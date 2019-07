FC Bayern München: Bonucci ein Thema in München, FCB bei Italien-Talent in der Pole Position - alle News und Transfergerüchte zum FCB

Das Buhlen des FC Bayern um Ousmane Dembele geht weiter. Ganz nebenbei liegen die Münchner bei einem Italien-Talent vorne. Alle FCB-News und Gerüchte.

Der ist weiter dran, seinen Kader für die neue Saison zu verbessern. Die Gerüchteküche brodelt rund um den deutschen Rekordmeister.

Die Bayern sind auf der Suche nach einem neuen Flügelflitzer. Während Leroy Sane wohl nicht kommt und Ousmane Dembele ebenfalls schwer zu haben ist, soll der FCB gute Karten bei einem italienischen Talent haben.

Zudem forderte Franck Ribery seinen Ex-Klub auf, Geld in neue Spieler zu investieren. Kevin Vogt steht anscheinend auf der FCB-Liste, ebenso wie Leonardo Bonucci von .

Der FC Bayern München am Mittwoch. Die Nachrichten und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

Bericht: FC Bayern erwägt Transfer von Leonardo Bonucci

Der FC Bayern hat auf der Innenverteidigerposition noch Nachbesserungsbedarf und deswegen offenbar einen Italiener im Visier. Laut Calciomercato zeigen die Münchner Interesse an Leonardo Bonucci von Juventus Turin.

Demnach könnte der Italiener den zum BVB abgewanderten Mats Hummels ersetzen, um die Innenverteidigerposition an der Isar nicht nur quantitativ sondern auch qualitativ zu verstärken. Jerome Boatengs Zukunft ist noch ungewiss, bislang sind nur Lucas Hernandez, Benjamin Pavard und Niklas Süle für die kommende Spielzeit sichere Kräfte.

Neben dem deutschen Rekordmeister haben aber noch weitere Top-Klubs Bonucci auf dem Zettel stehen. So sollen auch und (Favorit) um den Nationalspieler buhlen.

Der Vertrag des 32-Jährigen läuft noch bis 2023. Die Ablösesumme beläuft sich wohl auf 50 bis 60 Millionen Euro.

FC Bayern offenbar bei Chievos Emanuel Vignato in der Pole Position

Bei der Suche nach einem Außenspieler hat der FC Bayern im Schatten von Leroy Sane und Ousmane Dembele gute Karten auf eine Verpflichtung von Chievos Emanuel Vignato.

Einem Bericht von Calciomercato zufolge ist der deutsche Rekordmeister der Favorit auf den Transfer des 18-Jährigen, dessen Ablösesumme sich auf rund acht Millionen Euro belaufen soll.

Neben den Münchnern soll auch der interessiert sein, mit den Rossoneri gehe es aber bei den Verhandlungen nicht voran.

Franck Ribery fordert FCB-Transfers: "Bayern muss investieren"

Für Franck Ribery hat Rekordmeister Bayern München auf dem Transfermarkt in diesem Sommer noch viel Arbeit vor sich. "Bayern braucht Qualität, sie müssen investieren, nachrüsten! Ich verfolge selbst sehr gespannt, was sie machen", sagte der langjährige Münchner Profi der Sport Bild.

Vor allem auf seiner Position auf dem Flügel sieht der 36 Jahre alte Franzose noch großen Nachholbedarf. "Nur mit Serge Gnabry und Kingsley Coman ist es vielleicht zu wenig, um in die neue Saison zu gehen", sagte Ribery, der eine Verpflichtung von Leroy Sane absolut begrüßen würde: "Sane wäre ein Spieler, der Bayern weiterbringt. Er hat Top-Fähigkeiten, kann auf der rechten und linken Seite spielen. Ich bin gespannt, ob er sich wirklich für München entscheiden wird, Lust auf die hat."

Ousmane Dembele zum FC Bayern München? "Die Chancen sind gleich null"

Ein Transfer von Weltmeister Ousmane Dembele zum FC Bayern München in diesem Sommer ist nahezu ausgeschlossen. Jedenfalls erklärte dies einer seiner Berater bei Sky. Dort heißt es, ein Mitglied aus Dembeles Beraterteam habe dem Pay-TV-Sender gesagt: "Die Chancen sind gleich null, dass Ousmane nächste Saison bei den Bayern spielen wird. Er ist und bleibt beim ."

Bayern verpflichtet 16-jähriges Chelsea-Talent Musiala

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München hat nach Informationen von Goal und SPOX das 16-jährige Mittelfeldtalent Jamal Musiala vom FC Chelsea verpflichtet.

Der Spielmacher aus der Akademie der Blues weilte am Dienstag in München, machte sich vor Ort ein Bild vom Trainingsgelände und unterschrieb einen Fünfjahresvertrag. Er wird zunächst in der Jugend der Münchner an seiner Entwicklung arbeiten.

FC Bayern: Mats Hummels räumt seinen Spind

Der Schrank ist geräumt, Mats Hummels hat das Kapitel Bayern München abgeschlossen. "So, der Spind ist leer, das Bild nochmals gerichtet, und nun darf dort jemand anderes sein Unwesen treiben", schrieb der Weltmeister von 2014 am Dienstag bei Instagram.

Wahrscheinlich wird dies Benjamin Pavard sein: Der französische Weltmeister übernimmt Hummels' Rückennummer 5.

FC Bayern wohl erneut an Kevin Vogt von der TSG Hoffenheim interessiert

Der FC Bayern hat offenbar ein Auge auf Innenverteidiger Kevin Vogt von der TSG Hoffenheim geworfen. Wie Sky berichtet, sollen die Münchner bereits Kontakt mit dem Berater des 27-Jährigen aufgenommen haben. Vogts Vertrag bei den Kraichgauern läuft noch bis 2022.

Bereits im vergangenen Jahr beschäftigte sich der Rekordmeister mit Vogt, er soll ein Wunsch-Spieler von Niko Kovac sein. Nun ist der Defensivmann nach dem Abgang von Mats Hummels erneut in den Fokus der Bayern gerückt. Nach Hummels könnte auch Jerome Boateng noch in diesem Sommer gehen.

Damit hätten der FCB für die kommende Saison nur drei nominelle Innenverteidiger, weshalb man weiterhin dringend auf der Suche nach Verstärkung für die Abwehrzentrale ist. Zuletzt scheiterte ein Transfer von Stuttgarts Ozan Kabak, der stattdessen bei Schalke 04 anheuerte .

FC Bayern vergibt Rückennummern für Pavard, Hernandez und Arp

Arp, der vom an die Isar gewechselt war, erhält bei beim HSV in der vergangenen Saison auch beim deutschen Rekordmeister die Nummer 15.

Fix! Sarpreet Singh wechselt zum FC Bayern München

Der deutsche Rekordmeister Bayern München hat den Neuseeländer Sarpreet Singh für seine Drittliga-Mannschaft verpflichtet.

Der 20-Jährige kommt von Wellington Phoenix und erhält einen Vertrag bis 2022. Der viermalige Nationalspieler bestritt 38 Spiele in der australischen A-League und erzielte dabei neun Tore.