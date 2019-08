FC Bayern: Robben schließt Comback nicht aus - alle News und Transfergerüchte zum FCB

Arjen Robben beendete seine Karriere Anfang Juli. Offenbar denkt die Bayern-Legende aber schon über ein Comeback nach. Alle FCB-News.

Der FC Bayern bereitet sich derzeit auf das kommende Heimspiel gegen am Samstag vor. Hinsichtlich der Transferaktivitäten ist beim deutschen Rekordmeister nach den Verpflichtungen von Ivan Perisic, Philippe Coutinho und Michael Cuisance mittlerweile etwas Ruhe eingekehrt.

Für Furore sorgte hingegen einer, der die Münchner soeben erst verlassen und im Anschluss seine Karriere für beendet erklärt hatte: Arjen Robben. Der Niederländer will ein mögliches Comeback nicht kategorisch ausschließen.

Zudem: Heiko Vogel, einstiger Nachwuchscoach beim FCB, verrät im großen Interview mit Goal und SPOX, warum Philipp Lahm in der U16 "keine Schnitte" hatte.

Der am Dienstag - alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Bayern-Ikone Arjen Robben schließt Comeback nicht aus

Ex-Bayern-Star Arjen Robben hat ein mögliches Comeback im Profi-Fußball nicht grundsätzlich ausgeschlossen.

Eigentlich hatte der Niederländer Anfang Juli seine Karriere für beendet erklärt. Im Interview mit dem Hörfunkprogramm NPO Radio erklärte Robben allerdings nun mit Blick auf eine Rückkehr auf den Platz: "Ich sage immer: Sag niemals nie. Vielleicht habe ich in ein, zwei Monaten ein seltsames Gefühl, dass ich das Ganze zu sehr vermisse und deshalb sage: Ich muss zurückkehren. Aber natürlich wird es nicht einfacher, je länger man raus ist."

Bayerns Ex-Nachwuchscoach Vogel im Interview: "Lahm hatte in der U16 keine Schnitte"

Im ersten Teil des exklusiven Interviews mit Goal und SPOX sprach Heiko Vogel über seinen Einstieg ins Trainergeschäft, sein Praktikum bei , die von Pep Guardiola vermittelte Besessenheit und Hermann Gerlands besonderen Umgang mit "Filou" Bastian Schweinsteiger sowie Philipp Lahm.

Im zweiten Teil erinnert sich der 43-Jährige an seine Zeit beim zurück. Vogel berichtet vom "unfassbar emotionalen" Spiel gegen , dem "Natural Born Leader" Granit Xhaka und seiner ersten Begegnung sowie der Verpflichtung des heutigen Liverpool-Stars Mohamed Salah.

Bayerns Sechser-Puzzle: Erfüllt Coutinho Kimmichs Sehnsucht?

Joshua Kimmich spielte auf Schalke im defensiven Mittelfeld - zeitweise vor einer Dreierkette. Maßnahmen, die womöglich mehr sind als ein Notfallplan.

FC Bayern zum fünften Mal in Folge beliebtester Bundesligist

Bayern München ist laut einer Studie im fünften Jahr in Folge der beliebteste Klub der Bundesliga. In dem von der SLC Management GmbH anhand von 17 Kriterien ermittelten Ranking landete der deutsche Rekordmeister wie 2018 vor . Der Vizemeister konnte seinen Rückstand in der Beliebtheitsskala aber deutlich reduzieren.

Bei maximal möglichen 306 Punkten liegt der FC Bayern bei 286 Zählern, Dortmund kommt auf 276. Mit deutlichem Rückstand folgt (230) auf Rang drei, (173) liegt hinter Schalke 04 (197) auf Rang sieben. Die Königsblauen büßten dabei nach ihrer enttäuschenden -Saison (14.) auch im Beliebtheitsranking im Vergleich zum Vorjahr drei Plätze ein.

Völler bestätigt: FC Bayern rief wegen Kai Havertz an

Der deutsche Rekordmeister Bayern München hat offiziell beim Ligarivalen Bayer Leverkusen Interesse an Nationalspieler Kai Havertz bekundet. "Es ist kein Geheimnis, dass es ein paar Telefonate und großes Interesse gab. Ich habe dann direkt und völlig freundschaftlich mit Kalle Rummenigge telefoniert", berichtete Leverkusens Sport-Geschäftsführer Rudi Völler im Rahmen des neuen TV-Formates Wontorra on Tour beim Pay-TV-Sender Sky (Montag 19.00 Uhr). Der Vorstandschef der Bayern habe aber "total verstanden, dass wir das erstmal nicht machen".

Völler sagte weiter, "dass der FC Bayern nicht der einzige Klub gewesen ist, der uns wegen Kai Havertz gefragt hat". Der 20-jährige Havertz ist ohne Ausstiegsklausel bis 2022 an Bayer gebunden. Völler hatte zuletzt aber angedeutet, dass man dem offensiven Mittelfeldspieler bei einem entsprechenden Angebot im kommenden Sommer keine Steine in den Weg legen werde.

Luca Toni über Ex-Bayern-Kumpel Ribery: "Florenz ist optimal für ihn"

Der frühere italienische Stürmer Luca Toni hat dem AC Florenz zur Verpflichtung von Franck Ribery gratuliert. Im Interview mit DAZN zeigte sich der 42-Jährige davon überzeugt, dass Ribery auch sportlich eine Verstärkung für die Fiorentina sei. Zudem ist es für ihn ein Wechsel mit Signalwirkung.

