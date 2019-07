FC Bayern München: FCB und Arsenal buhlen um Lucas Vazquez, Miroslav Klose erklärt Absage an U19 - alle News und Transfergerüchte zum FCB

Im Transferpoker um Lucas Vazquez hat Bayern aktuell wohl das Nachsehen. Miroslav Klose erteilt der U19 eine Absage. Alle FCB-News und Gerüchte.

Der arbeitet auf Hochtouren an der Kaderplanung für die kommende Saison. Momentan wird der Klub mit Real Madrids Angreifer Lucas Vazquez in Verbindung gebracht, jedoch hat Arsenal in dieser Personalie wohl die besseren Chancen.

Derweil betont U17-Trainer Miroslav Klose, dass er auch in der kommenden Saison die Junioren-Auswahl trainieren möchte und aktuell nicht an einer Beschäftigung als U19-Coach interessiert ist.

Der FC Bayern München am Freitag. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

Miroslav Klose erklärt Absage an U19 des FC Bayern

Miroslav Klose entschied sich gegen ein Engagement als U19-Trainer des FC Bayern und pochte darauf, weiter die U17 trainieren zu dürfen. Nun erklärt er, warum.

"Es ging nur um meine Person. Ich möchte lernen, ich bin noch nicht so weit", sagte Klose am Rande der Premiere des Films von Toni Kroos: "Ich war immer zu mir ehrlich. Und wenn ich sage, ich bin noch nicht so weit, dann ist das einfach nur ehrlich."

Bericht: FC Bayern und Arsenal buhlen um Real Madrids Lucas Vazquez

verhandelt offenbar mit dem über einen Wechsel von Flügelspieler Lucas Vazquez. Das berichtet die spanische Sportzeitung AS . Neben den Engländern soll auch der FC Bayern an dem Spanier interessiert sein.

Dem Bericht zufolge stehen 32 Millionen Euro als Ablöse im Raum, die sich durch weitere Boni auf 35 Millionen Euro erhöhen könnten. Der Deal zwischen den Gunners und Real könnte schon zu Beginn der nächsten Woche über die Bühne gehen, dafür fehlt aber noch eine Einigung zwischen Klub und Spieler - doch Vazquez kann sich einen Wechsel in die englische Hauptstadt vorstellen.

Arjen Robben gibt sein Karriereende bekannt

Arjen Robben hat seine Karriere als aktiver Spieler beendet . Nachdem sein Vertrag beim FC Bayern München am Saisonende nicht verlängert worden war, hängt der Flügelflitzer seine Fußballschuhe nun offiziell an den Nagel.

"Ich habe nun beschlossen, meine Karriere als Profi-Fußballer zu beenden. Es ist ohne Zweifel die schwierigste Entscheidung, die ich in meiner Karriere treffen musste", schrieb Robben am Donnerstag in einem Statement für die niederländischen Medien. "Es war eine Entscheidung, bei der das Herz und der Verstand nicht in Einklang zu bringen waren."

FC Bayern München: Talente Musiala und Arrey-Mbi kommen vom

Der FC Bayern München hat die beiden Jugendspieler Jamal Musiala und Bright Akwo Arrey-Mbi aus der der Jugend-Akademie des FC Chelsea verpflichtet . Das teilten die Münchner am Donnerstagabend mit.

Der 16-jährige Offensivakteur Musiala ist zunächst für die U17 von Miroslav Klose eingeplant. Sein gleichaltriger Kollege Arrey-Mbi soll hingegen bereits als Innenverteidiger in der U19 des neuen Trainers Martin Demichelis mitspielen.

FC Bayern: Rummenigge schaut sich jedes Jahr das verlorene Champions-League-Finale 2012 an

Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München, hat im FCB-Klubmagazin 51 verraten, dass er sich jedes Jahr im Urlaub das verlorene Finale in der Champions League 2012 gegen den FC Chelsea ansieht.

"Mein Sohn fragt mich jedes Jahr: Schaust du dir das schon wieder zum Start in den Urlaub an? Ja", bekräftigte Rummenigge und lieferte auch gleich eine Erklärung. "Es hilft, die Bodenhaftung zu behalten. Ich entdecke immer wieder neue Details. Diese Niederlage tut unglaublich weh. Ich werde nie vergessen, wie ich nach dem Spiel an einer Tram voller Fans vorbeigefahren bin, die vom Public Viewing im Olympiastadion kamen. Ein Trauerzug."

Joshua Kimmich: FC Bayern soll Leroy Sane mit Champions-League-Titelchance locken

Bayern Münchens Rechtsverteidiger Joshua Kimmich glaubt, die Chancen auf den Gewinn der könnten für einen möglichen Transfer von Leroy Sane ( ) ausschlaggebend sein: "Vielleicht ist am Ende für Leroy entscheidend, wo er eher die Champions League gewinnen kann. Wenn der FC Bayern Leroy da gute Aussichten vermittelt, haben wir vielleicht eine Chance", sagte er der Sport-Bild .

Kimmich zählt dabei auf die junge Generation der Bayern mit Spielern wie Kingsley Coman, Serge Gnabry und Niklas Süle, um regelmäßig die Finale Phase der Champions League zu erreichen.

Bayern München: Karl-Heinz Rummenigge kritisiert "ungesunden" Transfermarkt

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vom deutschen Rekordmeister Bayern München hat die teilweise grotesken Auswüchse auf dem Transfermarkt kritisiert. "Der Markt hat eine ungesunde Größe angenommen", sagte Rummenigge dem Klubmagazin 51 .

Die Ablösesummen im bis zu dreistelligen Millionen-Bereich weckten "riesige Erwartungshaltungen", meinte Rummenigge: "Es ist fast unmenschlich, das zu erfüllen." Die Spieler wüssten: "Das Stadion ist auch wegen dir ausverkauft – und die Leute erwarten jetzt Zauberfußball von dir. Dem wirst du nicht immer gerecht."

Dennoch sieht Rummenigge weiter gute Chancen, Stars nach München zu locken. "Der hat den berühmten Slogan 'Mes que un club' – 'mehr als ein Klub'. Das trifft genauso auf den FC Bayern München zu. Wir pflegen unsere Kultur. Auch in Zukunft werden wir Top-Spieler finden, die im FC Bayern mehr sehen als nur einen Fußballverein", sagte er. Der Rekordmeister leiste sich den "Luxus", anders zu sein als viele andere Klubs: "Menschlicher, ehrlicher. Die meisten Spieler zahlen das zurück."