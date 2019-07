Fiorentina-Eigentümer Rocco Commisso: "Werde Federico Chiesa nicht einmal für 100 Millionen Euro verkaufen"

Chiesa weckt Begehrlichkeiten bei einigen Top-Klubs in Europa. Fiorentina-Besitzer Commisso will einen Transfer jedoch mit allen Mitteln verhindern.

Der Eigentümer des , Rocco Commisso, hat versichert, dass er seinen umworbenen Angreifer Federico Chiesa keinesfalls ziehen lassen möchte.

"Ich werde Federico Chiesa nicht einmal für 100 Millionen Euro verkaufen", sagte Commisso der italienischen Wirtschaftszeitung Il Sole 24 Ore und ergänzte: "Wir werden nicht den gleichen Fehler wie bei Roberto Baggio machen."

Federico Chiesa vertraglich bis 2022 an Florenz gebunden

Baggio wechselte einst 1990 von der Fiorentina zu , wo er sich letztlich zum absoluten Ausnahmespieler entwickelte. Einen ähnlichen Abgang will der heutige Florenz-Boss nicht verkraften müssen.

Derzeit ist Chiesa, der zuletzt unter anderem mit einem Wechsel zu Juventus Turin oder auch dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, das Aushängeschild der Viola. In der abgelaufenen Saison war der 21-Jährige wettbewerbsübergreifend an 21 Toren beteiligt (zwölf Tore, neun Assists).

Sein aktueller Vertrag in Florenz ist bis 2022 datiert.