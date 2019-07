FC Bayern München: Cathy Hummels reagiert auf Kovac-Aussagen, Mandzukic vor Rückkehr? - alle News und Transfergerüchte zum FCB

Cathy Hummels äußert sich zu den Aussagen von Niko Kovac, zudem wird bei Mandzukic eine Rückkehr in Betracht gezogen. Alle News und Gerüchte zum FCB.

Der ist weiter auf der Suche nach Verstärkungen für die neue Saison 2019/20. Lucas Hernandez stieg am Dienstag ins Lauftraining ein.

Weiter ist der Abgang von Mats Hummels ein Thema an der Säbener Straße. Der Innenverteidiger soll sich laut Niko Kovac wegen dem Konkurrenzkampf verabschiedet haben, Ehefrau Cathy Hummels sieht das anders.

Außerdem meldete sich Ex-FCB-Ass Rafinha nochmals zu Wort und rechnete mit Niko Kovac ab, der ihm sein Abschiedsspiel in der Allianz Arena verwehrte.

Weitere Themen: Ex-FCB-Juwel Jonathan Meier erklärt seinen Abschied, eine Rückkehr von Mario Mandzukic steht angeblich im Raum und Jann-Fiete Arp wurde vorgestellt.

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

Flucht vor Hernandez? Cathy Hummels reagiert auf Kovac-Aussagen zum BVB-Wechsel

Cathy Hummels, die Ehefrau von BVB-Neuzugang Mats Hummels, hat sich auf Instagram über die Aussagen von Niko Kovac zu den Hintergründen des BVB-Transfers von ihrem Gatten zu Wort gemeldet.

In einer Story lichtete sie die Bild -Titelzeile mit der Aussage Kovacs ab, Hummels sei wegen Lucas Hernandez (kam für 80 Millionen Euro von ) wieder zum BVB zurückgekehrt. Mit zwei Bildern von Enten symbolisierte die 31-Jährige, dass diese Äußerungen offenbar nicht der Wahrheit entsprechen.

Damit ließ die Frau des Weltmeisters von 2014 offen, was der ausschlaggebende Grund für den Transfer nach Dortmund gewesen ist.

Ex-FCB-Talent Jonathan Meier verrät: Darum verließ ich Bayern München

Jonathan Meier, Neuzugang von Bundesligist , hat die Gründe für seinen Abschied vom deutschen Rekordmeister Bayern München verraten. "Ich will in Mainz Erfahrung sammeln und natürlich auch spielen. Das ist hier ein Verein, in dem viele junge Spieler ihre Chance bekommen, für die das Entwicklungs-Potenzial sehr gut ist. Für mich ist das der nächste Schritt in den Profi-Bereich. In Mainz ist das ein wenig einfacher als in München, wo es relativ schwer ist, sich langfristig im Profi-Kader zu integrieren", sagte der 19-Jährige der Bild .

Der Abwehrspieler ist in München geboren und spielte sechs Jahre beim FCB, wo er auch schon im Profi-Kader stand. Für seine persönliche Entwicklung sieht er den Wechsel nach Mainz nun als Sprungbrett, um in der höchsten deutschen Spielklasse Fuß fassen zu können.

Auf seiner Position wird er es mit dem Spanier Aaron Martin zu tun haben, der die linke Seite am Bruchweg beackert. "Von ihm will ich mir viel abschauen – und für ihn ist es sicher auch gut, ein wenig Konkurrenz-Druck zu bekommen", so Meier abschließend.

Rafinha rechnet mit Bayern-Trainer Niko Kovac ab: "Hat mir mein Abschiedsspiel weggenommen"

Rafinha hat sich in einem Interview zur schwierigen Beziehung zu Bayern Münchens Trainer Niko Kovac geäußert. Der Brasilianer, der im Sommer ablösefrei zu Flamengo wechselte, fühlte sich vom FCB-Coach nicht fair behandelt.

"Ich wünsche Niko Kovac alles Gute, er ist ein junger Trainer. Aber zwischen ihm und mir hat es einfach nicht funktioniert", sagte Rafinha in der SportBild . Der Brasilianer bekam nur wenig Einsatzzeit: "Es gab eine Phase, in der ich mehr Spiele hatte. Danach hat der Trainer einfach nicht mehr auf mich gesetzt, das konnte ich nicht nachvollziehen."

Bericht: FC Bayern denkt über Mario Mandzukic nach - BVB drängt weiter auf Verpflichtung

Der FC Bayern München denkt angeblich darüber nach, Angreifer Mario Mandzukic von Juventus Turin zurück an die Säbener Straße zu holen. Das berichtet die SportBild .

Demnach sei der 33-jährige Kroate beim deutschen Rekordmeister Thema als mögliche Alternative, sollten die Wunschspieler Leroy Sane ( ), Ousmane Dembele ( ) und Callum Hudson-Odoi ( ) allesamt nicht kommen. Mandzukic hatte bei Juve, das ihn offenbar abgeben möchte, unter Massimiliano Allegri auch auf Linksaußen überzeugt und wäre daher auch für Bayern interessant.

VIDEO: FCB-Trainer Niko Kovac benennt Bayern Münchens größtes Problem auf dem Transfermarkt

Bayern-Neuzugang Jann-Fiete Arp: "Erstmal an die Sprache gewöhnen"

Beim HSV spielte Jann-Fiete Arp zuletzt keine Rolle mehr. Jetzt will er beim FC Bayern durchstarten. Bei seiner Präsentation gab er sich kämpferisch. "Erstmal muss ich mich natürlich an die Sprache gewöhnen", sagte der Hamburger Jung bei seiner Vorstellung als Neuzugang beim deutschen Rekordmeister Bayern München und lachte.

FC Bayern München: Lucas Hernandez steigt ins Lauftraining ein

Bundesliga-Rekordtransfer Lucas Hernandez hat einen Tag nach seiner Vorstellung bei Bayern München das Lauftraining aufgenommen. Drei Monate nach seiner Innenband-OP im rechten Knie drehte der französische Weltmeister eine knappe halbe Stunde seine Runden auf dem Rasen, ehe er sein individuelles Aufbauprogramm im Leistungszentrum fortsetzte.

VIDEO: Bayern München und bei der Ablöse für Benjamin Henrichs weiter auseinander

Audi Cup 2019 mit Bayern, , und Tottenham

Härtetest auf Topniveau: Bayern München, Real Madrid, Fenerbahce Istanbul und spielen in der Vorbereitung auf die kommende Saison um den Audi-Cup. Die sechste Auflage des Turniers findet am 30. und 31. Juli in der Münchner Allianz Arena statt .

