke 04 ist.

"Ich schwärme für den FC Schalke 04, wenn ich ehrlich bin", gesteht Antwi-Adjei im kicker-Interview, versichert allerdings: "Nicht als Hardcore-Fan, aber ich bin mit Spielern wie Lincoln, Asamoah oder Kuranyi groß geworden. Die waren ziemlich gut. Da habe ich mich in den Klub ein bisschen verguckt."

Schalke nur 2:2 im Testspiel gegen die SG Wattenscheid

Bundesligist Schalke 04 hat seinen dritten Sieg in der Saisonvorbereitung verpasst. Die Mannschaft von Trainer David Wagner musste sich beim Debüt von Torwart Markus Schubert im sogenannten Retterspiel beim wirtschaftlich angeschlagenen Regionalligisten SG Wattenscheid 09 mit einem 2:2 (1:0) zufriedengeben.

Vor 8009 Zuschauern im Bochumer Lohrheidestadion hatten Ahmed Kutucu (4.) und Steven Skrzybski (56.) den Favoriten auf Kurs gebracht. Nico Buckmaier (57.) und Güngör Kaya (70.) waren anschließend für die Amateure erfolgreich.