FC Bayern: Zwei Mega-Serien enden auf Schalke - nächster Gegner stellt Rekord auf

Durch das Remis gegen Miron Muslics aufopferungsvoll kämpfendes Team sind die Münchner die Tabellenführung los. Das mag nach nicht mal zwei vollen Spieltagen nur eine Randnotiz sein, nicht aber, wenn es um den großen FC Bayern geht.

Denn: Der 35-malige Meister war zuvor 67 Spieltage hintereinander Spitzenreiter der Bundesliga. Siebenundsechzig! Aktuell grüßt der SC Freiburg von ganz oben, am Sonntag könnte der FC Augsburg die Pole Position mit einem Sieg bei Eintracht Frankfurt übernehmen und die Bayern aus den Champions-League-Plätzen kicken!

Letzter Spitzenreiter vor der Endlos-Serie der Bayern war übrigens - wer sonst? - der 1. FC Heidenheim nach zwei Spieltagen der Saison 2024/25.

Ist Elversberg eine Nummer zu groß für diesen FC Bayern?

Außerdem blieben die Bayern erstmals seit dem Februar 2025 ohne eigenen Treffer in einem Bundesliga-Spiel. Damals hieß es 0:0 gegen Meister Bayer Leverkusen. Seitdem schossen die Münchner in 47 Spielen völlig absurde 161 Tore, ehe Schalke den königsblauen Bus parkte und dahinter noch einen krakenarmigen Hexer namens Loris Karius platzierte.

Ob die Krise der Münchner weiter anhält, bleibt abzuwarten. Das kommende Wochenende hält mit der SV Elversberg allerdings einen Gegner für die Bayern bereit, der in der Liga eine 100-prozentige Siegquote aufweist und als erster Aufsteiger in der Liga-Geschichte sieben Tore in seinen ersten beiden Spielen erzielte.

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