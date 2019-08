FC Bayern: Ribery lehnte Verlängerung bis 2020 ab, Vogts sieht Countinho-Verpflichtung kritisch - alle News und Transfergerüchte zum FCB

Franck Ribery lehnte eine Vertragsverlängerung bis 2020 ab und Berti Vogts sieht die Verpflichtung von Coutinho kritisch. Alle News zum FCB.

Zwei Neuverpflichtungen gab der am Freitagabend bekannt: Michael Cuisance kommt von und Philippe Coutinho wird vom ausgeliehen. Daraufhin erklärte Präsident Uli Hoeneß die Kaderplanungen der Münchner für abgeschlossen. Der Rekordmeister soll jedoch weiterhin an der Verpflichtung des 18-jährigen Emanuel Vignato von arbeiten.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Indes wurde Coutinho am Montag beim FC Bayern offiziell vorgestellt. Während sich Robert Lewandowski über die Verstärkung aus Barcelona freut, sieht der ehemalige Bundestrainer Berti Vogts die Verpflichtung des Brasilianers noch kritisch.

Ex-Bayer Franck Ribery könnte derweil nach seinem Vertragsende in München in der unterkommen. Außerdem bestätigte der ehemalige Physiotherapeut des Franzosen, dass Ribery die Möglichkeit hatte, ein Jahr beim Rekordmeister dranzuhängen.

Der FC Bayern München am Dienstag. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

FC Bayern: Franck Ribery lehnte Verlängerung bis 2020 ab

Der FC Bayern München bot Franck Ribery angeblich eine Verlängerung der Zusammenarbeit bis zum Sommer 2020 an. Dies erklärte Bayern-Physiotherapeut Gianni Bianchi im Gespräch mit Sky-Italia-Reporter Gianluca di Marzio.

"Franck wollte sich immer wichtig fühlen. Er entschied sich, trotz der Option auf ein weiteres Jahr nicht beim FC Bayern zu bleiben, weil er das Gefühl hatte, nicht mehr im Mittelpunkt zu stehen", so Bianchi.

Bianchi verbindet eine enge Freundschaft mit Ribery. Entsprechend kann sich der Physiotherapeut vorstellen, den FC Bayern zu verlassen und mit dem Franzosen zu seinem neuen Klub zu wechseln: "Ich könnte ihm folgen, aber ich weiß noch nicht, wohin es geht."

Berti Vogts sieht Philippe Coutinho vom FC Bayern kritisch: "Vielleicht kein Weltstar, sondern ein Ersatzspieler"

Europameister-Trainer Berti Vogts hat sich kritisch zu den beiden Neuzugängen Philippe Coutinho und Michael Cuisance vom FC Bayern München geäußert. In einer Kolumne bei t-online.de schreibt der 72-Jährige, dass die Münchner zwar weiterhin Top-Favorit auf den Meistertitel seien, er aber bei den Verpflichtungen noch Zweifel hege.

Bei Coutinho zieht Vogts Parallelen zu James Rodriguez, den die Bayern bis zur vergangenen Saison für zwei Jahre von ausgeliehen hatten. So sei der Brasilianer zwar zunächst ein Gewinn für die , der Wechsel sei jedoch trotzdem skeptisch zu betrachten.

Vogts erklärte: "Warum verlässt ein 27-Jähriger einen Weltklub wie den FC Barcelona? Weil er die Hoffnung aufgegeben hat, sich dort durchzusetzen. Hier kommt vielleicht gar kein Weltstar, sondern ein wahrscheinlich in der neuen Saison Ersatzspieler des FC Barcelona."

Bayern-Angreifer Robert Lewandowski: "Zwei, drei Spieler machen einen großen Unterschied"

Robert Lewandowski hat sich wohlwollend zur Transferoffensive seines FC Bayern München geäußert. Innerhalb weniger Tage hatte der Klub Ivan Perisic, Michael Cuisance und Philippe Coutinho verpflichtet.

"Was uns vor zwei Wochen fehlte, ist heute schon viel, viel besser. Wenn du alle drei Tage spielen musst, brauchst du einen großen Kader. Dann machen zwei, drei Spieler einen großen Unterschied", sagte Lewandowski, der zuletzt immer wieder Verstärkungen gefordert hatte, im Rahmen der SportBild-Awards in Hamburg, bei denen Goal und SPOX vor Ort waren.

Bayerns Projekt X Philippe Coutinho: Eine Frage des Systems

Philippe Coutinho ist beim FC Bayern angekommen und stellte sofort klar, auf welcher Position er am liebsten spielt - aber was plant sein Trainer?

