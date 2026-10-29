Nach seinem Zusammenbruch und dem anschließenden Einsatz eines Rettungshubschraubers geht es Vincent Kompany offenbar besser. Wie Sportvorstand Max Eberl am Rande des DFB-Pokalspiels des FC Bayern München gegen den 1. FC Magdeburg (6:1) mitteilte, durfte der Cheftrainer das Krankenhaus mittlerweile verlassen. Der Belgier wird sich nun zu Hause weiter erholen.

Auf den deutschen Rekordmeister wartet am Samstag, dem 31. Oktober, um 18.30 Uhr das nächste Highlight: In der heimischen Allianz Arena empfängt der FC Bayern Borussia Dortmund zum Bundesliga-Klassiker.

Reicht es etwa schon zu einer Rückkehr für das Topspiel der Bayern gegen Borussia Dortmund oder muss die Mannschaft weiter auf ihren Coach verzichten? Im Folgenden erfahrt Ihr, wann Kompany voraussichtlich zurückkehrt.

FC Bayern München vs. BVB: Wann kommt Vincent Kompany voraussichtlich zurück?

Nachdem Vincent Kompany zuvor mit einem Virus zu kämpfen hatte und deshalb bereits das Spiel gegen RB Leipzig verpasste, kam es am vergangenen Freitag zu einem weiteren gesundheitlichen Zwischenfall. Wie Sportvorstand Max Eberl erklärte, sei eine "Hirnhautreizung" dafür verantwortlich gewesen.

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Für den Bayern-Coach stehen nun zunächst Erholung und die Einnahme von Medikamenten im Vordergrund. "Er kann jetzt zu Hause seine Reha machen", erklärte Eberl. Gleichzeitig zeigte er sich zuversichtlich, dass Kompany bald wieder vollständig genesen an die Seitenlinie zurückkehren wird. Voraussetzung dafür sei allerdings die medizinische Freigabe. Der Belgier solle sich die notwendige Zeit nehmen, betonte Eberl: Von Beginn an sei man von einer Ausfallzeit von mehreren Wochen ausgegangen.

Wann genau Kompany sein Comeback feiern kann, ließ der Sportvorstand offen. Ein Einsatz beim Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund am Samstag gilt jedoch als äußerst unwahrscheinlich. Laut einem Bericht der Bild-Zeitung könnte der 40-Jährige frühestens nach der anstehenden Länderspielpause vom 9. bis 17. November wieder auf die Trainerbank zurückkehren.

Damit droht Kompany nicht nur das Topspiel gegen den BVB zu verpassen. Auch bei den anstehenden Begegnungen gegen Atletico Madrid in der Champions League am 3. November und gegen den 1. FSV Mainz 05 in der Bundesliga am 7. November könnte der Bayern-Trainer fehlen.

Nach der Länderspielpause geht es für den deutschen Rekordmeister am Freitag, dem 20. November, mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Köln weiter. Diese Partie könnte für Kompany eine mögliche Gelegenheit zur Rückkehr darstellen – vorausgesetzt, sein Gesundheitszustand lässt dies zu.

Bis dahin übernimmt weiterhin das Trainerteam um Co-Trainer Aaron Danks die sportliche Verantwortung und vertritt den Cheftrainer während seiner Genesung.

FC Bayern München vs. BVB: Wann kommt Vincent Kompany voraussichtlich zurück? Die Co-Trainer im Überblick

Danks sprang bereits gegen Arsenal, Freiburg und Magdeburg für Vincent Kompany ein. Auch in der vergangenen Champions-League-Saison übernahm der Co-Trainer schon einmal die Verantwortung an der Seitenlinie. Doch wer ist der Mann, der den Bayern-Coach derzeit vertritt? Hier findet Ihr alle wichtigen Informationen zu Kompanys Stellvertreter.

Der Trainerstab von Vincent Kompany:

Aaron Danks (44 Jahre alt): Co-Trainer, Standard-Trainer

(44 Jahre alt): Co-Trainer, Standard-Trainer Floribert N'Galula (39): Co-Trainer, schon die ganze Trainer-Karriere an Kompanys Seite und sehr aktiv im Training

(39): Co-Trainer, schon die ganze Trainer-Karriere an Kompanys Seite und sehr aktiv im Training Rene Maric (34): Co-Trainer, kümmert sich um Taktikfragen und war früher unter anderem bei SPOX aktiv

(34): Co-Trainer, kümmert sich um Taktikfragen und war früher unter anderem bei aktiv Daniel Fradley (36): Co-Trainer, kam Anfang des Jahres als Chefanalytiker von Manchester City

(36): Co-Trainer, kam Anfang des Jahres als Chefanalytiker von Manchester City Michael Rechner (46): Torwarttrainer

(46): Torwarttrainer Walter Gfrerer (53): Head of Performance, zuvor Fitnesstrainer beim VfL Wolfsburg, der AS Monaco und bei Red Bull Salzburg

(53): Head of Performance, zuvor Fitnesstrainer beim VfL Wolfsburg, der AS Monaco und bei Red Bull Salzburg Rodyse Munienge (41): Persönlicher Assistent und Kindheitsfreund von Kompany

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FC Bayern München vs. BVB: Wann kommt Vincent Kompany voraussichtlich zurück? Wichtigste Infos zur Übertragung

Die Übertragung von FC Bayern gegen BVB übernimmt Sky. Weder bei DAZN noch im Free-TV wird das Spiel zu sehen sein.