FC Bayern: Berater heizt Roca-Gerüchte an, Klopp vergleicht Coutinho mit del Piero - alle News und Transfergerüchte zum FCB

Marc Roca ist weiterhin ein heißer Kandidat beim FC Bayern. Nun heizte sein Berater die Gerüchte um einen Abgang an. Alle News zum FCB.

Nach den Verpflichtungen von Philippe Coutinho und Michael Cuisance könnten noch zwei Spieler den FC Bayern in diesem Sommer verlassen. Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge erklärte, dass er sich einen Abgang von Jerome Boateng von Renato Sanches vorstellen könne.

Der Portugiese Sanches war eigentlich für diese Saison fest im Kader der Münchner eingeplant, nach seinen jüngsten Unmutsbekundungen steht nun jedoch ein Wechsel nach Lille im Raum. Ex-Bayer Franck Ribery hat derweil einen neuen Verein gefunden und läuft künftig für die auf.

Außerdem ist Marc Roca offenbar weiterhin ein Kandidat, doch auch soll an dem Spanier dran sein. Und: Jürgen Klopp äußert sich zu seinem ehemaligen Schützling Philippe Coutinho

Der am Donnerstag - alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Marc Roca weiter Kandidat beim FC Bayern? Berater heizt Abgangsgerüchte an

Marc Roca von Barcelona ist trotz der jüngsten Neuverpflichtungen offenbar weiterhin ein heißer Kandidat beim FC Bayern. Das berichtet die spanische Zeitung Mundo Deportivo . Laut Sky hat zudem Real Madrid ein Auge auf den 22-Jährigen geworfen.

Rocas Berater Juan Mata Rodriguez heizte die Gerüchte indes an. "Nach wie vor sind sehr große europäische Klubs an Marc interessiert. Ein Wechsel ist weiter möglich, aber auch ein Verbleib bei Espanyol“, so der Agent im Interview mit Sky. Zuletzt scheiterte ein Wechsel nach München vor allem an der Ablösesumme .

Jürgen Klopp lobt Bayerns-Neuzugang Philippe Coutinho: "Seit del Piero keinen mehr gesehen"

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat seinen ehemaligen Schützling und Bayern-Neuzugang Philippe Coutinho erneut überschwänglich gelobt . Der deutsche Rekordmeister habe im 27-Jährigen "einen fußballerisch sehr dominanten Spieler, der einer Mannschaft richtig weiterhilft, der sie prägen kann", sagte Klopp dem kicker .

Der brasilianische Nationalspieler, der von 2013 bis 2018 beim unter Vertrag stand, sei "bärenstark in kleinen Räumen, aber auch schnell genug für große Räume", sagte der 52-Jährige.

Außerdem schwärmte Klopp von Coutinhos Abschluss: "Seit Alessandro del Piero, der die Bälle aus ähnlichen Positionen in den Winkel gefeuert hat, habe ich keinen mehr gesehen, der das auf die gleiche Art und Weise in dieser Häufigkeit macht, in Abschlussaktionen von links nach innen ziehend."

Auf solche Tore hofft Florenz: Franck Riberys Abschiedstreffer für die Bayern

FC Bayern: Rummenigge kann sich Wechsel von Boateng und Sanches vorstellen

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge kann sich noch in diesem Sommer sowohl einen Abschied von Jerome Boateng als auch von Renato Sanches vom deutschen Rekordmeister vorstellen.

"Wir müssen eine Lösung finden, die er mitspielt und die auch am Ende des Tages für den FC Bayern und vor allen Dingen auch für den Trainer tragbar ist. Wir werden mit ihm sprechen, mit ihm und seinem Berater und dann wird man darüber befinden", sagte Rummenigge am Mittwoch am Rande der Generalversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) in Berlin über Sanches bei Sky Sport News HD .

FC Bayern München: wohl an Renato Sanches interessiert

Der OSC Lille hat offenbar Interesse an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers Renato Sanches vom FC Bayern. Das berichten L'Equipe und die Bild -Zeitung. Eigentlich schlossen die Verantwortlichen der Bayern während der Vorbereitungstour in den USA einen Abgang des Portugiesen bereits aus , doch nun könnte es anders kommen.

Nach einem Kurzeinsatz beim Bundesligaauftakt gegen Hertha BSC zeigte sich Sanches angesäuert und wurde im Nachhinein aufgrund seiner Aussagen mit einer Geldstrafe bedacht. Sportdirektor Hasan Salihamidzic zeigte für die Enttäuschung des 22-Jährigen indes kein Verständnis : "Renato Sanches hat am Anfang der Saison gleich drei Einsätze gehabt. Deswegen habe ich seine Äußerung nicht so richtig verstanden."

Durch den neuen Unmut scheint ein Abgang Sanches' plötzlich doch möglich. Das nötige Geld könnte Lille dabei wohl aufbringen. So brachte der Verkauf des Offensiv-Stars Nicolas Pepe zum dem französischen Vizemeister rund 80 Millionen Euro ein.

Ex-Bayern-Star Franck Ribery bestätigt Wechsel zur AC Florenz

Der ehemige Star des FC Bayern, Franck Ribery, schnürt seine Fußballschuhe künftig in Italien für die AC Flroenz . Das bestätigte der Franzose selbst bei Sky Italia . Der 36-Jährige wurde in der Toskana bereits frenetisch von den Fans empfangen.

"Für mich war entscheidend, dass ich noch einen Vertrag über zwei Jahre unterschreibe. Ein wesentlicher Faktor ist zudem, dass ich meine Familie bei mir haben kann. Ich freue mich sehr, noch zwei Jahre auf hohem Niveau Fußball spielen zu können", so Ribery.

