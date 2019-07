FC Schalke 04: Interesse an Cenk Tosun, neuer Linksverteidiger aus Brasilien? - Alle News und Gerüchte zu S04

Der FC Schalke 04 bastelt weiter an seinem Kader: Cenk Tosun ist wohl ein Thema bei S04, ebenso wie ein neuer Linksverteidiger. Alle News zu S04.

David Wagner bereitet den derzeit auf die neue Saison 2019/20 vor. Am Freitagabend testet S04 gegen den Premier-League-Aufsteiger .

Auch personell sind die Planungen bei den Königsblauen noch nicht abgeschlossen. Neueste Gerüchte gibt es um Benjamin Henrichs und Cenk Tosun.

Zudem soll S04 bei der Suche nach einem neuen Linksverteidiger ziemlich weit sein. Miguel Trauco steht offenbar kurz vor einem Wechsel nach .

Der FC Schalke 04 am Freitag: Alle relevanten News und Gerüchte rund um S04 findet Ihr in diesem Artikel.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

FC Schalke 04 vs. Norwich City: Testspiel am Freitagabend

FC Schalke 04: Cenk Tosun wohl ein Thema bei S04

Everton-Angreifer Cenk Tosun hat offenbar das Interesse vom FC Schalke 04 geweckt. Dies berichtet die Fan-Webseite der Toffees, NSNO .

Demnach wird in der kommenden Woche ein offizielles Transferangebot der Königsblauen für den 28-Jährigen erwartet, der seit 2018 an der Merseyside kickt.

Der Deutsch-Türke, der im Januar 2018 zu Everton wechselte (22,5 Millionen Euro), konnte in der Premier League nicht an seine starken Leistungen anknüpfen. In 39 PL-Spielen erzielte der Rechtsfuß nur acht Treffer.

Tosuns Vertrag läuft noch bis 2022, unter 15 Millionen Euro dürfte der Angreifer wohl kaum zu haben sein.

Bericht: Linksverteidiger Miguel Trauco kurz vor Wechsel zu S04

Miguel Trauco, Linksverteidiger von Flamengo Rj, steht offenbar kurz vor einem Transfer zum FC Schalke 04. Dies berichtet das Portal Ajansspor .

Demnach liegt der Bundesligist im Werben um den 27-Jährigen in der Pole Position und hat damit sogar den türkischen Klub ausgestochen.

Der Kontrakt des 1,70-Meter großen Spielers läuft nur noch bis Ende des Jahres. Eine Ablösesumme beläuft sich dem Bericht zufolge im niedrigen einstelligen Millionenbereich.

Beim brasilianischen Erstligisten lief der Linksverteidiger in der laufenden Saison viermal über die volle Distanz auf und assistierte dabei zu zwei Treffern.

FC Schalke 04: Kommt Benjamin Henrichs von der ?

Der FC Schalke 04 ist auf der Suche nach einem neuen Außenverteidiger offenbar bei der AS Monaco fündig geworden. Wie die Bild berichtet, ist U21-Vize-Europameister Benjamin Henrichs in den Fokus der Königsblauen gerückt.

Der 22-Jährige ist auf beiden Außenbahnen flexibel einsetzbar, wobei neben den Schalkern auch noch der und interessiert sein soll. Der Vertrag von Henrichs im Fürstentum läuft noch bis 2023.

Schalke 04: David Wagner über Druck und seine neue Arbeitsteilung

David Wagner verspürt beim FC Schalke 04 vergleicht seine neue Rolle beim mit seinem alten Arbeitsplatz in Huddersfield. "Dort war ich in meiner Funktion für sämtliche Themen verantwortlich, mindestens aber stark eingebunden", sagte Wagner dem k icker.

"Auf Schalke sind die Lasten ganz anders verteilt, was ich als Segen empfinde", ergänzte er. Sein Fokus sei hier vermehrt das Sportliche.

"Ich arbeite nach dem Grundsatz, dass ich alles so gut mache, wie ich kann - und so immer behaupten kann, alles versucht zu haben", sagte Wagner weiter. "Ob das am Ende reicht, ist eine andere Frage, aber zumindest sorgt diese Herangehensweise dafür, dass ich nicht Gefahr laufe, unter der Last irgendeines Drucks einzuknicken."