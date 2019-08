Rudi Völler bestätigt Bayern-Interesse an Kai Havertz

Kai Havertz zählt zu den interessantesten Jungstars überhaupt. Leverkusen-Boss Rudi Völler bestätigte nun eine konkrete Anfrage des FC Bayern.

Der deutsche Rekordmeister Bayern München hat offiziell beim Ligarivalen Interesse an Nationalspieler Kai Havertz bekundet. "Es ist kein Geheimnis, dass es ein paar Telefonate und großes Interesse gab. Ich habe dann direkt und völlig freundschaftlich mit Kalle Rummenigge telefoniert", berichtete Leverkusens Sport-Geschäftsführer Rudi Völler im Rahmen des neuen TV-Formates Wontorra on Tour beim Pay-TV-Sender Sky. Der Vorstandschef der Bayern habe aber "total verstanden, dass wir das erstmal nicht machen".

Völler sagte weiter, "dass der FC Bayern nicht der einzige Klub gewesen ist, der uns wegen Kai Havertz gefragt hat". Der 20-jährige Havertz ist ohne Ausstiegsklausel bis 2022 an Bayer gebunden. Völler hatte zuletzt aber angedeutet, dass man dem offensiven Mittelfeldspieler bei einem entsprechenden Angebot im kommenden Sommer keine Steine in den Weg legen werde.

Rudi Völler hofft, dass Kai Havertz ins Ausland wechselt

Völler hofft allerdings, dass Havertz, dessen Marktwert auf rund 100 Millionen Euro taxiert wird, nach einem Abschied aus Leverkusen im europäischen Ausland und nicht bei einem -Konkurrenten unterschreibt.

"Ich will es mal so sagen: Ich freue mich immer, wenn ich einen Künstler wie Kai Havertz spielen sehe. Am liebsten bei uns. Wenn das eines Tages nicht mehr der Fall sein sollte, gibt es ja noch Sky und DAZN. Dort kann man alle europäischen Topligen verfolgen."