Der neue Chelsea-Trainer Frank Lampard hat sich für einen Verbleib von Callum Hudson-Odoi ausgesprochen und dem Top-Talent bescheinigt, in den Planungen des Vereins für die nächste Saison eine zentrale Rolle zu spielen.

Von Reportern auf den 18-Jährigen angesprochen, meinte Lampard: "Das ist die Chance, die vor ihm liegt, und das ist, worüber ich mit ihm sprechen werde. Ich hoffe, dass er bleibt."

Das englische Talent, um das der FC Bayern in den vergangenen Monaten öffentlich warb, hatte im Januar ein Transfergesuch eingereicht, um Chelsea Richtung München zu verlassen.

Durch den Abgang von Ex-Trainer Maurizio Sarri hat bei Hudson-Odoi aber ein Umdenken eingesetzt. Nach Informationen von Goal und SPOX soll der 18-Jährige demnächst einen langfristigen Vertrag bei Chelsea unterschreiben.

