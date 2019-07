Der arbeitet auf Hochtouren an der Kaderplanung für die kommende Saison. Bei Callum Hudson-Odoi vom verdichten sich die Anzeichen dafür, dass es mit einem Transfer zum FCB nicht klappt. Auch Federico Chiesa vom der Fiorentina dürfte in diesem Sommer kaum wechseln.

Matthias Sammer kann die Skepsis von Bayern-Präsident Uli Hoeneß mit Blick auf die Transfers des BVB nachvollziehen und Sandro Wagner warnt vor Panikmache angesichts ausbleibender Transfers beim Double-Sieger.

Derweil kritisiert Manuel Neuers Berater die Transferpolitik des FCB offen und deutet gar einen Abgang des Torhüter an. Und Rodri hat seinen Wechsel zu erklärt.

Der FC Bayern München am Sonntag. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Der neue Chelsea-Trainer Frank Lampard hat sich für einen Verbleib von Callum Hudson-Odoi ausgesprochen und dem Top-Talent bescheinigt, in den Planungen des Vereins für die nächste Saison eine zentrale Rolle zu spielen.

Von Reportern auf den 18-Jährigen angesprochen, meinte Lampard: "Das ist die Chance, die vor ihm liegt, und das ist, worüber ich mit ihm sprechen werde. Ich hoffe, dass er bleibt."

Das englische Talent, um das der FC Bayern in den vergangenen Monaten öffentlich warb, hatte im Januar ein Transfergesuch eingereicht, um Chelsea Richtung München zu verlassen.