Er habe dem Verein dazu geraten, Ribery zu verpflichten, sagte Luca Toni: "Wenn ein Ausnahmespieler wie er auf dem Markt ist, muss man ihn holen. Ich bin mir sicher, dass er noch ein paar gute Jahre hat. Florenz ist optimal für ihn."

FC Bayern: Jerome Boateng zurück im Training

Trainer Niko Kovac kann bei Bayern München wieder mit Jerome Boateng planen. Der 30-Jährige hat nach krankheitsbedingter Pause am Montag beim deutschen Rekordmeister das Training aufgenommen. Auf die Bundesliga-Begegnung bei Schalke 04 (3:0) und das "Traumspiel" in Vilshofen (13:1) hatte Boateng verzichten müssen.

Boateng absolvierte nach Auskunft der Bayern eine gut einstündige Einheit mit verschiedenen Fitness- und Koordinationsübungen. Die Mannschaftskollegen des Innenverteidigers hatten nach den beiden Spielen am Wochenende frei.

FC Bayern: Coutinho schwärmt von Lewandowski

Stürmer Robert Lewandowski hat es dem neuen Superstar Philippe Coutinho offenbar besonders angetan.

"Er ist eine Legende, ein großartiger Spieler und ein super Typ! Ich bin seit drei, vier Tagen hier, habe seine Qualitäten im Training gesehen. Nun hat er einen Hattrick erzielt. Ich gratuliere ihm! Ihn aus nächster Nähe zu sehen, ist so viel besser als im TV", sagte der Brasilianer, den der FC Bayern vom ausgeliehen hat, nach dem 3:0-Erfolg der Münchener auf Schalke.

Timo Werners neuer Vertrag in Leipzig: Keine Bayern-Klausel?

Nationalstürmer Timo Werner hat seinen Vertrag bei RB Leipzig am Samstag vor dem Bundesliga-Sieg gegen Eintracht Frankfurt verlängert. Medienberichten zufolge soll der Vertrag eine Ausstiegsklausel enthalten. Die Bild nennt nun Details.

In ersten Medienberichten am Samstag war von einer Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro die Rede gewesen.

Laut Bild soll es sich jedoch um eine Ausstiegsklausel handeln, die erfolgsabhängig eine Summe von bis zu 60 Millionen Euro erreichen kann. Heißt: Sollte Werner oder sein neuer Klub gewisse Marken (etwa Saisontore) erreichen oder Titel gewinnen, steigt die Ablöse noch einmal an. Der "Grundpreis" dürfte dabei allerdings über 30 Millionen Euro liegen.

Lucas Hernandez will mit Bayern "alles gewinnen"

Neuzugang Lucas Hernandez hat sich im Interview mit der tz nach dem 3:0-Sieg auf Schalke zu seinen Zielen mit dem FC Bayern geäußert.

"Man muss nicht lange hier sein, um zu verstehen, welche Dimensionen dieser Klub hat. Man bekommt den Erfolgshunger von Tag eins an mit und genau das sind die Ziele, die ich auch verfolge. Ich will mit dem FC Bayern alles gewinnen, dafür bin ich hierhergekommen. Die Saison ist erst losgegangen, ich weiß, aber hoffentlich können wir in allen Wettbewerben bis zum Schluss mit von der Partie sein", sagte der französische Verteidiger.

Die Integration in der Mannschaft sei ihm derweil keineswegs schwer gefallen, betonte Hernandez: "Javi, Thiago, aber auch Renato, der uns leider verlassen hat, können Spanisch. Mit Philippe ist jetzt ein weiterer Spieler zu uns gestoßen, mit dem es keinerlei Sprachbarrieren gibt. Und dann wären da ja auch noch die Franzosen – Fakt ist, dass ich mich sehr schnell eingelebt habe. Die Mannschaft hat es mir sehr leicht gemacht."

FC Bayern: Ex-Nachwuchsboss Heiko Vogel im Interview

Heiko Vogel arbeitete bereits als Nachwuchs- und Cheftrainer, außerdem war er Sportlicher Leiter der Jugendabteilung des FC Bayern München. Goal und SPOX trafen den aktuellen Coach des KFC Uerdingen zum ausführlichen Gespräch.

Vogel erzählt im ersten Teil des Interviews von seinem Bewerbungsgespräch beim FC Bayern und seinem Praktikum bei Real Madrid. Außerdem: Warum Hermann Gerland einen entscheidenden Anteil an den Karrieren von Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm hat, welche Jugendmannschaften der Bayern besonders stark waren, welcher Star der Königlichen ihn am meisten beeindruckt hat.

Ein Gespräch über Coaching-Methoden, die Arbeit mit Videomaterial, Mentalitätsspieler und Besessenheit.

Ex-Bayern-Star Arjen Robben: "Nicht die Ambition, auf dem höchsten Niveau Trainer zu werden"

Arjen Robben plant aktuell keine Karriere als Profitrainer. Nach der vergangenen Saison hatte der langjährige Spieler des FC Bayern München mit 35 Jahren seine aktive Karriere beendet.

"Ich habe nicht die Ambition, dass ich sage, ich will auf dem höchsten Niveau Trainer werden", erklärte Robben bei Sky. "Ich will bewusst ein bisschen Abstand nehmen vom Fußball."