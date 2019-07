FC Bayern München: Leonardo Bonucci ist ein Kandidat, Neuer-Berater kritisiert Bayerns Kader - alle News und Transfergerüchte zum FCB

Callum Hudson-Odoi und Ousmane Dembele kommen wohl nicht. Ist auch Leonardo Bonucci ein Kandidat? Alle FCB-News und Gerüchte.

Der arbeitet auf Hochtouren an der Kaderplanung für die kommende Saison. Während es bei Chelseas Callum Hudson-Odoi und Ousmane Dembele nicht gut mit einer Verpflichtung aussieht, tauchen Gerüchte um ein Interesse an Leonardo Bonucci von auf.

Derweil kritisiert Manuel Neuers Berater die Transferpolitik des FCB offen und deutet gar einen Abgang des Torhüter an.

Der FC Bayern München am Samstag. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

Gerücht: Bayern München ist scharf auf Juve-Star Leonardo Bonucci

Verstärkt sich der FC Bayern München in der Abwehr mit einem Star von Italiens Rekordmeister Juventus Turin? Calciomercato berichtet, dass Innenverteidiger Leonardo Bonucci beim FCB nach dem Abgang von Mats Hummels zum BVB ein Kandidat für die Defensivzentrale sei.

Bonucci selbst soll angesichts des nahenden Transfers von Matthijs de Ligt zu Juve Abschiedsgedanken hegen. Neben Bayern München werden auch uns als mögliche neue Arbeitgeber des 32-Jährigen genannt. Angeblich zeigte der FCB bereits im Sommer 2018 Interesse.

Bonuccis Vertrag bei Juventus läuft noch bis 2023. Der Corriere dello Sport schreibt, die Ablösesumme für den italienischen Nationalspieler soll sich im Bereich von 45 bis 55 Millionen Euro bewegen.

Neuer-Berater kritisiert Kader des FC Bayern

Manuel Neuers Berater Thomas Kroth hat die Konkurrenzfähigkeit des FC Bayern München und damit verbunden auch die Zukunft seines Klienten beim deutschen Rekordmeister in Frage gestellt.

"Manuel ist erfolgsorientiert. Mein Eindruck ist, dass der Abstand zu den vier englischen Top-Teams schon gravierend ist und der Münchner Kader aktuell noch nicht entsprechend - also konkurrenzfähig - aufgestellt ist , um auch die Ziele von Manuel ernsthaft anzugehen", sagte Kroth der Süddeutschen Zeitung.

Ziel von Neuer sei es, Europameister zu werden und noch einmal die zu gewinnen. Neuers Zukunft beim FC Bayern hängt demzufolge von der Transferpolitik des Rekordmeisters ab. "Wenn er merkt, der FC Bayern klotzt ran, dann wird er noch mal richtig aufblühen", sagte Kroth.

Für Neuer, dessen Vertrag bei den Bayern noch bis 2021 läuft, käme laut Kroth "jetzt die Phase, in der er sich entscheiden muss: Wie geht es perspektivisch weiter? Die Vertragsverlängerung und ein Karriereende beim FC Bayern ist natürlich das naheliegende Modell. Aber nicht das einzige."

Callum Hudson-Odoi beim kurz vor Vertragsverlängerung

Supertalent Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea steht nach Informationen von Goal und SPOX kurz vor einer Vertragsverlängerung bei den Blues. Der Flügelstürmer, der derzeit an den Folgen eines Achillessehnenrisses laboriert, würde einem Wechsel zum FC Bayern München damit eine Absage erteilen.

Der 18 Jahre alte Linksaußen, dessen Vertrag bei den Blues nach der kommenden Saison im Sommer 2020 ausläuft, war in den vergangenen Monaten immer wieder mit einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht worden. Die Führungsriege der Bayern hatte offensiv um Hudson-Odoi geworben, mehrere Angebote waren von den Blues allerdings abgelehnt worden.

Nun sieht es so aus, als würde sich auch ein ablösefreier Wechsel nach Ablauf der anstehenden Saison zerschlagen. Hauptgrund ist Frank Lampard: Der neue Manager an der Stamford Bridge, der selbst über ein Jahrzehnt höchst erfolgreich im Chelsea-Trikot gespielt hat, soll Hudson-Odoi in einem persönlichen Gespräch von einer Zukunft in der englischen Hauptstadt überzeugt haben.

FC Bayern ohne Chance: Ousmane Dembele soll bei Barca bleiben

Ein Wechsel von Ousmane Dembele zum FC Bayern München ist offenbar vom Tisch. Laut Barca-Boss Bartomeu steht der Franzose nicht zum Verkauf.

"Dembele ist jung, talentiert und bietet noch viel mehr. Wir wollen, dass er bei uns bleibt, deshalb wollen wir ihn behalten", sagte Bartomeu am Freitag auf einer eigens berufenen Pressekonferenz im Vorfeld der Vorstellung von Neuzugang Frenkie de Jong.

FC Bayern München: Robert Lewandowski offenbar vor Vertragsverlängerung

Stürmerstar Robert Lewandowski wird seinen Vertrag beim Rekordmeister FC Bayern München wohl vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2023 verlängern. Das berichtet der TV-Sender Sky .

Demnach sollen sich die Bayern bereits mit dem und dessen Berater Pini Zahavi geeinigt haben. Bis Lewandowski aus dem Sommerurlaub zurückkehrt, seien lediglich noch letzte Details zu klären.

FC Bayern München: holt Talent Maxime Awoudja

-Absteiger VfB Stuttgart hat Nachwuchsspieler Maxime Awoudja von Bayern München verpflichtet. Der 21 Jahre alte Innenverteidiger, der zuletzt für die zweite Mannschaft des Rekordmeisters spielte, erhält einen Dreijahresvertrag bis 2022.

Miroslav Klose erklärt Absage an U19 des FC Bayern

Miroslav Klose entschied sich gegen ein Engagement als U19-Trainer des FC Bayern und pochte darauf, weiter die U17 trainieren zu dürfen. Nun erklärt er, warum.

"Es ging nur um meine Person. Ich möchte lernen, ich bin noch nicht so weit", sagte Klose am Rande der Premiere des Films von Toni Kroos: "Ich war immer zu mir ehrlich. Und wenn ich sage, ich bin noch nicht so weit, dann ist das einfach nur ehrlich."

