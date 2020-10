FC Liverpool vs. FC Arsenal im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER: So wird der Carabao Cup übertragen

Die Saison ist noch jung, trotzdem ist es bereits das dritte Duell zwischen Liverpool und Arsenal. Goal erklärt, wie der Carabao Cup übertragen wird.

Spitzenspiel im : Der empfängt den . Nur wenige Tage nach derselben Paarung in der Premier League folgt jetzt also das Duell dieser beiden Klubs im Achtelfinale. Anstoß an der Anfield Road ist heute um 20.45 Uhr.

Das Ligaspiel der beiden Traditionsklubs konnte Liverpool am Montag für sich entscheiden, nun sinnen die Gunners auf die schnelle Revanche. Bis zur Niederlage gegen die Reds war Arsenal mit Trainer Mikel Arteta erfolgreich in die Saison gestartet: Drei Siege aus drei Pflichtspielen standen bis Montag auf dem Konto der heutigen Gäste.

Beim FC Liverpool läuft es bisher noch besser: In der Liga steht man ohne Punktverlust auf Rang zwei, zudem war die erste Pokalrunde gegen Lincoln City FC kein Problem. Einziger Dämpfer in dieser Saison: Der Community Shield, also der englische Supercup, ging bereits Ende August verloren - ausgerechnet gegen den FC Arsenal.

Uns erwartet also ein K.-o.-Spiel auf höchstem Niveau. Goal erklärt in diesem Artikel, wie man das Spiel LIVE verfolgen kann.

FC Liverpool gegen FC Arsenal: Der Carabao Cup im Überblick

Duell FC Liverpool vs. FC Arsenal Datum Donnerstag, 1. Oktober, 20.45 Uhr Ort Anfield Road, Liverpool Zuschauer ohne Zuschauer

Quelle: Getty Images

Der FC Liverpool empfängt den FC Arsenal: Wird das Spiel LIVE im TV übertragen?

Da die Rechte des Carabao Cups nicht von einem deutschen Fernsehsender gehalten werden, wird das Spiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Arsenal leider nicht im TV übertragen. Das gilt sowohl für das Free-TV als auch das Pay-TV.

Aber: Nicht die Köpfe hängen lassen! Es gibt trotzdem eine Möglichkeit, das Spiel auf dem Smart-TV zu verfolgen und das sogar kostenlos!

Carabao Cup LIVE: DAZN überträgt das Spiel der Reds

Der Streamingdienst DAZN hat sich nämlich die Lizenzen am League Cup gesichert und wird das Spiel übertragen. Alles, was ihr braucht, um das Spiel zu verfolgen, ist ein Smart-TV-Gerät mit der kostenlosen DAZN-App und ein Abonnement beim Streamingdienst.

Wie ihr dieses Abo abschließen könnt und was man dazu noch wissen sollte, steht im nächsten Abschnitt.

Das Spiel bei DAZN: Die Übertragung im Detail

Beginn der Übertragung: 20.30 Uhr

Anpfiff: 20.45 Uhr

Moderator: Lukas Schönmüller

Kommentator: Marco Hagemann

Experte: Ralph Gunesch

FC Liverpool vs. FC Arsenal: Das Spitzenspiel im LIVE-STREAM

DAZN ist ein junger Streamingdienst, der es in wenigen Jahren an die Spitze des deutschen Streamingangebots geschafft hat. Hier ist für jeden Sportfan etwas dabei: Ob Fußball, Tennis, NBA, NFL, Boxen, Leichtathletik, Motorsport: Es ist rund um die Uhr LIVE-Sport abrufbar. Hier ist eine Übersicht mit dem aktuellen Programm.

Wenn man von dem Angebot noch nicht überzeugt ist, kann man den DAZN Probemonat abschließen - kostenlos. Dieser ist 30 Tage lang gültig und verschafft einem Zugang zum gesamten DAZN-Angebot. Mehr Informationen rund um den Probemonat findet ihr hier.

Spitzensport auf DAZN: Das Abo nach dem Probemonat

Sobald der Probemonat einmal abgelaufen ist, müsst ihr für die Benutzung des Angebots zahlen. Dafür gibt es zwei Varianten, die in Laufzeit und Preis variieren.

Das Monatsabo kostet 11,99 Euro monatlich, das Jahresabo 119,99 Euro pro Jahr (Also 9,99 Euro monatlich). Alles weitere zu den Kostenfragen rund um DAZN findet ihr bei DAZN News.

Quelle: Getty Images

Liverpool gegen Arsenal: Das Spiel im LIVE-TICKER verfolgen

Keine Zeit, kein Geld oder kein Highspeed für den DAZN LIVE-STREAM? Dann hat Goal genau das Richtige für euch: den LIVE-TICKER.

Sei es Tor, Parade oder Hintergrundwissen: Hier erfahrt ihr alles Wissenswerte rund um das Spiel zwischen den Reds und den Gunners - und das in Echtzeit. Kein Problem also, immer auf dem Laufenden zu bleiben, was Sadio Mane, Pierre-Emerick Aubameyang und Mo Salah auf dem Platz liefern.

FC Arsenal zu Gast beim FC Liverpool: Die Highlights

Ihr habt das Spiel verpasst oder wollt euch die besten Szenen noch einmal anschauen? Dann gibt es gleich zwei Möglichkeiten: Zum einen könnt ihr euch bei DAZN das ganze Spiel im Re-Live anschauen und so jede Situation noch einmal in voller Länge und mit Originalkommentar erleben.

Oder aber ihr schaut euch bereits kurz nach Abpfiff die Highlights an, welche ebenfalls bei DAZN erhältlich sind.

In der Nacht zum Freitag werden diese dann zusätzlich auf dem YouTube-Kanal von DAZN hochgeladen, wo man den Zusammenschnitt kostenlos sehen kann.

FC Liverpool vs. FC Arsenal: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen bekannt sind, werden diese hier eingetragen. Schaut also rechtzeitig wieder vorbei!