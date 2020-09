FC Liverpool vs. FC Arsenal: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, TICKER - alle Infos zur Übertragung der Premier League

Spitzenduell in der Premier League: Liverpool empfängt Arsenal. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Am 3. Spieltag der Premier League trifft der auf den . Anstoß der Begegnung ist am Montag, den 28. September, um 21 Uhr in Anfield.

Der amtierende Meister FC Liverpool knüpft nahtlos an die erfolgreiche Vorsaison an: Zum Auftakt der Premier League setzte sich das Team von Trainer Jürgen Klopp gegen (4:3) und den (2:0) durch. Unter der Woche folgte ein lockerer 7:2-Sieg gegen Lincoln City in der Dritten Runde des Carabao Cups.

Die Gäste aus London haben derweil einen nicht minder bemerkenswerten Saisonstart hingelegt. Gegen Fulham (3:0) und (2:1) sammelten die Gunners sechs Punkte in der Premier League, ehe sich das Team von Trainer Mikel Arteta im Carabao Cup gegen Leicester City durchsetzte (2:0).

Liverpool vs. Arsenal: In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo der Premier-League-Kracher heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem informieren wir Euch hier über die Aufstellungen, sobald sie feststehen.

Liverpool vs. Arsenal heute live: Das Duell im Überblick

Duell Liverpool vs. Arsenal Datum Montag, 28. September, 21 Uhr Ort Anfield, Liverpool Zuschauer ohne Zuschauer

FC Liverpool vs. FC Arsenal: Die Premier League heute live im TV sehen

Flutlichatmosphäre an der Anfield Road: Ab 21 Uhr empfängt der FC Liverpool den FC Arsenal und ihr könnt das Spektakel am Montagabend live und in voller Länge im TV verfolgen.

Zwar wird das Duell nicht im Free-TV ausgestrahlt, doch der Bezahlsender Sky überträgt die Partie Liverpool vs. Arsenal heute live im TV. Zu finden ist die Übertragung auf den Kanälen Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD.

Premier League: Sky zeigt Liverpool vs. Arsenal heute live im TV

Die TV-Übertragung beginnt bei Sky heute um 20.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor Anpfiff. Florian Schmidt-Sommerfeld begleitet Euch durch die Vorberichterstattung und kommentiert dann ab 21 Uhr das Spielgeschehen in Liverpool

Um das Aufeinandertreffen zwischen Liverpool und Arsenal sehen zu können, benötigt Ihr ein Sky-Abo. Alle Infos zu den verschiedenen Angeboten findet Ihr auf der offiziellen Homepage von Sky .

Liverpool - Arsenal: Die Premier League heute im LIVE-STREAM sehen

Alternativ zur TV-Übertragung besteht auch die Möglichkeit, das Premier-League-Duell zwischen Liverpool und Arsenal heute via LIVE-STREAM zu verfolgen. Dabei habt Ihr zwei Optionen:

FC Liverpool vs. FC Arsenal per LIVE-STREAM mit Sky Go verfolgen

Sofern Ihr bereits Kunde bei Sky seid, könnt Ihr das Duell heute analog zur TV-Übertragung auch via LIVE-STREAM auf Sky Go anschauen. Die Zugangsdaten für das Streamingportal erhaltet Ihr bereits bei Vertragsabschluss.

Um Sky Go nutzen zu können, benötigt Ihr lediglich die App für Euer entsprechendes Gerät. Hier gelangt Ihr beispielsweise zu den Desktop-Apps für Mac und Microsoft .

FC Liverpool vs. FC Arsenal per LIVE-STREAM mit Sky Ticket verfolgen

Wer kein Sky-Abo besitzt und sich auch keines zulegen möchte, kann die Partie Liverpool vs. Arsenal auch ohne lange Vertragsbindungen mithilfe von Sky Ticket im LIVE-STREAM anschauen.

Die Übertragung ist dabei identisch mit der im TV sowie bei Sky Go. Mehr Informationen rund um Sky Ticker findet ihr in dieser Übersicht .

Liverpool vs. Arsenal heute live: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen von Liverpool und Arsenal bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

FC Liverpool vs. FC Arsenal: Die Premier League heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, die Begegnung live im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen? Kein Problem, denn Goal hat einen LIVE-TICKER zu Liverpool vs. Arsenal im Angebot.

Im LIVE-TICKER erfahrt Ihr bereits knapp 20 Minuten vor Anpfiff sämtliche Informationen rund um die Partie. Sobald der Ball rollt, verpasst Ihr keine Tore und bleibt stets über das Spielgeschehen in Liverpool auf dem Laufenden. Klickt Euch mal rein!

