FC Liverpool: Sieht so das neue Heimtrikot 2019/20 aus?

Läuft der FC Liverpool mit weißen Nadelstreifen auf seinem neuen roten Heimtrikot 2019/20 auf? Im Internet tauchten nun erste Bilder auf.

Der könnte in der Saison 2019/20 mit weißen Nadelstreifen auf seinem roten Shirt auflaufen. Das Portal Footyheadlines veröffentlichte nun erste Bilder des möglichen neuen Heimtrikots der Reds.

Während das Klublogo sowie das Logo von Ausrüster NewBalance in goldener Farbe gehalten sind, kommt der Aufdruck des Sponsors in Weiß daher - ebenso die Ränder an Kragen und Ärmeln.

Komplettiert wird das Outfit, welches in Kürze veröffentlicht und in der Premier League noch in dieser Saison getragen werden soll, durch roten Hosen und roten Stutzen.