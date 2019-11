FC Bayern: Rangnick und Wenger Favoriten auf Kovac-Nachfolge?

Der FC Bayern soll bereits Kontakt zu Ralf Rangnick bezüglich der Nachfolge von Niko Kovac aufgenommen haben. Auch Arsene Wenger sei interessiert.

Sind Ralf Rangnick und Arsene Wenger die momentan heißesten Kandidaten, was die Nachfolge von Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac betrifft? Wie die Sport Bild berichtet, haben die Verantwortlichen des bereits Rangnick kontaktiert und beabsichtigen, in den kommenden Tagen weitere Gespräche zu führen. Der ehemalige Leipzig-Coach sei dem deutschen Rekordmeister schon im Frühjahr angeboten worden, als die Zukunft von Kovac über den Sommer hinaus ungewiss schien.

Mit seinem Ex-Schützling Joshua Kimmich sowie Thomas Müller soll Rangnick Fürsprecher in der Mannschaft haben, in der es jedoch auch kritische Stimmen gibt, insbesondere in Bezug auf den Fußball-Stil, den Rangnick spielen lassen will. Der 61-Jährige, der zurzeit als Head of Sport and Development Soccer bei RB arbeitet, habe bereits seine Bereitschaft für den Trainerposten bei den Münchnern erklärt, aber nur im Falle einer langfristigen Zusammenarbeit.

Wenger als Alternative bis Sommer

Sollten die Bayern an einer kurzfristigen Lösung bis Sommer interessiert sein, um dann bei derzeit nicht verfügbaren Kandidaten wie Thomas Tuchel oder -Trainer Erik ten Hag anzuklopfen, könnte Wenger ins Spiel kommen. Dieser wäre demnach für ein sofortiges Engagement bereit und könne sich auch damit anfreunden, nur bis zum Ende der Saison den Posten zu bekleiden.

Nachdem in der Vergangenheit schon Uli Hoeneß über Wenger nachdachte, soll sich laut der Sport Bild nun Karl-Heinz Rummenigge mit dem 70-jährigen Elsässer beschäftigen und positive Signale erhalten haben. Beim FCB würde Wenger auf fünf seiner Landsleute treffen, zudem spricht er perfekt Deutsch. Da dies ein entscheidendes Kriterium bei der Trainersuche sei, würden Kandidaten wie Jose Mourinho oder Massimiliano Allegri keine Chance haben.