Philippe Coutinho beim FC Bayern vorgestellt: "8,5 Millionen ist sicherlich ein Freundschaftspreis"

Montag, 14 Uhr, Allianz Arena: Der FC Bayern München präsentierte zu Beginn der neuen Wochen seinen Star-Neuzugang, der auf Leihbasis vom FC Barcelona kommt. Zunächst 8,5 Millionen Euro überweist der deutsche Rekordmeister für Philippe Coutinho nach Katalonien, kommenden Sommer besteht eine Kaufoption über 120 Millionen Euro.

Gemeinsam mit Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic nahm der Brasilianer auf dem Podium in seinem neuen Wohnzimmer Platz. Goal hat Euch die besten Aussagen von Coutinhos Vorstellung zusammengefasst.

Renato Sanches beim FC Bayern unzufrieden: Nur Verlierer

"So etwas wie eine Stammplatzgarantie" hätte der Berater von Michael Cuisance bei dessen Ex-Verein Borussia Mönchengladbach gefordert, berichtete deren Manager Max Eberl neulich in der Rheinischen Post. Und weil es so etwas wie eine Stammplatzgarantie natürlich nicht gibt und die Spielerseite ihre Meinung auch nicht änderte, machte Eberl keine falschen Versprechungen und verkaufte den jungen, talentierten zentralen Mittelfeldspieler Cuisance eben.

An den FC Bayern. An den Verein, bei dem dem jungen, talentierten zentralen Mittelfeldspieler Renato Sanches von Trainer Niko Kovac für die neue Saison je nach Sichtweise mehr als 24 Pflichtspieleinsätze oder mehr als 782 Pflichtspielminuten (jeweils die Werte der vergangenen Saison) versprochen wurden. "Sanches wird in dieser Saison mehr Einsätze bekommen", hatte Kovac im Juli schließlich gesagt.

Das hätte Kovac besser nicht gesagt, sondern beispielsweise so gehandelt wie Eberl in Gladbach. Dem unzufriedenen Spieler mitgeteilt, dass er kämpfen könne und seine Chancen bekommen wird, jedoch nichts versprochen werden kann. Und ihn bei Nicht-Einsicht notfalls verkauft. Wenn ein Spieler seine Rolle grundlegend anders sieht als der Verein, ist ein Verkauf die beste Lösung.

Sogenannte Einsatzversprechen haben es im Fußball nämlich genau wie sogenannte Stammplatzgarantien an sich, dass sie schlicht nicht umsetzbar sind. Verletzungen? Formschwächen? Leistungsexplosionen von Konkurrenten? Kurzfristige Transfers? Sportliche Talfahrten? Zwischenmenschliche Differenzen in der Kabine? Taktische Umstellungen? Trainerwechsel? Alles Umstände, die solche Versprechen und Garantien unmöglich machen. Das wissen alle Beteiligten.

HIER geht's zum ganzen Kommentar!

Florenz bestätigt Interesse an Ex-Bayern-Star Ribery

Daniele Prade, Sportdirektor des italienischen Erstligisten AC Florenz, hat bestätigt, dass man Ex-Bayern-Star Franck Ribery gerne verpflichten würde. Allerdings räumte er auch ein, dass die Konkurrenz über bessere wirtschaftliche Voraussetzungen verfügt.

"Wir wollen ihn, aber wir haben nicht die finanziellen Mittel wie Klubs aus oder “, sagte Prade laut L'Equipe. Gerüchten zufolge sollen unter anderem auch Lokomotiv Moskau und die an Ribery interessiert sein.

FC Bayern angeblich interessiert an Chievo-Talent Emanuel Vignato - erstes Angebot abgelehnt?

Der FC Bayern ist offenbar am 18-jährigen Offensivtalent Emanuel Vignato von Chievo Verona interessiert. Wie der italienische Transferexperte Gianluca di Marzio berichtet, steht der Rekordmeister bereits seit einem Monat mit den Italienern in Verhandlungen, blitzte jedoch zuletzt mit einem offiziellen ersten Angebot ab.

Über die Höhe des Gebots wurden keine Angaben gemacht, jedoch wurde zuvor bereits über eine Offerte in Höhe von acht bis neun Millionen Euro berichtet. Vignato steht beim Serie-B-Klub noch bis 2020 unter Vertrag. Neben den Münchnern sollen auch Genua und der Interesse an dem Rechtsaußen angemeldet haben.