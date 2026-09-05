FC Bayern vor brisantem Wiedersehen im DFB-Pokal - BVB trifft auf Bundesligisten

Das ergab die Auslosung am Samstagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund; die Bayern haben dabei Heimvorteil. Die Spiele in der Runde der besten 32 Mannschaften werden am 27. und 28. Oktober ausgetragen.

Es wird der zweite Vergleich des Rekordpokalsiegers der DDR (7/gemeinsam mit Dynamo Dresden) und den Münchnern (21 Triumphe) im DFB-Pokal: In der Saison 2000/01 warf der FCM die Bayern sensationell nach Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb - anschließend wurden die Münchner Meister und Champions-League-Sieger.

Bayern-Legende und ARD-Experte Bastian Schweinsteiger zog als Losfee zudem die Bundesliga-Duelle zwischen dem 1. FC Köln und Union Berlin, Borussia Dortmund und Werder Bremen, dem Hamburger SV und Eintracht Frankfurt sowie SC Paderborn und VfB Stuttgart. Erstmals seit der Saison 2008/09 hatten sämtliche 18 Klubs der 1. Bundesliga die Auftaktrunde überstanden.

Jeddeloh II, Bezwinger des Erstliga-Absteigers 1. FC Heidenheim und als Regionalligist der niederklassigste Klub im Lostopf, trifft auf Zweitligist Hertha BSC. Das Finale findet am 29. Mai 2027 in Berlin statt.

DFB-Pokal: Die Spiele der 2. Runde