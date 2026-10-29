Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoBayern München
Allianz Arena
team-logoBorussia Dortmund
Jetzt streamen
GOAL
Übersetzt von

FC Bayern München vs. BVB: Wann kommt Vincent Kompany voraussichtlich zurück?

Bundesliga
Bayern München - Borussia Dortmund
Bayern München
Borussia Dortmund
V. Kompany

Vincent Kompany steht dem FC Bayern München seit seinem Zusammenbruch am 23. Oktober nicht zur Verfügung. Inzwischen wurde der belgische Cheftrainer aus dem Krankenhaus entlassen. Doch reicht es für eine Rückkehr an die Seitenlinie beim Bundesliga-Klassiker gegen den BVB am Samstag? Oder muss sich der FCB-Coach noch länger gedulden? Wir verraten, wann Kompany voraussichtlich wieder zurückkehren könnte.

Nach seinem Zusammenbruch und dem anschließenden Einsatz eines Rettungshubschraubers geht es Vincent Kompany offenbar besser. Wie Sportvorstand Max Eberl am Rande des DFB-Pokalspiels des FC Bayern München gegen den 1. FC Magdeburg (6:1) mitteilte, durfte der Cheftrainer das Krankenhaus mittlerweile verlassen. Der Belgier wird sich nun zu Hause weiter erholen.

Dein Zuhause für Live-SportJetzt streamen

Auf den deutschen Rekordmeister wartet am Samstag, dem 31. Oktober, um 18.30 Uhr das nächste Highlight: In der heimischen Allianz Arena empfängt der FC Bayern Borussia Dortmund zum Bundesliga-Klassiker.

Reicht es etwa schon zu einer Rückkehr für das Topspiel der Bayern gegen Borussia Dortmund oder muss die Mannschaft weiter auf ihren Coach verzichten? Im Folgenden erfahrt Ihr, wann Kompany voraussichtlich zurückkehrt.

FC Bayern München vs. BVB: Wann kommt Vincent Kompany voraussichtlich zurück?

Nachdem Vincent Kompany zuvor mit einem Virus zu kämpfen hatte und deshalb bereits das Spiel gegen RB Leipzig verpasste, kam es am vergangenen Freitag zu einem weiteren gesundheitlichen Zwischenfall. Wie Sportvorstand Max Eberl erklärte, sei eine "Hirnhautreizung" dafür verantwortlich gewesen.

Nächste Spiele
FCB

FCB

Bundesliga

31. Okt. 2026

BVB

BVB

Für den Bayern-Coach stehen nun zunächst Erholung und die Einnahme von Medikamenten im Vordergrund. "Er kann jetzt zu Hause seine Reha machen", erklärte Eberl. Gleichzeitig zeigte er sich zuversichtlich, dass Kompany bald wieder vollständig genesen an die Seitenlinie zurückkehren wird. Voraussetzung dafür sei allerdings die medizinische Freigabe. Der Belgier solle sich die notwendige Zeit nehmen, betonte Eberl: Von Beginn an sei man von einer Ausfallzeit von mehreren Wochen ausgegangen.

Wann genau Kompany sein Comeback feiern kann, ließ der Sportvorstand offen. Ein Einsatz beim Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund am Samstag gilt jedoch als äußerst unwahrscheinlich. Laut einem Bericht der Bild-Zeitung könnte der 40-Jährige frühestens nach der anstehenden Länderspielpause vom 9. bis 17. November wieder auf die Trainerbank zurückkehren.

Damit droht Kompany nicht nur das Topspiel gegen den BVB zu verpassen. Auch bei den anstehenden Begegnungen gegen Atletico Madrid in der Champions League am 3. November und gegen den 1. FSV Mainz 05 in der Bundesliga am 7. November könnte der Bayern-Trainer fehlen.

Nach der Länderspielpause geht es für den deutschen Rekordmeister am Freitag, dem 20. November, mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Köln weiter. Diese Partie könnte für Kompany eine mögliche Gelegenheit zur Rückkehr darstellen – vorausgesetzt, sein Gesundheitszustand lässt dies zu.

Bis dahin übernimmt weiterhin das Trainerteam um Co-Trainer Aaron Danks die sportliche Verantwortung und vertritt den Cheftrainer während seiner Genesung.

FC Bayern München vs. BVB: Wann kommt Vincent Kompany voraussichtlich zurück? Die Co-Trainer im Überblick

Danks sprang bereits gegen Arsenal, Freiburg und Magdeburg für Vincent Kompany ein. Auch in der vergangenen Champions-League-Saison übernahm der Co-Trainer schon einmal die Verantwortung an der Seitenlinie. Doch wer ist der Mann, der den Bayern-Coach derzeit vertritt? Hier findet Ihr alle wichtigen Informationen zu Kompanys Stellvertreter.

Der Trainerstab von Vincent Kompany:

  • Aaron Danks (44 Jahre alt): Co-Trainer, Standard-Trainer
  • Floribert N'Galula (39): Co-Trainer, schon die ganze Trainer-Karriere an Kompanys Seite und sehr aktiv im Training
  • Rene Maric (34): Co-Trainer, kümmert sich um Taktikfragen und war früher unter anderem bei SPOX aktiv
  • Daniel Fradley (36): Co-Trainer, kam Anfang des Jahres als Chefanalytiker von Manchester City
  • Michael Rechner (46): Torwarttrainer
  • Walter Gfrerer (53): Head of Performance, zuvor Fitnesstrainer beim VfL Wolfsburg, der AS Monaco und bei Red Bull Salzburg
  • Rodyse Munienge (41): Persönlicher Assistent und Kindheitsfreund von Kompany
FBL-GER-CUP-BAYERN MUNICH-MAGDEBURGGetty Images

FC Bayern München vs. BVB: Wann kommt Vincent Kompany voraussichtlich zurück? Wichtigste Infos zur Übertragung

Die Übertragung von FC Bayern gegen BVB übernimmt Sky. Weder bei DAZN noch im Free-TV wird das Spiel zu sehen sein.

Dein Zuhause für Live-SportJetzt streamen

Spiel

FC Bayern vs. Borussia Dortmund

Übertragung live im TV

Sky

Übertragung im Livestream

WOW, SkyGo

Datum

Samstag, 31. Oktober 2026

Anstoß

18.30 Uhr

Vorberichte ab

17.30 Uhr

Kommentator

Wolff Fuss

Experte

Lothar Matthäus

Spielort

Allianz-Arena, München

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen