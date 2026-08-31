Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hat die Optionen des deutschen Rekordmeisters in der Innenverteidigung gelobt und dabei die positive Entwicklung von Min-jae Kim herausgestellt. Der Südkoreaner war und ist hinter Dayot Upamecano und Jonathan Tah meist nur die dritte Wahl von FCB-Trainer Vincent Kompany, doch Eberl zeigte sich höchst zufrieden mit dem 29-Jährigen.

"Es gibt drei klare Innenverteidiger, alle Weltklasse, das muss man einfach sagen", teilte Eberl dem kicker mit. Zum Ende der vergangenen Saison war noch darüber spekuliert worden, dass die Bayern entweder Kim oder Hiroki Ito abgeben wollten, um einen neuen Spieler für die Abwehrzentrale zu verpflichten. In der Sommerpause war bei Kim dann plötzlich keine Rede mehr davon.

"Min-Jae hat sich wirklich letzte Saison schon total stabilisiert und setzt das jetzt gerade fort", sagte Eberl. Die Münchner hatten Kim vor drei Jahren für eine Ablösesumme in Höhe von 50 Millionen Euro von der SSC Napoli verpflichtet. Der 82-fache Nationalspieler hat beim FCB noch einen bis 2028 laufenden Vertrag.