FC Schalke 04: Interesse an Benjamin Henrichs vorhanden, David Wagner spricht über Druck. Alle News und Gerüchte zu S04

Der FC Schalke 04 ist offenbar an Monacos Benjamin Henrichs interessiert und Trainer David Wagner spricht über Druck. Alle News zu S04.

Nach der verkorksten vergangenen Saison will der in der kommenden Spielzeit wieder für positive Schlagzeilen sorgen. Mit dem neuen Trainer David Wagner arbeiten die Knappen in der Vorbereitung daher derzeit hart, um topfit zu starten. Beim Thema Druck bleibt Wagner aber gelassen.

Schalke soll Interesse an der Verpflichtung von Monacos Benjamin Henrichs haben. Der U21-Vize-Europameister könnte aufgrund der Ablöse auch auf Leihbasis kommen.

Alexander Nübel wird für die Mission Wiedergutmachung zur Verfügung stehen. Der Keeper bleibt vorerst Schalke. Neuer Kapitän von S04 könnte derweil Weston McKennie werden. Amine Harit steht dagegen wohl vor einem Abschied aus Gelsenkirchen.

FC Schalke 04: Kommt Benjamin Henrichs von der ?

Der FC Schalke 04 ist auf der Suche nach einem neuen Außenverteidiger offenbar bei der AS Monaco fündig geworden. Wie die Bild berichtet, ist U21-Vize-Europameister Benjamin Henrichs in den Fokus der Königsblauen gerückt.

Der 22-Jährige ist auf beiden Außenbahnen flexibel einsetzbar, wobei neben den Schalkern auch noch der und interessiert sein soll. Der Vertrag von Henrichs im Fürstentum läuft noch bis 2023.

Schalke 04: David Wagner über Druck und seine neue Arbeitsteilung

David Wagner verspürt beim FC Schalke 04 vergleicht seine neue Rolle beim mit seinem alten Arbeitsplatz in Huddersfield. "Dort war ich in meiner Funktion für sämtliche Themen verantwortlich, mindestens aber stark eingebunden", sagte Wagner dem kicker.

"Auf Schalke sind die Lasten ganz anders verteilt, was ich als Segen empfinde", ergänzte er. Sein Fokus sei hier vermehrt das Sportliche.

"Ich arbeite nach dem Grundsatz, dass ich alles so gut mache, wie ich kann - und so immer behaupten kann, alles versucht zu haben", sagte Wagner weiter. "Ob das am Ende reicht, ist eine andere Frage, aber zumindest sorgt diese Herangehensweise dafür, dass ich nicht Gefahr laufe, unter der Last irgendeines Drucks einzuknicken."

Schalke: Amine Harit vor Wechsel nach ?

Der italienische Erstligist hat offenbar ein Auge auf Mittelfeldspieler Amine Harit vom FC Schalke geworfen. Das berichtet Sky-Italia-Journalist und Transferexperte Gianluca Di Marzio.

Genua soll demnach bereits Kontakt zu S04 und auch zu Harits Berater aufgenommen haben, um über einen Wechsel zu verhandeln. Der 22-jährige Marokkaner hat bei den Schalkern zwar noch Vertrag bis 2021, gilt aber als Kandidat für einen Abgang.

FC Schalke: Wird McKennie neuer Kapitän?

Weston McKennie könnte den FC Schalke 04 trotz seiner erst 20 Jahre kommende Saison als Kapitän auf den Platz führen. Das berichtet die Sport Bild.

Demnach sei McKennie bei den Verantwortlichen als Gesicht von S04 eingeplant, vor allem aufgrund seiner Vergangenheit im Nachwuchs der Königsblauen. Der US-Amerikaner selbst würde sich die Kapitänsrolle wohl auch zutrauen: "Ich denke, dass ich Eigenschaften eines Leaders besitze. Ich dirigiere jetzt schon gerne meine Vorderleute", sagte McKennie.

Neben dem Mittelfeldmann sind laut Sport Bild auch Alexander Nübel und Benjamin Stambouli aussichtsreiche Kandidaten auf die Binde. Stambouli trug diese bereits vergangene Saison, nachdem Ralf Fährmann von Nübel auf die Bank verdrängt wurde.

Alexander Nübel bleibt bei S04 - kein BVB-Angebot

Alexander Nübel bleibt Schalker – zumindest vorerst. Trotz auslaufenden Vertrags und lukrativer Anfragen wollen die Gelsenkirchener den Stammtorwart auf gar keinen Fall abgeben, um noch eine Millionen-Ablösesumme zu erzielen.

"Er wird auf jeden Fall in dieser Saison beim FC Schalke spielen. Einen Wechsel schließe ich aus“, sagte S04-Sportvorstand Jochen Schneider am Dienstag. "Unser Ziel ist es, mit ihm den Vertrag zu verlängern. Daran arbeiten wir."

Nach Informationen von Goal und SPOX hat auch Nübel die Entscheidung getroffen, seinen Vertrag bei den Königsblauen bis Sommer 2020 ungeachtet des Interesses mehrerer Topklubs zu erfüllen. Ob der U-21-Nationalkeeper allerdings das vorliegende Angebot zur Verlängerung um drei Jahre mit einer deutlichen Gehaltserhöhung annimmt, ist noch offen. Angeblich ist darin auch eine Ausstiegsklausel für 2021 enthalten.

Aktuell haben unter anderem der FC Bayern, der und mehrere Teams aus der Premier League Anfragen für den 22-Jährigen hinterlegt. gehört dagegen nicht dazu. "Das ist Quatsch“, sagte sein Berater Stefan Backs zu einer entsprechenden Meldung.